Риттер: "Украине надо молиться за победу России – это единственный способ сохранить государство"
16:59 07.10.2023 (обновлено: 17:00 07.10.2023)
© РИА Новости . Андрей Бортко / Перейти в фотобанкЭкс-разведчик ВС США С. Риттер представил свою книгу в Новосибирске
Зеленский продал американской BlackRock будущее Украины, считает бывший американский разведчик. Об этом он сделал пост в своем Твиттере 7 октября
Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что только победа России позволит сохранить Украине статус суверенного государства.
"Зеленский продал плодородный чернозем Украины — будущее Украины — компании BlackRock. BlackRock возражает против того, чтобы Украина хоронила своих мертвецов на украинской земле. Каждый украинец должен молиться за победу России, потому что это единственный способ, которым Украина действительно сможет выжить как суверенное государство. Позор Зеленскому. Позор BlackRock. И дай Бог российской армии, которая, видимо, является единственным настоящим защитником Украины", – написал Риттер.
8 мая сего года Зеленский и американская корпорация BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock) подписали соглашение о запуске "Фонда развития Украины" с официально заваленной целью привлечения частных инвестиций для масштабных проектов в Украине: в ее промышленность, энергетику, инфраструктуру и сельское хозяйство. Особая статья – управление украинским госдолгом Украины. Из всех этих данных многие сделали вывод, что Украину продали с потрохами.