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Риттер: "Украине надо молиться за победу России – это единственный способ сохранить государство"

Риттер: "Украине надо молиться за победу России – это единственный способ сохранить государство" - 07.10.2023 Украина.ру

Риттер: "Украине надо молиться за победу России – это единственный способ сохранить государство"

Зеленский продал американской BlackRock будущее Украины, считает бывший американский разведчик. Об этом он сделал пост в своем Твиттере 7 октября

2023-10-07T16:59

2023-10-07T16:59

2023-10-07T17:00

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скотт риттер

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Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что только победа России позволит сохранить Украине статус суверенного государства.8 мая сего года Зеленский и американская корпорация BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock) подписали соглашение о запуске "Фонда развития Украины" с официально заваленной целью привлечения частных инвестиций для масштабных проектов в Украине: в ее промышленность, энергетику, инфраструктуру и сельское хозяйство. Особая статья – управление украинским госдолгом Украины. Из всех этих данных многие сделали вывод, что Украину продали с потрохами.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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