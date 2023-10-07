https://ukraina.ru/20231007/1049989603.html

Израиль: эксперт по региону Кирпичёнок о том, что происходит на самом деле

Израиль: эксперт по региону Кирпичёнок о том, что происходит на самом деле - 07.10.2023 Украина.ру

Израиль: эксперт по региону Кирпичёнок о том, что происходит на самом деле

Историк и публицист Артём Кирпичёнок, выросший в Израиле и уже в зрелом возрасте перебравшийся в Россию, в студии Украина.ру рассказал о том, как развиваются... Украина.ру, 07.10.2023

2023-10-07T16:50

2023-10-07T16:50

2023-10-07T16:50

видео

израиль

украина

палестина

нейтралитет

культура

религия

сша

ссср

релоканты

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Историк и публицист Артём Кирпичёнок, выросший в Израиле и уже в зрелом возрасте перебравшийся в Россию, в студии Украина.ру рассказал о том, как развиваются российско-израильские отношения, как разделились мнения по СВО в израильском обществе и почему российские релоканты бегут из Израиля. 0:43 – В каком состоянии сейчас российско-израильские отношения? 3:07 – Насколько сильно влияние США в Израиле? 5:48 – Почему в Израиле начались гонения на российскую культуру? 9:35 – Как живется релокантам в Израиле? 13:43 – насколько сложно эмигрантам из России и Украины адаптироваться в Израиле;17:12 – бойкот Израиля и кампания BDS, параллели с режимом апартеида в Африке.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, израиль, украина, палестина, нейтралитет, культура, религия, сша, ссср, релоканты, видео