https://ukraina.ru/20231007/1049989603.html
Израиль: эксперт по региону Кирпичёнок о том, что происходит на самом деле
Израиль: эксперт по региону Кирпичёнок о том, что происходит на самом деле - 07.10.2023 Украина.ру
Израиль: эксперт по региону Кирпичёнок о том, что происходит на самом деле
Историк и публицист Артём Кирпичёнок, выросший в Израиле и уже в зрелом возрасте перебравшийся в Россию, в студии Украина.ру рассказал о том, как развиваются... Украина.ру, 07.10.2023
2023-10-07T16:50
2023-10-07T16:50
2023-10-07T16:50
видео
израиль
украина
палестина
нейтралитет
культура
религия
сша
ссср
релоканты
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Историк и публицист Артём Кирпичёнок, выросший в Израиле и уже в зрелом возрасте перебравшийся в Россию, в студии Украина.ру рассказал о том, как развиваются российско-израильские отношения, как разделились мнения по СВО в израильском обществе и почему российские релоканты бегут из Израиля. 0:43 – В каком состоянии сейчас российско-израильские отношения? 3:07 – Насколько сильно влияние США в Израиле? 5:48 – Почему в Израиле начались гонения на российскую культуру? 9:35 – Как живется релокантам в Израиле? 13:43 – насколько сложно эмигрантам из России и Украины адаптироваться в Израиле;17:12 – бойкот Израиля и кампания BDS, параллели с режимом апартеида в Африке.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, израиль, украина, палестина, нейтралитет, культура, религия, сша, ссср, релоканты, видео
Видео, Израиль, Украина, Палестина, нейтралитет, культура, Религия, США, СССР, релоканты
Историк и публицист Артём Кирпичёнок, выросший в Израиле и уже в зрелом возрасте перебравшийся в Россию, в студии Украина.ру рассказал о том, как развиваются российско-израильские отношения, как разделились мнения по СВО в израильском обществе и почему российские релоканты бегут из Израиля.
0:43 – В каком состоянии сейчас российско-израильские отношения?
3:07 – Насколько сильно влияние США в Израиле?
5:48 – Почему в Израиле начались гонения на российскую культуру?
9:35 – Как живется релокантам в Израиле?
13:43 – насколько сложно эмигрантам из России и Украины адаптироваться в Израиле;
17:12 – бойкот Израиля и кампания BDS, параллели с режимом апартеида в Африке.