В Госдуме сообщили о продвижении ВС РФ к Купянску - 07.10.2023 Украина.ру
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В Госдуме сообщили о продвижении ВС РФ к Купянску
В Госдуме сообщили о продвижении ВС РФ к Купянску - 07.10.2023 Украина.ру
В Госдуме сообщили о продвижении ВС РФ к Купянску
О ситуации на Харьковском направлении рассказал 7 октября координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий
2023-10-07T16:26
2023-10-07T16:26
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Российские силы продвигаются в сторону Купянска Харьковской области. На разных участках до города остается 7 – 12 км.На Купянском направлении российские войска возобновили активные наступательные действия. Предшествовала этому массированная артподготовка по тыловым позициям противника на этом направлении. "Нашим бойцам удалось отбить у противника ряд позиций. В районе Синьковки продвижение до километра. В районе Петропавловки продвижение до 2 километров. В районе Ивановки и Котляровки продвижение до километра. Российские артиллеристы накрыли позиции укронацистов в районе Купянского сахзавода, а также держат под плотным огнем трассу Купянск – Шевченково", – сообщил в субботу утром в своем Телеграм-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.На данный момент сообщается, что ВС РФ продолжают активное наступление в районе Синьковки.
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Новости Украины, Новости, ВС РФ, СВО

В Госдуме сообщили о продвижении ВС РФ к Купянску

16:26 07.10.2023
 
© Ростех телеграм-канал
© Ростех телеграм-канал
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О ситуации на Харьковском направлении рассказал 7 октября координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий
Российские силы продвигаются в сторону Купянска Харьковской области. На разных участках до города остается 7 – 12 км.
"Дуга неровная, от 7 км в одном месте до 12 км до Купянска. У нас на той неделе очень активно шли, до километра продвигались, сейчас мы двигаемся медленно, по 100-200 м", - сказал Водолацкий.
На Купянском направлении российские войска возобновили активные наступательные действия. Предшествовала этому массированная артподготовка по тыловым позициям противника на этом направлении.
"Нашим бойцам удалось отбить у противника ряд позиций. В районе Синьковки продвижение до километра. В районе Петропавловки продвижение до 2 километров. В районе Ивановки и Котляровки продвижение до километра. Российские артиллеристы накрыли позиции укронацистов в районе Купянского сахзавода, а также держат под плотным огнем трассу Купянск – Шевченково", – сообщил в субботу утром в своем Телеграм-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.
На данный момент сообщается, что ВС РФ продолжают активное наступление в районе Синьковки.
 
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