В Госдуме сообщили о продвижении ВС РФ к Купянску
© Ростех телеграм-канал
© Ростех телеграм-канал
О ситуации на Харьковском направлении рассказал 7 октября координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий
Российские силы продвигаются в сторону Купянска Харьковской области. На разных участках до города остается 7 – 12 км.
"Дуга неровная, от 7 км в одном месте до 12 км до Купянска. У нас на той неделе очень активно шли, до километра продвигались, сейчас мы двигаемся медленно, по 100-200 м", - сказал Водолацкий.
На Купянском направлении российские войска возобновили активные наступательные действия. Предшествовала этому массированная артподготовка по тыловым позициям противника на этом направлении.
"Нашим бойцам удалось отбить у противника ряд позиций. В районе Синьковки продвижение до километра. В районе Петропавловки продвижение до 2 километров. В районе Ивановки и Котляровки продвижение до километра. Российские артиллеристы накрыли позиции укронацистов в районе Купянского сахзавода, а также держат под плотным огнем трассу Купянск – Шевченково", – сообщил в субботу утром в своем Телеграм-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.
На данный момент сообщается, что ВС РФ продолжают активное наступление в районе Синьковки.