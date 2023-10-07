https://ukraina.ru/20231007/1049989015.html

В Госдуме сообщили о продвижении ВС РФ к Купянску

В Госдуме сообщили о продвижении ВС РФ к Купянску - 07.10.2023 Украина.ру

В Госдуме сообщили о продвижении ВС РФ к Купянску

О ситуации на Харьковском направлении рассказал 7 октября координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий

2023-10-07T16:26

2023-10-07T16:26

2023-10-07T16:26

новости украины

новости

вс рф

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049581758_0:54:1209:734_1920x0_80_0_0_5b84b15be1b57c6ee2016612b8949d11.jpg

Российские силы продвигаются в сторону Купянска Харьковской области. На разных участках до города остается 7 – 12 км.На Купянском направлении российские войска возобновили активные наступательные действия. Предшествовала этому массированная артподготовка по тыловым позициям противника на этом направлении. "Нашим бойцам удалось отбить у противника ряд позиций. В районе Синьковки продвижение до километра. В районе Петропавловки продвижение до 2 километров. В районе Ивановки и Котляровки продвижение до километра. Российские артиллеристы накрыли позиции укронацистов в районе Купянского сахзавода, а также держат под плотным огнем трассу Купянск – Шевченково", – сообщил в субботу утром в своем Телеграм-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.На данный момент сообщается, что ВС РФ продолжают активное наступление в районе Синьковки.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости украины, новости, вс рф, сво