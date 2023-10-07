https://ukraina.ru/20231007/1049988916.html

Умер пострадавший при теракте в Новой Каховке секретарь отделения "Единой России"

Умер пострадавший при теракте в Новой Каховке секретарь отделения "Единой России" - 07.10.2023 Украина.ру

Умер пострадавший при теракте в Новой Каховке секретарь отделения "Единой России"

Медики несколько часов боролись за жизнь Владимира Малова, но полученные раны оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщает оперштаб администрации города

2023-10-07T15:58

2023-10-07T15:58

2023-10-07T16:00

теракт

новости

единая россия

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Владимир Малов был госпитализирован в тяжелом состоянии в результате подрыва его автомобиля утром 7 октября.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал произошедшее терактом и заявил, что преступление однозначно будет раскрыто, а виновные – привлечены к уголовной ответственности. Оперативные службы и правоохранительные органы занимаются сейчас выяснением обстоятельств случившегося.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

теракт, новости, единая россия