Умер пострадавший при теракте в Новой Каховке секретарь отделения "Единой России"
15:58 07.10.2023 (обновлено: 16:00 07.10.2023)
Медики несколько часов боролись за жизнь Владимира Малова, но полученные раны оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщает оперштаб администрации города
Владимир Малов был госпитализирован в тяжелом состоянии в результате подрыва его автомобиля утром 7 октября.
"Владимир Малов умер в 14:40", – уточнил представитель оперштаба.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал произошедшее терактом и заявил, что преступление однозначно будет раскрыто, а виновные – привлечены к уголовной ответственности. Оперативные службы и правоохранительные органы занимаются сейчас выяснением обстоятельств случившегося.