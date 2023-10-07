Умер пострадавший при теракте в Новой Каховке секретарь отделения "Единой России" - 07.10.2023 Украина.ру
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Умер пострадавший при теракте в Новой Каховке секретарь отделения "Единой России"
Умер пострадавший при теракте в Новой Каховке секретарь отделения "Единой России" - 07.10.2023 Украина.ру
Умер пострадавший при теракте в Новой Каховке секретарь отделения "Единой России"
Медики несколько часов боролись за жизнь Владимира Малова, но полученные раны оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщает оперштаб администрации города
2023-10-07T15:58
2023-10-07T16:00
теракт
новости
единая россия
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Владимир Малов был госпитализирован в тяжелом состоянии в результате подрыва его автомобиля утром 7 октября.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал произошедшее терактом и заявил, что преступление однозначно будет раскрыто, а виновные – привлечены к уголовной ответственности. Оперативные службы и правоохранительные органы занимаются сейчас выяснением обстоятельств случившегося.
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теракт, новости, единая россия
теракт, Новости, Единая Россия

Умер пострадавший при теракте в Новой Каховке секретарь отделения "Единой России"

15:58 07.10.2023 (обновлено: 16:00 07.10.2023)
 
© РИА НовостиСекретарь отделения "Единой России" в Новой Каховке Владимир Малов
Секретарь отделения Единой России в Новой Каховке Владимир Малов - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости
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Медики несколько часов боролись за жизнь Владимира Малова, но полученные раны оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщает оперштаб администрации города
Владимир Малов был госпитализирован в тяжелом состоянии в результате подрыва его автомобиля утром 7 октября.
"Владимир Малов умер в 14:40", – уточнил представитель оперштаба.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал произошедшее терактом и заявил, что преступление однозначно будет раскрыто, а виновные – привлечены к уголовной ответственности. Оперативные службы и правоохранительные органы занимаются сейчас выяснением обстоятельств случившегося.
 
терактНовостиЕдиная Россия
 
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