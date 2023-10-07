https://ukraina.ru/20231007/1049983875.html

ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли Белгородскую область: есть жертвы

ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли Белгородскую область: есть жертвы - 07.10.2023 Украина.ру

ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли Белгородскую область: есть жертвы

Украинская армия утром 7 октября нанесла ракетный удар из РСЗО "Град" по посёлку Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Подробности в своём ТГ-канале сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

2023-10-07T11:20

2023-10-07T11:20

2023-10-07T11:20

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вячеслав гладков

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"К большому горю, один человек погиб - мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сообщил губернатор.Согласно сообщению, ВСУ использовали ракетную систему залпового огня "Град". По данным Гладкова, обстрелом нанесены повреждения различной степени 14 частным домовладениям. Пострадал один социальный объект - разрушены хозпостройка и складское помещение, а также повреждена ГАЗель."На месте находятся все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается", - проинформировал Гладков.

https://ukraina.ru/20231007/1049983672.html

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новости, белгородская область, рсзо 9к51 "град", всу, терроризм, военные преступления, сво, украина, вячеслав гладков