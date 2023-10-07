https://ukraina.ru/20231007/1049983875.html
ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли Белгородскую область: есть жертвы
ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли Белгородскую область: есть жертвы - 07.10.2023 Украина.ру
ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли Белгородскую область: есть жертвы
Украинская армия утром 7 октября нанесла ракетный удар из РСЗО "Град" по посёлку Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Подробности в своём ТГ-канале сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
2023-10-07T11:20
2023-10-07T11:20
2023-10-07T11:20
новости
белгородская область
рсзо 9к51 "град"
всу
терроризм
военные преступления
сво
украина
вячеслав гладков
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"К большому горю, один человек погиб - мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сообщил губернатор.Согласно сообщению, ВСУ использовали ракетную систему залпового огня "Град". По данным Гладкова, обстрелом нанесены повреждения различной степени 14 частным домовладениям. Пострадал один социальный объект - разрушены хозпостройка и складское помещение, а также повреждена ГАЗель."На месте находятся все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается", - проинформировал Гладков.
https://ukraina.ru/20231007/1049983672.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, рсзо 9к51 "град", всу, терроризм, военные преступления, сво, украина, вячеслав гладков
Новости, Белгородская область, РСЗО 9К51 "Град", ВСУ, терроризм, Военные преступления, СВО, Украина, Вячеслав Гладков
ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли Белгородскую область: есть жертвы
Украинская армия утром 7 октября нанесла ракетный удар из РСЗО "Град" по посёлку Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Подробности в своём ТГ-канале сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
"К большому горю, один человек погиб - мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сообщил губернатор.
Согласно сообщению, ВСУ использовали ракетную систему залпового огня "Град". По данным Гладкова, обстрелом нанесены повреждения различной степени 14 частным домовладениям. Пострадал один социальный объект - разрушены хозпостройка и складское помещение, а также повреждена ГАЗель.
"На месте находятся все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается", - проинформировал Гладков.