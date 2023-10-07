Ракеты "Точка-У" сбиты над Белгородской областью - 07.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231007/1049983672.html
Ракеты "Точка-У" сбиты над Белгородской областью
Ракеты "Точка-У" сбиты над Белгородской областью - 07.10.2023 Украина.ру
Ракеты "Точка-У" сбиты над Белгородской областью
Российская ПВО сбила три украинские ракеты над Белгородской областью. Об этом 7 октября сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
2023-10-07T11:10
2023-10-07T11:10
новости
белгородская область
пво
терроризм
всу
военные преступления
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047950379_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_b2d4f3fb27987e2793825c4a7a29e368.jpg
"Над Белгородом и Новооскольским городским округом системами ПВО сбиты три тактические ракеты "Точка-У". Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - проинформировал губернатор.Белгородская область граничит с украинскими регионами, со стороны которых регулярно получает атаки беспилотниками и артиллерией. Часть населения области эвакуирована.
https://ukraina.ru/20230901/1049081501.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047950379_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_2cea8bf524f90b61646a3ea39963d9b2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, пво, терроризм, всу, военные преступления, сво
Новости, Белгородская область, ПВО, терроризм, ВСУ, Военные преступления, СВО

Ракеты "Точка-У" сбиты над Белгородской областью

11:10 07.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / State Emergency Service of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© commons.wikimedia.org / State Emergency Service of Ukraine
Читать в
Российская ПВО сбила три украинские ракеты над Белгородской областью. Об этом 7 октября сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Новооскольским городским округом системами ПВО сбиты три тактические ракеты "Точка-У". Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - проинформировал губернатор.
Белгородская область граничит с украинскими регионами, со стороны которых регулярно получает атаки беспилотниками и артиллерией. Часть населения области эвакуирована.
1 сентября, 04:12
Почему основой политической культуры Украины стали террор и кровавая анархияЖители России, следящие за ситуацией в зоне СВО, как правило, не могут осознать причины неописуемых зверств, которые украинские военные творят в отношении российских военнопленных.
 
НовостиБелгородская областьПВОтерроризмВСУВоенные преступленияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:58Мигранян: полезные идиоты, агенты Кремля и другие победители выборов на Западе
11:51Минобороны Израиля: движение ХАМАС начало войну
11:27Трансгендеры рвутся во власть. Риши Сунак может потерять кресло премьера, не разобравшись с полами
11:20ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли Белгородскую область: есть жертвы
11:10Ракеты "Точка-У" сбиты над Белгородской областью
11:05На возвращении Крыма Украине американцам лучше не настаивать - Guardian
11:01На польских выборах коалиция с "ПиС" может получить больше трети голосов
10:18По неофициальной информации, лидер партии "Альтернатива для Германии" мог стать жертвой СБУ
10:05Войска на границе приведены в усиленный режим из-за учений ВС Белоруссии - командующий ВСУ
09:52Жозе Фернандо Самбу: России нужна Африка, а Африке нужна Россия
09:40Военный эксперт о том, как ВС РФ жгут в "огневых мешках" ВСУ и готовятся взять в клещи Купянск
09:39Вице-премьер России и глава ДНР открыли Центр технического творчества в Мариуполе
09:35"Противник будет сыпаться": эксперт рассказал, куда долетят новые С-400 и в чём их недостаток
09:34Первые серийные "Сарматы" в ближайшее время встанут на боевое дежурство
09:30Полковник Мощанский раскрыл, как новые "Герани" будут кошмарить Украину и вскрывать вражеские РЛС
09:30Политолог о том, как Илон Маск нажился на Украине и почему он издевается над Зеленским
09:28Платон Беседин о скандалах в шоу-бизнесе и плей-листе русского патриота
09:15Эксперт рассказал, как Россия заставила "воевать палками" ВСУ, расколотив ракетами все заводы на Украине
09:14Революция дронов и ужасающие потери. В Киеве задумались о цене войны
09:10Политолог рассказал, как Зеленский готовит распил денег на строительстве "военных" заводов на Украине
Лента новостейМолния