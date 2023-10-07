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Ракеты "Точка-У" сбиты над Белгородской областью

Ракеты "Точка-У" сбиты над Белгородской областью - 07.10.2023 Украина.ру

Ракеты "Точка-У" сбиты над Белгородской областью

Российская ПВО сбила три украинские ракеты над Белгородской областью. Об этом 7 октября сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

2023-10-07T11:10

2023-10-07T11:10

2023-10-07T11:10

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"Над Белгородом и Новооскольским городским округом системами ПВО сбиты три тактические ракеты "Точка-У". Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - проинформировал губернатор.Белгородская область граничит с украинскими регионами, со стороны которых регулярно получает атаки беспилотниками и артиллерией. Часть населения области эвакуирована.

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новости, белгородская область, пво, терроризм, всу, военные преступления, сво