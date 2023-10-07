https://ukraina.ru/20231007/1049983351.html

Трансгендеры рвутся во власть. Риши Сунак может потерять кресло премьера, не разобравшись с полами

Трансгендеры рвутся во власть. Риши Сунак может потерять кресло премьера, не разобравшись с полами - 07.10.2023 Украина.ру

Трансгендеры рвутся во власть. Риши Сунак может потерять кресло премьера, не разобравшись с полами

Когда в июле прошлого года в Сенате, верхней палате Конгресса США, на слушаниях по отмене права на аборты сенаторы крепко поспорили, кто же в этой жизни может, извините, забеременеть, в остальном мире все посмеялись. И как оказалось, зря – это очень серьезный вопрос. Уже политический.

2023-10-07T11:27

2023-10-07T11:27

2023-10-07T11:29

эксклюзив

владимир скачко

великобритания

трансгендер

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Если вы помните, в июле 2022-го, несмотря на СВО и необходимость защищать демократию от Путина, сенаторы поспорили основательно. И крайне предметно – насчет того, могут ли мужчины забеременеть. Некая профессор юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хиара Бриджс заявила, что этот вопрос касается только "людей с возможностью забеременеть"."Вы имеете в виду женщин?" -- наивно поинтересовался сенатор-республиканец из Миссури Джош Хоули. В ответ Бриджс чуть не лопнула от возмущения и начала перечислять гендеры (половое различие людей) и подчеркнула, что это затрагивает женщин лишь частично. "Многие женщины, цис-женщины, способны забеременеть. Многие цис-женщины не способны забеременеть. Есть также транс-мужчины, способные забеременеть, а также небинарные люди, способные забеременеть", -- вопила она.А потом вообще обвинила слишком любознательного сенатора, в том, что он устроил ей "трансфобный допрос", и подстрекает людей к насилию.Тогда же на эту тему высказался и только обозначивший свой поход за вторым президентством в 2024 году экс-президент США Дональд Трамп. По этому поводу перед участниками организации Turning Point Action, борющейся за эти самые ценности в студенческой среде, смело и открыто заявил: "Мы верим в два гендера. Есть мужчины и есть женщины. Вы не можете учить Библии, но вы можете учить детей тому, что Америка -- это зло и что мужчины могут забеременеть. Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной... Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в то, что есть мужчины и есть женщины".Понятно, что на Трампа демократично ополчились еще и все "полово-покоцанные". И случилось то, что и должно было случиться: знаменем борьбы в поддержку традиционных ценностей в США выступил именно Трамп. Ну, а за ним и вся так называемая "одноэтажная Америка, у которой нет денег на то, чтобы что-то себе отрезать, что-то пришивать и в неположенном месте дырки на организме буровить.А между тем проблема трансгендеров и скепсис в отношении них становится не просто трансатлантическим, но и политически опасным для политиков самого высокого уровня.Вот что может быть, если одна часть населения себе отрежет половые причиндалы, другая наоборот – пришьет их, а кто-то третий заметит, что эта операция ничего в их половой принадлежности не изменит? Правильно, нормальный человек в нормальной стране может вызвать психиатрическую неотложку для недовольных "конструкторов и архитекторов собственного тела". Однако все не так просто, как кажется. Например, в Великобритании это может запросто помочь свалить премьер-министра.На днях главный редактор RT (Russia Today) Маргарита Симоньян невинно пошутила у себя в телеграм-канале: "Нас не должны насильно заставлять поверить, что люди могут быть любого пола, какой им нравится. Они не могут. Мужчина — это мужчина, и женщина — это женщина, это всего лишь здравый смысл", — заявил Риши Сунак. Попрощайтесь с мальчиком".И оказалось, что опасность нормального человека подстерегает с другой стороны, с самой неожиданной – паховой. Многие теперь застыли в ожидании: удержится ли в своем кресле премьер-министра Соединенного королевства этот 43-летний человек Риши Сунак, который еще недавно страшно гордился своей страной. И тем, что он – индус по происхождению, представитель бывшей колонии Великобритании – Индии, которая сама в антиколониальном раже хочет сменить свое название на Бхарат, может об этом не думать в толерантной, политкорректной и мультикультурной стране. "Я горжусь тем, что я являюсь первым британско-азиатским премьер-министром, но знаете, что? Я еще больше горжусь тем, что на этом не приходится заострять внимание", — гордо заявил он как-то.Но вмешались трансгендеры. Точнее – хватило одного разговора о них в негативном ключе. Выступая в прошедшую среду на конференции Консервативной партии, трансляцию которой вел SkyNews, мистер Сунак, коснувшись проблемы гендеров в образовании и вообще в жизни британцев, действительно сказал: "Мне кажется очевидным, что родители имеют право знать, чему учат в школе их детей, а пациенты должны четко понимать, когда в больницах говорят о мужчинах и женщинах. Нас пытаются заставить поверить, что люди могут по желанию сменить пол. Это невозможно. Мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина. Это всего лишь здравый смысл".Ну вот что в этих словах неправда? Ан нет: в Великобритании поднялся страшный вой, интернет заполонили гневные комментарии обиженных и сочувствующих: премьер-министр "колыбели демократии" публично отрицает идеи прогрессивного Запада. Сунака немедленно обвинили в трансфобии, которая подразумевает негативное отношение к трансгендерным и транссексуальным людям. Ну, тем, кто в припадке чрезмерно вседозволенности и политкорректности сам себе что-то либо отрезал, либо пришил. А людей с умственно-физиологической девиацией категорически трогать нельзя – демократия, знаете ли…А многие СМИ во главе с влиятельной газетой The Independent сразу примешали к делу политику и, как собаки брехню по селу, погнали по Британии домыслы, манипуляции и спекуляции, связанные, конечно же, с предстоящими не позднее января будущего года парламентскими выборами. И, ясное дело, с предстоящей на них жесточайшей схватке правящей сегодня Консервативной и оппозиционной Лейбористской партиями.Та же The Independent предположила, что Консервативная партия на фоне приближения парламентских выборов начинает заигрывать с избирателями правых взглядов, реальных консерваторов, которые не хотят себе ни отрезать, ни пришивать. Ну, а сам Сунак, делая такие заявления, пытается сблизиться с правым крылом Консервативной партии, поддержка которого может обеспечить ему продление срока премьерства в случае победы тори.Ситуация же такова, что хотя среди членов Консервативной партии нет единства по этому гендерному вопросу, ранее несколько депутатов тори создали парламентскую группу "Новые консерваторы" с целью сформировать обновленную программу партии. И эти законодатели, например, жестко раскритиковали применяемые в некоторых британских школах программы сексуального просвещения. Дескать, нечего программировать детей с младых ногтей на безумие со скальпелем.И эта проблема не так уж и удивительна и неординарна для Великобритании, которая, как известно, считает себя мировой консервативной хранительницей традиций. И в целом к трансгендерному вопросу она тоже подходит более строго, чем другие страны "прогрессивного Запада". В частности, министр здравоохранения страны Стивен Баркли в кабинете Сунака недавно заявил, что транс-женщинам запрещено будет находится в женских отделениях британских больниц. И пугать там своим храпом местных больных насельниц. А мистер Баркли, между прочим, в 2018-2020 годах был министром по выходу Великобритании из Евросоюза, где эти "пришитые" и "отрезанные" уже на голову всем садятся, рекламируя свое безумие ради демократии.И сунаковский министр внутренних дел Суэлла Браверман хочет запретить сексуальным преступникам менять пол. Причем так жестко, что даже некоторые члены ее собственной Консервативной партии восприняли ее слова в штыки. Речь Суэллы об опасности "гендерной идеологии" и "привилегированного прогрессивного меньшинства" привела к настолько бурной реакции со стороны члена конференции консерваторов Эндрю Боффа, что его пришлось удалить из конференц-центра. "Министр во время своей речи по сути втаптывала в грязь всех геев и трансгендеров. Это явный сигнал для людей, которые недолюбливают ЛГБТ+", — верещал Бофф, опасливо оберегая мотню, боясь, наверное, что ему ее не дадут как следует разворошить.Точно так же мадам министр Браверман, дочь, между прочим Кении, иммигрантов из Кении и Маврикия, не примелет и разгул мультикультурализма и назвала его "провальной ошибочной доктриной".Однако, как отмечают обозреватели, сам премьер-министр Сунак хотя и разделяет мнение главы МВД по гендерному вопросу в принципе, он все же дистанцировался от нее по вопросу мультикультурализма: во время своей речи назвал Великобританию "самой успешной многоэтнической демократией на Земле". Благодаря как раз мультикультурализму.И как сообщают некоторые информационные агентства, победа на парламентских выборах для британских тори Сунака будет крайне сложной задачей. Они находятся у власти с 2010 года, а сейчас, согласно опросам общественного мнения, серьезно уступают лейбористам. Последний опрос, проведенный маркетинговым агентством Opinium, показывает, что за правящую партию готовы отдать голоса 29% респондентов, а за главную оппозиционеров-лейбористов -- 39%. Хотя разрыв между ними постепенно и сокращается. Предыдущее социологическое исследование Opinium свидетельствовало, что тори поддерживают 27% британцев, а лейбористов - 42%. Не исключено, сдвиги в лучшую сторону для тори вызваны и защитой консервативных ценностей, и Сунак учуял тренд, начал вежливо подстилать соломку, но нечаянно обмишурился на упомянутой конференции.И вой протеста трансгендерного сообщества и союзной ему ЛГБТ-тусовки – громок, нагл, агрессивен и страшно токсичен. Так что "мальчику" Сунаку действительно придется нелегко и с ним, не исключено, действительно придется попрощаться.А меж тем антитрансгендерный "интернационал" расширяется: недавно Верховный суд Болгарии не разрешил менять пол по заявлению граждан. Потому что Конституция Болгарии и все законодательство республики построены на понимании бинарного существования человеческого рода. И пол определяется при рождении и утрачивается при смерти, имеет осмысленное применение и определяет конституционный статус конкретных лиц применительно к социальным отношениям. И жизнь, слава Богу, продолжается.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230827/1048951379.html

https://ukraina.ru/20230707/1047871102.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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эксклюзив, владимир скачко, великобритания, трансгендер