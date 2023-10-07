https://ukraina.ru/20231007/1049983079.html
На польских выборах коалиция с "ПиС" может получить больше трети голосов
На польских выборах коалиция с "ПиС" может получить больше трети голосов - 07.10.2023 Украина.ру
На польских выборах коалиция с "ПиС" может получить больше трети голосов
Партийная коалиция с правящей в Польше партией "Право и справедливость" может получить чуть более трети голосов. Об этом 7 октября сообщает польский портал портала DoRzeczy со ссылкой на данные опроса студии Estymator.
2023-10-07T11:01
2023-10-07T11:01
2023-10-07T11:01
польша
парламентские выборы
пис
правые
партии
новости
союзное государство
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"Объединённые правые"(в том числе "Право и справедливость", "Суверенная Польша", "Республиканцы") по итогам опроса ухудшили свой предыдущий показатель на 0,5% и вышли на уровень 36,9%."Гражданская коалиция"(в которую входят "Гражданская платформа", "Новочесна", "Зелёные", "Инициатива Польска") заняла второе место с 30,5%."Третий путь" ("Польша 2050" / "Польская народная партия" – "Коалиция Польска") заняли третье место с поддержкой 9,4%.Беспартийные по опросу 5-6 октября смогут рассчитывать на 3,4% и не получить даже одного депутатского мандата. При этом оппозиционная правая "Конфедерация (включая "Новую надежду" и "Национальное движение") сейчас имеет 9,3% - столько же, сколько и "Новые левые" (включая "Альянс демократических левых сил", "Весну", "Вместе").Все три лидера опроса незначительно ухудшили свои показатели по сравнению с предыдущим зондажом симпатий польского электората. Предполагаемая явка избирателей оценена в 62%.
https://ukraina.ru/20231006/1049978020.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, парламентские выборы, пис, правые, партии, новости, союзное государство
Польша, парламентские выборы, ПиС, правые, партии, Новости, Союзное государство
На польских выборах коалиция с "ПиС" может получить больше трети голосов
Партийная коалиция с правящей в Польше партией "Право и справедливость" может получить чуть более трети голосов. Об этом 7 октября сообщает польский портал портала DoRzeczy со ссылкой на данные опроса студии Estymator.
"Объединённые правые"(в том числе "Право и справедливость", "Суверенная Польша", "Республиканцы") по итогам опроса ухудшили свой предыдущий показатель на 0,5% и вышли на уровень 36,9%.
"Гражданская коалиция"(в которую входят "Гражданская платформа", "Новочесна", "Зелёные", "Инициатива Польска") заняла второе место с 30,5%.
"Третий путь" ("Польша 2050" / "Польская народная партия" – "Коалиция Польска") заняли третье место с поддержкой 9,4%.
Беспартийные по опросу 5-6 октября смогут рассчитывать на 3,4% и не получить даже одного депутатского мандата. При этом оппозиционная правая "Конфедерация (включая "Новую надежду" и "Национальное движение") сейчас имеет 9,3% - столько же, сколько и "Новые левые" (включая "Альянс демократических левых сил", "Весну", "Вместе").
Все три лидера опроса незначительно ухудшили свои показатели по сравнению с предыдущим зондажом симпатий польского электората. Предполагаемая явка избирателей оценена в 62%.