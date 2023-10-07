На польских выборах коалиция с "ПиС" может получить больше трети голосов - 07.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231007/1049983079.html
На польских выборах коалиция с "ПиС" может получить больше трети голосов
На польских выборах коалиция с "ПиС" может получить больше трети голосов - 07.10.2023 Украина.ру
На польских выборах коалиция с "ПиС" может получить больше трети голосов
Партийная коалиция с правящей в Польше партией "Право и справедливость" может получить чуть более трети голосов. Об этом 7 октября сообщает польский портал портала DoRzeczy со ссылкой на данные опроса студии Estymator.
2023-10-07T11:01
2023-10-07T11:01
польша
парламентские выборы
пис
правые
партии
новости
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102811/46/1028114699_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_e16d9147ffb3123058a2eb90a83c4f37.jpg
"Объединённые правые"(в том числе "Право и справедливость", "Суверенная Польша", "Республиканцы") по итогам опроса ухудшили свой предыдущий показатель на 0,5% и вышли на уровень 36,9%."Гражданская коалиция"(в которую входят "Гражданская платформа", "Новочесна", "Зелёные", "Инициатива Польска") заняла второе место с 30,5%."Третий путь" ("Польша 2050" / "Польская народная партия" – "Коалиция Польска") заняли третье место с поддержкой 9,4%.Беспартийные по опросу 5-6 октября смогут рассчитывать на 3,4% и не получить даже одного депутатского мандата. При этом оппозиционная правая "Конфедерация (включая "Новую надежду" и "Национальное движение") сейчас имеет 9,3% - столько же, сколько и "Новые левые" (включая "Альянс демократических левых сил", "Весну", "Вместе").Все три лидера опроса незначительно ухудшили свои показатели по сравнению с предыдущим зондажом симпатий польского электората. Предполагаемая явка избирателей оценена в 62%.
https://ukraina.ru/20231006/1049978020.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102811/46/1028114699_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_800648a88220a3409050f136a64504a1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
польша, парламентские выборы, пис, правые, партии, новости, союзное государство
Польша, парламентские выборы, ПиС, правые, партии, Новости, Союзное государство

На польских выборах коалиция с "ПиС" может получить больше трети голосов

11:01 07.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Польше
Президентские выборы в Польше - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Партийная коалиция с правящей в Польше партией "Право и справедливость" может получить чуть более трети голосов. Об этом 7 октября сообщает польский портал портала DoRzeczy со ссылкой на данные опроса студии Estymator.
"Объединённые правые"(в том числе "Право и справедливость", "Суверенная Польша", "Республиканцы") по итогам опроса ухудшили свой предыдущий показатель на 0,5% и вышли на уровень 36,9%.
"Гражданская коалиция"(в которую входят "Гражданская платформа", "Новочесна", "Зелёные", "Инициатива Польска") заняла второе место с 30,5%.
"Третий путь" ("Польша 2050" / "Польская народная партия" – "Коалиция Польска") заняли третье место с поддержкой 9,4%.
Беспартийные по опросу 5-6 октября смогут рассчитывать на 3,4% и не получить даже одного депутатского мандата. При этом оппозиционная правая "Конфедерация (включая "Новую надежду" и "Национальное движение") сейчас имеет 9,3% - столько же, сколько и "Новые левые" (включая "Альянс демократических левых сил", "Весну", "Вместе").
Все три лидера опроса незначительно ухудшили свои показатели по сравнению с предыдущим зондажом симпатий польского электората. Предполагаемая явка избирателей оценена в 62%.
Туск Лукашенко
Вчера, 20:02
Лукашенко: "Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий - холуи Вашингтона"Сотрудники МИД Польши уповают на победу оппозиции в своей стране, руководство которой "это полностью подконтрольные холуи Вашингтона", которое "ненавидят немцы". Об этом 6 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
 
Польшапарламентские выборыПиСправыепартииНовостиСоюзное государство
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:58Мигранян: полезные идиоты, агенты Кремля и другие победители выборов на Западе
11:51Минобороны Израиля: движение ХАМАС начало войну
11:27Трансгендеры рвутся во власть. Риши Сунак может потерять кресло премьера, не разобравшись с полами
11:20ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли Белгородскую область: есть жертвы
11:10Ракеты "Точка-У" сбиты над Белгородской областью
11:05На возвращении Крыма Украине американцам лучше не настаивать - Guardian
11:01На польских выборах коалиция с "ПиС" может получить больше трети голосов
10:18По неофициальной информации, лидер партии "Альтернатива для Германии" мог стать жертвой СБУ
10:05Войска на границе приведены в усиленный режим из-за учений ВС Белоруссии - командующий ВСУ
09:52Жозе Фернандо Самбу: России нужна Африка, а Африке нужна Россия
09:40Военный эксперт о том, как ВС РФ жгут в "огневых мешках" ВСУ и готовятся взять в клещи Купянск
09:39Вице-премьер России и глава ДНР открыли Центр технического творчества в Мариуполе
09:35"Противник будет сыпаться": эксперт рассказал, куда долетят новые С-400 и в чём их недостаток
09:34Первые серийные "Сарматы" в ближайшее время встанут на боевое дежурство
09:30Полковник Мощанский раскрыл, как новые "Герани" будут кошмарить Украину и вскрывать вражеские РЛС
09:30Политолог о том, как Илон Маск нажился на Украине и почему он издевается над Зеленским
09:28Платон Беседин о скандалах в шоу-бизнесе и плей-листе русского патриота
09:15Эксперт рассказал, как Россия заставила "воевать палками" ВСУ, расколотив ракетами все заводы на Украине
09:14Революция дронов и ужасающие потери. В Киеве задумались о цене войны
09:10Политолог рассказал, как Зеленский готовит распил денег на строительстве "военных" заводов на Украине
Лента новостейМолния