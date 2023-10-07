https://ukraina.ru/20231007/1049980774.html

"Накидка" танков Т-90М "Прорыв-3" способна отклонять ракеты Javelin - источник

"Накидка" танков Т-90М "Прорыв-3" способна отклонять ракеты Javelin - источник - 07.10.2023 Украина.ру

"Накидка" танков Т-90М "Прорыв-3" способна отклонять ракеты Javelin - источник

Специальное маскировочное покрытие "Накидка" российских танков Т-90М "Прорыв-3" в ходе СВО продемонстрировало способность отклонять ракеты американского противотанкового комплекса Javelin. Об этом со ссылкой на информированный источник 7 октября сообщает РИА Новости

2023-10-07T04:37

2023-10-07T04:37

2023-10-07T04:38

новости

россия

танки

сво

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1d/1044830056_0:98:3071:1825_1920x0_80_0_0_1b01e116ec766348ff613d401d2e562b.jpg

"Накидка" состоит из многослойного маскирующего материала, надеваемого на танки в виде чехла. Он снижает заметность боевых машин как в инфракрасном, так и в радиолокационном диапазоне.Он также подчеркнул, что эффективность "Накидки" выше "в комплексе с постановкой дымовых и аэрозольных завес".Маскировочное покрытие "Накидка" создано входящей в "Калашников" компанией "НИИ Стали". По заявлению разработчиков она снижает заметность танков и другой боевой техники в широком диапазоне длин волн, затрудняет её обнаружение радиолокационными и тепловизионными приборами.

https://ukraina.ru/20230829/1048997610.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, танки, сво, вс рф