"Накидка" танков Т-90М "Прорыв-3" способна отклонять ракеты Javelin - источник
04:37 07.10.2023 (обновлено: 04:38 07.10.2023)
Специальное маскировочное покрытие "Накидка" российских танков Т-90М "Прорыв-3" в ходе СВО продемонстрировало способность отклонять ракеты американского противотанкового комплекса Javelin. Об этом со ссылкой на информированный источник 7 октября сообщает РИА Новости
"Накидка" состоит из многослойного маскирующего материала, надеваемого на танки в виде чехла. Он снижает заметность боевых машин как в инфракрасном, так и в радиолокационном диапазоне.
"Маскировка "Накидка" показала в ходе боевых эпизодов специальной военной операции способность отклонять ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin производства США. Так как "Накидка" обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, то на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели", — приводит агентство слова источника.
Он также подчеркнул, что эффективность "Накидки" выше "в комплексе с постановкой дымовых и аэрозольных завес".
Маскировочное покрытие "Накидка" создано входящей в "Калашников" компанией "НИИ Стали". По заявлению разработчиков она снижает заметность танков и другой боевой техники в широком диапазоне длин волн, затрудняет её обнаружение радиолокационными и тепловизионными приборами.
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