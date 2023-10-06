https://ukraina.ru/20231006/1049975554.html

Драки и скандалы в Верховной Раде, паспорта Коломойского*, Брюссель предал Европу. Итоги 6 октября

Драки и скандалы в Верховной Раде, паспорта Коломойского*, Брюссель предал Европу. Итоги 6 октября - 06.10.2023 Украина.ру

Драки и скандалы в Верховной Раде, паспорта Коломойского*, Брюссель предал Европу. Итоги 6 октября

Верховная Рада Украины 11 часов рассматривала правки в закон о бюджете – не без драк и эксцессов; Суд рассмотрел апелляционную жалобу олигарха Коломойского*; премьер-министр Венгрии выступил против политики ЕС

2023-10-06T17:29

2023-10-06T17:29

2023-10-06T17:29

эксклюзив

хроники

венгрия

брюссель

украина

игорь коломойский

верховная рада

ес

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Старая добрая Верховная РадаБолее одиннадцати часов Верховная Рада Украины рассматривала поправки, нацеленные на увеличение расходов госбюджета на 2023 год на 322,6 млрд гривен. Депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале сообщил, что поправки, в конце концов, были приняты. Дополнительные расходы получит, в первую очередь, армия, а также МВД, Минсоцполитики, МИД, СБУ, ГУР, и многие другие структуры."Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут более 3,39 трлн грн, а дефицит более 2 трлн грн", - написал Железняк.Процесс рассмотрения комментировал в своем телеграм-канале депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский: по его словам, ряд депутатов из других фракций отказывался голосовать за повышение доходов Минобороны ради "самопиара":"Количество правок к военному бюджету- выраженный в цифрах показатель того, насколько самопиар важнее победы. Важнее Украины, важнее растерзанного ракетами центра Харькова, важнее всего на свете, кроме собственного поста в фейсбуке** на 11 лайков. На сто, двести, триста лайков, это же так интересно, собирать лайки на руинах собственной страны. Тела ещё теплые, дым еще вьется над руинами многоэтажки, а ты уже пафосно строчишь - сегодня мы продолжим борьбу за бюджет.Ты забыл написать, что ты борешься за то, чтобы этот бюджет был принят как можно позже, тянешь время, цепляешься за юридическую казуистику, тебе важно быть в центре внимания. Собственного, потому что больше никто на тебя внимания не обращает, не прислушивается к твоему мнению, не поддается твоему влиянию, не спрашивает о твоей позиции. Но какая разница, если тебе нужна фотка зала, часами ждущего, пока ты закончишь, и не слушающего ни одного твоего слова."В ходе заседания украинского парламента произошло несколько конфликтов, и даже драка, что, впрочем, для Рады не в новинку: украинцы помнят драки в Раде в 2012 году, когда конфликтовали, в основном, националистическая "Свобода"*** и "Партия регионов". В 2021 году депутаты "Оппозиционной платформы — За жизнь" подрались со "слугой народа" Никитой Потураевым, который призвал их расстреливать.В пятницу, 6 ноября, Верховная Рада снова взорвалась эмоциями: депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко поднял вопрос о падении рождаемости на Украине:"У нас есть проблемы с рождаемостью. Через 20 лет нам некого будет представлять в этом зале", - сказал он.Депутат добавил, что в 1991 году коэффициент рождаемости составлял 2,3, в 2021 снизился до 1,3, а в 2023 составил уже 0,7. Также он указал на нищенские выплаты на детей до трех лет – 860 грн, в то время как одна упаковка памперсов обходятся в 1850 грн.На эти заявления депутаты отреагировали бурным весельем и шутками. Депутат от "Слуги народа", а также экономист и общественный деятель Роксолана Пидласа попросила Алексея "отпустить ее повышать рождаемость в стране", что развеселило спикера Рады Руслана Стефанчука.Немного позже произошел конфликт и даже драка между Гончаренко, депутатами от "Слуги народа" Николаем Тищенко и Михаилом Радуцким: Тищенко взял слово, назвал Гончаренко "петухом с Одесчины", рассказал, как он, будучи депутатом Одесского облсовета, поддерживал развития русского языка и попросил удалить его из сессионного зала.Подбежал Гончаренко с телефоном на селфи-палке и стал спрашивать у Тищенко, "что там с колл-центрами". Ответа не дождался.Тищенко вышел к трибуне рассказывать дальше "разоблачения" про Гончаренко, а спикер парламента Стефанчук тем временем требовал от Гончаренко сесть на свое место и снимать тик-токи в другом месте, например, на "тик-ток фермах".После завязавшейся драки Гончаренко опубликовал фото своих разорванных брюк:"40 гривен брюки. Возвращать придется", - написал он.Также Гончаренко выложил видео, как Тищенко незаметно забирает у него телефон.Кроме этого, депутаты от "Евросолидарности" заявили, что "слуги народа" "разбежалис" с заседания: из 450 слуг народа явились на заседание только 24 человека. У остальных нашлись дела поважнее, чем рассматривать вопрос о финансировании ВСУ. Депутат от партии "Европейская солидарность" София Федина заявила, что члены партии "Слуга народа" попросту блокируют этот вопрос.Суд в Киеве рассмотрел апелляцию Коломойского*Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы олигарха Игоря Коломойского*, оставив его под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,8 миллиарда гривен, сообщает в пятницу издание "СтранаUA".По другому уголовному делу сумма залога для Коломойского составляет 509 млн гривен, таким образом от выхода на свободу олигарха отделяют более 4,3 миллиарда гривен."Размером залога в 3,8 миллиарда гривен Коломойскому* создали условия, чтобы он находился под стражей. Мы вообще не понимаем цель изоляции Коломойского*. Следственные действия с ним никто не проводит. Свидетели по делу заявляют, что они вообще не были свидетелями определенных действий, которые инкриминируют Коломойскому*. Зато тех людей, которые реально могли рассказать про обстоятельства дела, никто не допрашивает", - рассказал украинскому изданию адвокат олигарха.В зале суда Коломойский* вел себя эпатажно, матерился, смеялся, журналистам сказал, что "доволен решением суда".Кроме того, он заявил, что украинская миграционная служба не присылала ему уведомления о лишении его украинского гражданства. Он также подтвердил своё гражданство Израиля и Кипра."Я и говорил, что у меня три гражданства. Помните, в 2014?", - сказал Коломойский*.Предприниматель находится в зале суда не за решёткой, а рядом со своими защитниками (адвокатами).Конфликт Венгрии и ЕвросоюзаПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте в Facebook** сделал ряд резких заявлений в адрес официального Брюсселя:Также он прокомментировал журналистам заявления других европейских политиков о вступлении Украины в ЕС: без стратегического документа, в котором были бы разработаны конкретные итоги такого шага, нельзя серьезно говорить о вступлении Киева в ЕС, считает Орбан."Мы никогда этого не делали. Так что мы не видим ни каких-либо стратегических подсчетов, ни общей оценки последствий. Первый шаг - стратегический подход, второй - дискуссия, третий - решение", - процитировал слова Орбана официальный сайт Еврокомиссии.Членство Украины в ЕС вызывает "много вопросов и сомнений", поскольку Евросоюз никогда ранее не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта, отметил президент Венгрии."С членством Украины в ЕС появится совершенно новое сельское хозяйство. Вы к этому готовы?", - также спросил премьер-министр Венгрии.Кроме Украины, официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Молдавия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория, а также Турция.*Внесен в реестр экстремистов и террористов **Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена***Запрещенная в РФ организация

https://ukraina.ru/20231006/1049972473.html

https://ukraina.ru/20231006/1049967813.html

https://ukraina.ru/20231006/1049974742.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, венгрия, брюссель, украина, игорь коломойский, верховная рада, ес