Драки и скандалы в Верховной Раде, паспорта Коломойского*, Брюссель предал Европу. Итоги 6 октября
© Новини.LIVE
© Новини.LIVE
Верховная Рада Украины 11 часов рассматривала правки в закон о бюджете – не без драк и эксцессов; Суд рассмотрел апелляционную жалобу олигарха Коломойского*; премьер-министр Венгрии выступил против политики ЕС
Старая добрая Верховная Рада
Более одиннадцати часов Верховная Рада Украины рассматривала поправки, нацеленные на увеличение расходов госбюджета на 2023 год на 322,6 млрд гривен. Депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале сообщил, что поправки, в конце концов, были приняты. Дополнительные расходы получит, в первую очередь, армия, а также МВД, Минсоцполитики, МИД, СБУ, ГУР, и многие другие структуры.
"Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут более 3,39 трлн грн, а дефицит более 2 трлн грн", - написал Железняк.
Процесс рассмотрения комментировал в своем телеграм-канале депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский: по его словам, ряд депутатов из других фракций отказывался голосовать за повышение доходов Минобороны ради "самопиара":
"Количество правок к военному бюджету- выраженный в цифрах показатель того, насколько самопиар важнее победы. Важнее Украины, важнее растерзанного ракетами центра Харькова, важнее всего на свете, кроме собственного поста в фейсбуке** на 11 лайков. На сто, двести, триста лайков, это же так интересно, собирать лайки на руинах собственной страны. Тела ещё теплые, дым еще вьется над руинами многоэтажки, а ты уже пафосно строчишь - сегодня мы продолжим борьбу за бюджет.
Ты забыл написать, что ты борешься за то, чтобы этот бюджет был принят как можно позже, тянешь время, цепляешься за юридическую казуистику, тебе важно быть в центре внимания. Собственного, потому что больше никто на тебя внимания не обращает, не прислушивается к твоему мнению, не поддается твоему влиянию, не спрашивает о твоей позиции. Но какая разница, если тебе нужна фотка зала, часами ждущего, пока ты закончишь, и не слушающего ни одного твоего слова."
В ходе заседания украинского парламента произошло несколько конфликтов, и даже драка, что, впрочем, для Рады не в новинку: украинцы помнят драки в Раде в 2012 году, когда конфликтовали, в основном, националистическая "Свобода"*** и "Партия регионов". В 2021 году депутаты "Оппозиционной платформы — За жизнь" подрались со "слугой народа" Никитой Потураевым, который призвал их расстреливать.
В пятницу, 6 ноября, Верховная Рада снова взорвалась эмоциями: депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко поднял вопрос о падении рождаемости на Украине:
"У нас есть проблемы с рождаемостью. Через 20 лет нам некого будет представлять в этом зале", - сказал он.
Депутат добавил, что в 1991 году коэффициент рождаемости составлял 2,3, в 2021 снизился до 1,3, а в 2023 составил уже 0,7. Также он указал на нищенские выплаты на детей до трех лет – 860 грн, в то время как одна упаковка памперсов обходятся в 1850 грн.
На эти заявления депутаты отреагировали бурным весельем и шутками. Депутат от "Слуги народа", а также экономист и общественный деятель Роксолана Пидласа попросила Алексея "отпустить ее повышать рождаемость в стране", что развеселило спикера Рады Руслана Стефанчука.
Немного позже произошел конфликт и даже драка между Гончаренко, депутатами от "Слуги народа" Николаем Тищенко и Михаилом Радуцким: Тищенко взял слово, назвал Гончаренко "петухом с Одесчины", рассказал, как он, будучи депутатом Одесского облсовета, поддерживал развития русского языка и попросил удалить его из сессионного зала.
Подбежал Гончаренко с телефоном на селфи-палке и стал спрашивать у Тищенко, "что там с колл-центрами". Ответа не дождался.
Тищенко вышел к трибуне рассказывать дальше "разоблачения" про Гончаренко, а спикер парламента Стефанчук тем временем требовал от Гончаренко сесть на свое место и снимать тик-токи в другом месте, например, на "тик-ток фермах".
После завязавшейся драки Гончаренко опубликовал фото своих разорванных брюк:
"40 гривен брюки. Возвращать придется", - написал он.
Также Гончаренко выложил видео, как Тищенко незаметно забирает у него телефон.
Кроме этого, депутаты от "Евросолидарности" заявили, что "слуги народа" "разбежалис" с заседания: из 450 слуг народа явились на заседание только 24 человека. У остальных нашлись дела поважнее, чем рассматривать вопрос о финансировании ВСУ. Депутат от партии "Европейская солидарность" София Федина заявила, что члены партии "Слуга народа" попросту блокируют этот вопрос.
Суд в Киеве рассмотрел апелляцию Коломойского*
Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы олигарха Игоря Коломойского*, оставив его под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,8 миллиарда гривен, сообщает в пятницу издание "СтранаUA".
По другому уголовному делу сумма залога для Коломойского составляет 509 млн гривен, таким образом от выхода на свободу олигарха отделяют более 4,3 миллиарда гривен.
"Размером залога в 3,8 миллиарда гривен Коломойскому* создали условия, чтобы он находился под стражей. Мы вообще не понимаем цель изоляции Коломойского*. Следственные действия с ним никто не проводит. Свидетели по делу заявляют, что они вообще не были свидетелями определенных действий, которые инкриминируют Коломойскому*. Зато тех людей, которые реально могли рассказать про обстоятельства дела, никто не допрашивает", - рассказал украинскому изданию адвокат олигарха.
В зале суда Коломойский* вел себя эпатажно, матерился, смеялся, журналистам сказал, что "доволен решением суда".
Кроме того, он заявил, что украинская миграционная служба не присылала ему уведомления о лишении его украинского гражданства. Он также подтвердил своё гражданство Израиля и Кипра.
"Я и говорил, что у меня три гражданства. Помните, в 2014?", - сказал Коломойский*.
Предприниматель находится в зале суда не за решёткой, а рядом со своими защитниками (адвокатами).
15:00Йохан Бекман: Люди в Финляндии голодают, а правительство спонсирует ВСУ и винит во всем Путина и СВОСо стороны России никаких угроз и никакого давления на Финляндию не было. На границе спокойно, но финны вступили в НАТО, хотя это было сделано недемократическим и незаконным путем без референдума в нарушение международных конвенций, считает финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман
Конфликт Венгрии и Евросоюза
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте в Facebook** сделал ряд резких заявлений в адрес официального Брюсселя:
- —Брюссельским бюрократам давно пора прийти в себя!
- —Брюссель законно изнасиловал Венгрию и Польшу, передав миграционный пакт. После этого шансов на соглашение или компромисс не будет годами. Венгрия защищает свои границы от нападений мигрантов и бюрократов!
- —Брюссель предал Европу. Длительная война, финансовое банкротство и миграционный кризис – вот что сделали бюрократы в Брюсселе за последний год. С меня хватит! Брюссель нужно менять!
Также он прокомментировал журналистам заявления других европейских политиков о вступлении Украины в ЕС: без стратегического документа, в котором были бы разработаны конкретные итоги такого шага, нельзя серьезно говорить о вступлении Киева в ЕС, считает Орбан.
"Мы никогда этого не делали. Так что мы не видим ни каких-либо стратегических подсчетов, ни общей оценки последствий. Первый шаг - стратегический подход, второй - дискуссия, третий - решение", - процитировал слова Орбана официальный сайт Еврокомиссии.
Членство Украины в ЕС вызывает "много вопросов и сомнений", поскольку Евросоюз никогда ранее не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта, отметил президент Венгрии.
"С членством Украины в ЕС появится совершенно новое сельское хозяйство. Вы к этому готовы?", - также спросил премьер-министр Венгрии.
Кроме Украины, официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Молдавия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория, а также Турция.
*Внесен в реестр экстремистов и террористов
**Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена
***Запрещенная в РФ организация