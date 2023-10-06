Проблемы США и беды ВСУ на фронте. О чём говорили эксперты 6 октября - 06.10.2023 Украина.ру
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Проблемы США и беды ВСУ на фронте. О чём говорили эксперты 6 октября
Проблемы США и беды ВСУ на фронте. О чём говорили эксперты 6 октября - 06.10.2023 Украина.ру
Проблемы США и беды ВСУ на фронте. О чём говорили эксперты 6 октября
Украина.ру, 06.10.2023
2023-10-06T17:12
2023-10-06T17:12
эксклюзив
майкл бом
конгресс сша
иран
джо байден
владимир путин
скотт риттер
кевин маккарти
сво
финляндия
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Швеция ставит условия УкраинеПравительство Швеции утверждает, что одним из условий возможной поставки Киеву истребителей JAS 39 Gripen является членство страны в НАТО.Кабинет министров официально поручил вооруженным силам провести оценку условий передачи Украине этих самолетов.Сейчас все говорит об активизации военной машины НАТО и подготовке большой войны против России. Потому что, когда Запад отправит истребители на Украину, речь будет идти о настоящей большой войне, уверен финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман.По его словам, план по санкционному режиму против России провалился, поэтому они решили поставлять оружие Украине, но это тоже полный провал.И сейчас они решили перенести военные действия на территорию России. Все началось с атак дронами, с терактов, а следующий шаг – это истребители.Украина – фактически уже член НАТО. Западные страны помогают ей не только оружием, но и разведкой и информационной борьбой."В Финляндии идет массовая информационная подготовка населения к большой войне. Это происходит каждый день в СМИ.Недавно в Финляндии была опубликована книга (журналиста Лаури Нурми) "Тайный путь Финляндии в НАТО". Там описаны все схемы финского руководства для достижения этой цели.Наша пресса, которая полностью под контролем Пентагона, утверждает, что Россия планировала нападение на Финляндию в начале спецоперации на Украине. Это, конечно, вранье, но это версия финских властей.Наши газеты постоянно пишут, что будет, когда Россия нападет, когда это случится… Поэтому все очень сложно", – сообщил Бекман.Американская нация расколота, ВСУ истощаютсяНа неделе Палата представителей США впервые в истории отправила в отставку спикера — республиканца Кевина Маккарти. При этом спикер Палаты представителей конгресса — третье по значимости лицо Америки.Его отставка – это отражение политического хаоса, в котором находятся Соединенные Штаты и которое они переживают в течение последнего десятилетия, считает американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Уильям Скотт Риттер — младший."Американцы когда-то были нацией, которую объединяла концепция совместной работы на благо страны.Сегодня и демократы, и республиканцы, похоже, сосредоточены исключительно на том, чтобы трудиться только на благо своих партий. Интересы самой страны при этом никого не волнуют. И это плохо для Соединенных Штатов", – заявил Риттер.Также эксперт спрогнозировал, в чью пользу будет развиваться ситуация на фронтах СВО."Сейчас ситуация складывается в пользу России. Идёт позиционная война, война на истощение — русская армия уничтожает украинцев в достаточно благоприятном соотношении.В частности, Владимир Путин, президент России, некоторое время назад говорил о соотношении потерь России и Украины в 12:50. Даже если эти цифры не удастся сохранить, все равно перевес будет в пользу России: 7–8 уничтоженных украинских солдат к одному русскому.Это неприемлемо для украинцев. Это трагедия для них. Россия теряет людей на поле боя, что крайне болезненно и для нее, но боль Украины сильнее.Россия способна поддерживать уровень боевых действий и даже ускорять их в удобное для себя время и в удобном месте. Украина же израсходовала свои стратегические резервы; у нее закончилась рабочая сила, боеприпасы, техника.В какой-то момент украинская армия потерпит крах с точки зрения ее способности проводить последовательные операции", – сообщил Риттер.О чём скажет БайденПрезидент США Джо Байден заявил, что планирует в ближайшее время выступить с программной речью о необходимости продолжения поддержки Украины.Американский журналист, политолог Майкл Бом считает, что Байден, вероятно, повторит свои старые тезисы: что защита Украины — это защита всего Запада, и необходимо укреплять ее.Иначе, как говорит американский истеблишмент, это будет иметь опасные, далеко идущие последствия как для европейской безопасности, так и для всего мира."США опасаются, что при поражении Украины, например, Китай увидит слабость и невозможность Вашингтона остановить "агрессию" России. Это, по мнению американского политического истэблишмента, может служить зеленым светом для Китая и других крупных держав не считаться с Западом.То есть Байден, демократы и республиканцы не хотят, чтобы Пекин сделал опасный вывод: дескать, Запад больше не преграда для нас— а давайте-ка мы осуществим нашу мечту о присоединении Тайваня.Это, по мнению США, будет дестабилизировать весь Восточно-Азиатский регион. А там находятся ключевые союзники и затронуты основные экономические и геополитические интересы США.Также Америка опасается, что Иран получит карт-бланш на осуществление своих подрывных планов, которые будут иметь тяжелые последствия как на Ближнем Востоке (где опять же находятся союзники и затронуты важные национальные интересы США), так и в мире", – рассказал Майкл Бом.
https://ukraina.ru/20231006/1049967813.html
https://ukraina.ru/20231006/1049958477.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, майкл бом, конгресс сша, иран, джо байден, владимир путин, скотт риттер, кевин маккарти, сво, финляндия, швеция, нато, украина
Эксклюзив, Майкл Бом, Конгресс США, Иран, Джо Байден, Владимир Путин, Скотт Риттер, Кевин Маккарти, СВО, Финляндия, Швеция, НАТО, Украина

Проблемы США и беды ВСУ на фронте. О чём говорили эксперты 6 октября

17:12 06.10.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа минометных расчетов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа минометных расчетов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Швеция ставит условия Украине
Правительство Швеции утверждает, что одним из условий возможной поставки Киеву истребителей JAS 39 Gripen является членство страны в НАТО.
Кабинет министров официально поручил вооруженным силам провести оценку условий передачи Украине этих самолетов.
Сейчас все говорит об активизации военной машины НАТО и подготовке большой войны против России. Потому что, когда Запад отправит истребители на Украину, речь будет идти о настоящей большой войне, уверен финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман.
По его словам, план по санкционному режиму против России провалился, поэтому они решили поставлять оружие Украине, но это тоже полный провал.
И сейчас они решили перенести военные действия на территорию России. Все началось с атак дронами, с терактов, а следующий шаг – это истребители.
Украина – фактически уже член НАТО. Западные страны помогают ей не только оружием, но и разведкой и информационной борьбой.
Йохан Бекман интервью
15:00
Йохан Бекман: Люди в Финляндии голодают, а правительство спонсирует ВСУ и винит во всем Путина и СВОСо стороны России никаких угроз и никакого давления на Финляндию не было. На границе спокойно, но финны вступили в НАТО, хотя это было сделано недемократическим и незаконным путем без референдума в нарушение международных конвенций, считает финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман
"В Финляндии идет массовая информационная подготовка населения к большой войне. Это происходит каждый день в СМИ.
Недавно в Финляндии была опубликована книга (журналиста Лаури Нурми) "Тайный путь Финляндии в НАТО". Там описаны все схемы финского руководства для достижения этой цели.
Наша пресса, которая полностью под контролем Пентагона, утверждает, что Россия планировала нападение на Финляндию в начале спецоперации на Украине. Это, конечно, вранье, но это версия финских властей.
Наши газеты постоянно пишут, что будет, когда Россия нападет, когда это случится… Поэтому все очень сложно", – сообщил Бекман.
Американская нация расколота, ВСУ истощаются
На неделе Палата представителей США впервые в истории отправила в отставку спикера — республиканца Кевина Маккарти. При этом спикер Палаты представителей конгресса — третье по значимости лицо Америки.
Его отставка – это отражение политического хаоса, в котором находятся Соединенные Штаты и которое они переживают в течение последнего десятилетия, считает американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Уильям Скотт Риттер — младший.
"Американцы когда-то были нацией, которую объединяла концепция совместной работы на благо страны.
Сегодня и демократы, и республиканцы, похоже, сосредоточены исключительно на том, чтобы трудиться только на благо своих партий. Интересы самой страны при этом никого не волнуют. И это плохо для Соединенных Штатов", – заявил Риттер.
Скотт Риттер интервью - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
12:18
Скотт Риттер: Пока США накрывает хаос, Россия сделала ВСУ очень больноУ Киева закончатся деньги, что приведет вооруженные силы Украины (ВСУ) к краху в политическом и военном плане. А у Британского флота нет никаких шансов выжить и победить Россию в Черном море — попытка это сделать равносильна самоубийству
Также эксперт спрогнозировал, в чью пользу будет развиваться ситуация на фронтах СВО.
"Сейчас ситуация складывается в пользу России. Идёт позиционная война, война на истощение — русская армия уничтожает украинцев в достаточно благоприятном соотношении.
В частности, Владимир Путин, президент России, некоторое время назад говорил о соотношении потерь России и Украины в 12:50. Даже если эти цифры не удастся сохранить, все равно перевес будет в пользу России: 7–8 уничтоженных украинских солдат к одному русскому.
Это неприемлемо для украинцев. Это трагедия для них. Россия теряет людей на поле боя, что крайне болезненно и для нее, но боль Украины сильнее.
Россия способна поддерживать уровень боевых действий и даже ускорять их в удобное для себя время и в удобном месте. Украина же израсходовала свои стратегические резервы; у нее закончилась рабочая сила, боеприпасы, техника.
В какой-то момент украинская армия потерпит крах с точки зрения ее способности проводить последовательные операции", – сообщил Риттер.
О чём скажет Байден
Президент США Джо Байден заявил, что планирует в ближайшее время выступить с программной речью о необходимости продолжения поддержки Украины.
Американский журналист, политолог Майкл Бом считает, что Байден, вероятно, повторит свои старые тезисы: что защита Украины — это защита всего Запада, и необходимо укреплять ее.
Майкл Бом интервью
14:55
Майкл Бом: Конгресс США одобрит помощь Украине в ноябре, но 24 миллиарда долларов она вряд ли получит
Иначе, как говорит американский истеблишмент, это будет иметь опасные, далеко идущие последствия как для европейской безопасности, так и для всего мира.
"США опасаются, что при поражении Украины, например, Китай увидит слабость и невозможность Вашингтона остановить "агрессию" России. Это, по мнению американского политического истэблишмента, может служить зеленым светом для Китая и других крупных держав не считаться с Западом.
То есть Байден, демократы и республиканцы не хотят, чтобы Пекин сделал опасный вывод: дескать, Запад больше не преграда для нас— а давайте-ка мы осуществим нашу мечту о присоединении Тайваня.
Это, по мнению США, будет дестабилизировать весь Восточно-Азиатский регион. А там находятся ключевые союзники и затронуты основные экономические и геополитические интересы США.
Также Америка опасается, что Иран получит карт-бланш на осуществление своих подрывных планов, которые будут иметь тяжелые последствия как на Ближнем Востоке (где опять же находятся союзники и затронуты важные национальные интересы США), так и в мире", – рассказал Майкл Бом.
 
ЭксклюзивМайкл БомКонгресс СШАИранДжо БайденВладимир ПутинСкотт РиттерКевин МаккартиСВОФинляндияШвецияНАТОУкраина
 
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