Проблемы США и беды ВСУ на фронте. О чём говорили эксперты 6 октября
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа минометных расчетов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Швеция ставит условия Украине
Правительство Швеции утверждает, что одним из условий возможной поставки Киеву истребителей JAS 39 Gripen является членство страны в НАТО.
Кабинет министров официально поручил вооруженным силам провести оценку условий передачи Украине этих самолетов.
Сейчас все говорит об активизации военной машины НАТО и подготовке большой войны против России. Потому что, когда Запад отправит истребители на Украину, речь будет идти о настоящей большой войне, уверен финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман.
По его словам, план по санкционному режиму против России провалился, поэтому они решили поставлять оружие Украине, но это тоже полный провал.
И сейчас они решили перенести военные действия на территорию России. Все началось с атак дронами, с терактов, а следующий шаг – это истребители.
Украина – фактически уже член НАТО. Западные страны помогают ей не только оружием, но и разведкой и информационной борьбой.
15:00Йохан Бекман: Люди в Финляндии голодают, а правительство спонсирует ВСУ и винит во всем Путина и СВОСо стороны России никаких угроз и никакого давления на Финляндию не было. На границе спокойно, но финны вступили в НАТО, хотя это было сделано недемократическим и незаконным путем без референдума в нарушение международных конвенций, считает финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман
"В Финляндии идет массовая информационная подготовка населения к большой войне. Это происходит каждый день в СМИ.
Недавно в Финляндии была опубликована книга (журналиста Лаури Нурми) "Тайный путь Финляндии в НАТО". Там описаны все схемы финского руководства для достижения этой цели.
Наша пресса, которая полностью под контролем Пентагона, утверждает, что Россия планировала нападение на Финляндию в начале спецоперации на Украине. Это, конечно, вранье, но это версия финских властей.
Наши газеты постоянно пишут, что будет, когда Россия нападет, когда это случится… Поэтому все очень сложно", – сообщил Бекман.
Американская нация расколота, ВСУ истощаются
На неделе Палата представителей США впервые в истории отправила в отставку спикера — республиканца Кевина Маккарти. При этом спикер Палаты представителей конгресса — третье по значимости лицо Америки.
Его отставка – это отражение политического хаоса, в котором находятся Соединенные Штаты и которое они переживают в течение последнего десятилетия, считает американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Уильям Скотт Риттер — младший.
"Американцы когда-то были нацией, которую объединяла концепция совместной работы на благо страны.
Сегодня и демократы, и республиканцы, похоже, сосредоточены исключительно на том, чтобы трудиться только на благо своих партий. Интересы самой страны при этом никого не волнуют. И это плохо для Соединенных Штатов", – заявил Риттер.
12:18Скотт Риттер: Пока США накрывает хаос, Россия сделала ВСУ очень больноУ Киева закончатся деньги, что приведет вооруженные силы Украины (ВСУ) к краху в политическом и военном плане. А у Британского флота нет никаких шансов выжить и победить Россию в Черном море — попытка это сделать равносильна самоубийству
Также эксперт спрогнозировал, в чью пользу будет развиваться ситуация на фронтах СВО.
"Сейчас ситуация складывается в пользу России. Идёт позиционная война, война на истощение — русская армия уничтожает украинцев в достаточно благоприятном соотношении.
В частности, Владимир Путин, президент России, некоторое время назад говорил о соотношении потерь России и Украины в 12:50. Даже если эти цифры не удастся сохранить, все равно перевес будет в пользу России: 7–8 уничтоженных украинских солдат к одному русскому.
Это неприемлемо для украинцев. Это трагедия для них. Россия теряет людей на поле боя, что крайне болезненно и для нее, но боль Украины сильнее.
Россия способна поддерживать уровень боевых действий и даже ускорять их в удобное для себя время и в удобном месте. Украина же израсходовала свои стратегические резервы; у нее закончилась рабочая сила, боеприпасы, техника.
В какой-то момент украинская армия потерпит крах с точки зрения ее способности проводить последовательные операции", – сообщил Риттер.
О чём скажет Байден
Президент США Джо Байден заявил, что планирует в ближайшее время выступить с программной речью о необходимости продолжения поддержки Украины.
Американский журналист, политолог Майкл Бом считает, что Байден, вероятно, повторит свои старые тезисы: что защита Украины — это защита всего Запада, и необходимо укреплять ее.
Иначе, как говорит американский истеблишмент, это будет иметь опасные, далеко идущие последствия как для европейской безопасности, так и для всего мира.
"США опасаются, что при поражении Украины, например, Китай увидит слабость и невозможность Вашингтона остановить "агрессию" России. Это, по мнению американского политического истэблишмента, может служить зеленым светом для Китая и других крупных держав не считаться с Западом.
То есть Байден, демократы и республиканцы не хотят, чтобы Пекин сделал опасный вывод: дескать, Запад больше не преграда для нас— а давайте-ка мы осуществим нашу мечту о присоединении Тайваня.
Это, по мнению США, будет дестабилизировать весь Восточно-Азиатский регион. А там находятся ключевые союзники и затронуты основные экономические и геополитические интересы США.
Также Америка опасается, что Иран получит карт-бланш на осуществление своих подрывных планов, которые будут иметь тяжелые последствия как на Ближнем Востоке (где опять же находятся союзники и затронуты важные национальные интересы США), так и в мире", – рассказал Майкл Бом.