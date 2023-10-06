https://ukraina.ru/20231006/1049972625.html

Орбан: пока никто не считал, во сколько ЕС обойдется интеграция Украины

Орбан: пока никто не считал, во сколько ЕС обойдется интеграция Украины - 06.10.2023 Украина.ру

Орбан: пока никто не считал, во сколько ЕС обойдется интеграция Украины

Последствия евроинтеграции Украины в Брюсселе никогда не обсуждали серьезно. Об этом журналистам заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 6 октября в испанской Гранаде перед началом второго дня саммита Европейского политического сообщества.

2023-10-06T16:39

2023-10-06T16:39

2023-10-06T16:39

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виктор орбан

украина

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По его словам, без стратегического документа, в котором были бы разработаны конкретные итоги такого шага, нельзя серьезно говорить о вступлении Киева в ЕС.Орбан считает, что Брюссель прежде всего должен обдумать насколько евроинтеграция Украины соответствует его интересам и какие есть ответы на стратегические последствия такого расширения."Мы никогда этого не делали. Так что мы не видим ни каких-либо стратегических подсчетов, ни общей оценки последствий. Первый шаг - стратегический подход, второй - дискуссия, третий - решение", - процитировал слова Орбана официальный сайт Еврокомиссии.Членство Украины в ЕС вызывает "много вопросов и сомнений", поскольку Евросоюз никогда ранее не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта, отметил президент Венгрии."Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.Также Орбан подчеркнул, что Евросоюзу нужно подсчитать, о каком количестве денег идет речь и какие у этого шага последствия для сельского хозяйства, безопасности союза, для фондов сплоченности. Он добавил, что это пока никто не считал, нет стратегического документа, а также и ответа на вопрос почему для Евросоюза было бы хорошо интегрировать Украину."С членством Украины в ЕС появится совершенно новое сельское хозяйство. Вы к этому готовы?", - спросил премьер-министр Венгрии.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Виктор Орбан заявил, что его страна не поддержит позицию Украины ни в одном вопросе на международных форумах, пока Киев не вернет законы, гарантирующие права закарпатским венграм.Кроме Украины, официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Молдавия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория, а также Турция.

https://ukraina.ru/20231002/1049827149.html

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новости, виктор орбан, украина, ес, евроинтеграция, последствия