Отменить нельзя оставить: Демидов о связи эмбарго на нефть и потолка цен - 06.10.2023 Украина.ру
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Отменить нельзя оставить: Демидов о связи эмбарго на нефть и потолка цен
Отменить нельзя оставить: Демидов о связи эмбарго на нефть и потолка цен - 06.10.2023 Украина.ру
Отменить нельзя оставить: Демидов о связи эмбарго на нефть и потолка цен
Независимый эксперт международного рынка ресурсов Владимир Демидов в эфире Украина.ру прокомментировал статью Bloomberg с требованием снять эмбарго на российскую нефть, а также рассказал, что ждёт мировой рынок топлива
2023-10-06T15:41
2023-10-06T15:41
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нефть
топливо
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00:36 - О требовании снять эмбарго на российскую нефть; 01:17 - "Потолок цен" на нефть из РФ: последствия; 03:07 - Ситуация на мировом рынке топлива; 04:18 - О необходимости разворота на Восток; 05:38 - Индия наращивает импорт российской нефти: каковы основные причины? 07:34 - Как индустрия электромобилей отразится на нефтегазовом секторе? 08:52 – Топливо в РФ: цены на Бирже и АЗС; 10:00 – О рычагах управления ценами на моторное топливо; 11:39 - Прогнозы на моторное топливо в России до конца года.
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видео, нефть, топливо, бензин, цены, азс, россия, импорт, сво, индия, восток, украина, газ, биржа, видео
Видео, нефть, топливо, Бензин, цены, АЗС, Россия, импорт, СВО, Индия, Восток, Украина, газ, биржа

Отменить нельзя оставить: Демидов о связи эмбарго на нефть и потолка цен

15:41 06.10.2023
 
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Независимый эксперт международного рынка ресурсов Владимир Демидов в эфире Украина.ру прокомментировал статью Bloomberg с требованием снять эмбарго на российскую нефть, а также рассказал, что ждёт мировой рынок топлива
00:36 - О требовании снять эмбарго на российскую нефть;
01:17 - "Потолок цен" на нефть из РФ: последствия;
03:07 - Ситуация на мировом рынке топлива;
04:18 - О необходимости разворота на Восток;
05:38 - Индия наращивает импорт российской нефти: каковы основные причины?
07:34 - Как индустрия электромобилей отразится на нефтегазовом секторе?
08:52 – Топливо в РФ: цены на Бирже и АЗС;
10:00 – О рычагах управления ценами на моторное топливо;
11:39 - Прогнозы на моторное топливо в России до конца года.
 
ВидеонефтьтопливоБензинценыАЗСРоссияимпортСВОИндияВостокУкраинагазбиржа
 
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