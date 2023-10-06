https://ukraina.ru/20231006/1049971681.html
Отменить нельзя оставить: Демидов о связи эмбарго на нефть и потолка цен
Отменить нельзя оставить: Демидов о связи эмбарго на нефть и потолка цен - 06.10.2023 Украина.ру
Отменить нельзя оставить: Демидов о связи эмбарго на нефть и потолка цен
Независимый эксперт международного рынка ресурсов Владимир Демидов в эфире Украина.ру прокомментировал статью Bloomberg с требованием снять эмбарго на российскую нефть, а также рассказал, что ждёт мировой рынок топлива
2023-10-06T15:41
2023-10-06T15:41
2023-10-06T15:41
видео
нефть
топливо
бензин
цены
азс
россия
импорт
сво
индия
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00:36 - О требовании снять эмбарго на российскую нефть; 01:17 - "Потолок цен" на нефть из РФ: последствия; 03:07 - Ситуация на мировом рынке топлива; 04:18 - О необходимости разворота на Восток; 05:38 - Индия наращивает импорт российской нефти: каковы основные причины? 07:34 - Как индустрия электромобилей отразится на нефтегазовом секторе? 08:52 – Топливо в РФ: цены на Бирже и АЗС; 10:00 – О рычагах управления ценами на моторное топливо; 11:39 - Прогнозы на моторное топливо в России до конца года.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, нефть, топливо, бензин, цены, азс, россия, импорт, сво, индия, восток, украина, газ, биржа, видео
Видео, нефть, топливо, Бензин, цены, АЗС, Россия, импорт, СВО, Индия, Восток, Украина, газ, биржа
Отменить нельзя оставить: Демидов о связи эмбарго на нефть и потолка цен
Независимый эксперт международного рынка ресурсов Владимир Демидов в эфире Украина.ру прокомментировал статью Bloomberg с требованием снять эмбарго на российскую нефть, а также рассказал, что ждёт мировой рынок топлива
00:36 - О требовании снять эмбарго на российскую нефть;
01:17 - "Потолок цен" на нефть из РФ: последствия;
03:07 - Ситуация на мировом рынке топлива;
04:18 - О необходимости разворота на Восток;
05:38 - Индия наращивает импорт российской нефти: каковы основные причины?
07:34 - Как индустрия электромобилей отразится на нефтегазовом секторе?
08:52 – Топливо в РФ: цены на Бирже и АЗС;
10:00 – О рычагах управления ценами на моторное топливо;
11:39 - Прогнозы на моторное топливо в России до конца года.