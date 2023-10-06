https://ukraina.ru/20231006/1049971681.html

Отменить нельзя оставить: Демидов о связи эмбарго на нефть и потолка цен

Отменить нельзя оставить: Демидов о связи эмбарго на нефть и потолка цен - 06.10.2023 Украина.ру

Отменить нельзя оставить: Демидов о связи эмбарго на нефть и потолка цен

Независимый эксперт международного рынка ресурсов Владимир Демидов в эфире Украина.ру прокомментировал статью Bloomberg с требованием снять эмбарго на российскую нефть, а также рассказал, что ждёт мировой рынок топлива

2023-10-06T15:41

2023-10-06T15:41

2023-10-06T15:41

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нефть

топливо

бензин

цены

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импорт

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00:36 - О требовании снять эмбарго на российскую нефть; 01:17 - "Потолок цен" на нефть из РФ: последствия; 03:07 - Ситуация на мировом рынке топлива; 04:18 - О необходимости разворота на Восток; 05:38 - Индия наращивает импорт российской нефти: каковы основные причины? 07:34 - Как индустрия электромобилей отразится на нефтегазовом секторе? 08:52 – Топливо в РФ: цены на Бирже и АЗС; 10:00 – О рычагах управления ценами на моторное топливо; 11:39 - Прогнозы на моторное топливо в России до конца года.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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