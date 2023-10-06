На западной границе Украины строят пункт хранения и перевалки зерна - 06.10.2023 Украина.ру
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На западной границе Украины строят пункт хранения и перевалки зерна
На западной границе Украины строят пункт хранения и перевалки зерна - 06.10.2023 Украина.ру
На западной границе Украины строят пункт хранения и перевалки зерна
На западной границе Украины, недалеко от Венгрии и Румынии, строится логистический центр для зерна, подсолнечного масла и контейнеров. Об этом 6 октября сообщил железнодорожный портал Railway Supply.
2023-10-06T13:51
2023-10-06T13:51
новости
украина
румыния
венгрия
зернохранилище
железная дорога
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Объект предназначен для хранения и перевалки зерновых грузов, масла и контейнеров при переходе с широкой украинской колеи на узкую европейскую."Производительность комплекса составляет 5 тысяч тонн транзитной мощности в сутки, 27 тысяч тонн возможности одновременного хранения зерна, 4 тысяч тонн хранения масла, 500 TEU для размещения контейнеров", - уточняется в публикации.При этом Европейский банк реконструкции и развития выделяет средства на реконструкцию железной дороги, ведущей к терминалу.Как сообщало издание Украина.ру, украинская сторона подтвердила атаку российских БПЛА в ночь на 6 октября по Орловке в Одесской области. Населенный пункт находится на границе с Румынией. Госпогранслужба Украины сообщила о приостановке паромного пропускного пункта "Орловка" и попросила население пользоваться другими переходами на украинско-румынской границе.Тем временем Офис Генпрокурора Украины подтвердил, что в результате ночной атаки на Одесскую область пострадала припортовая и пограничная инфраструктура. По их информации, повреждены зернохранилища, административные здания и грузовой автотранспорт.
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новости, украина, румыния, венгрия, зернохранилище, железная дорога
Новости, Украина, Румыния, Венгрия, зернохранилище, железная дорога

На западной границе Украины строят пункт хранения и перевалки зерна

13:51 06.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗабайкальский зерновой терминал
Забайкальский зерновой терминал - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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На западной границе Украины, недалеко от Венгрии и Румынии, строится логистический центр для зерна, подсолнечного масла и контейнеров. Об этом 6 октября сообщил железнодорожный портал Railway Supply.
Объект предназначен для хранения и перевалки зерновых грузов, масла и контейнеров при переходе с широкой украинской колеи на узкую европейскую.
"Производительность комплекса составляет 5 тысяч тонн транзитной мощности в сутки, 27 тысяч тонн возможности одновременного хранения зерна, 4 тысяч тонн хранения масла, 500 TEU для размещения контейнеров", - уточняется в публикации.
При этом Европейский банк реконструкции и развития выделяет средства на реконструкцию железной дороги, ведущей к терминалу.
Как сообщало издание Украина.ру, украинская сторона подтвердила атаку российских БПЛА в ночь на 6 октября по Орловке в Одесской области. Населенный пункт находится на границе с Румынией. Госпогранслужба Украины сообщила о приостановке паромного пропускного пункта "Орловка" и попросила население пользоваться другими переходами на украинско-румынской границе.
Тем временем Офис Генпрокурора Украины подтвердил, что в результате ночной атаки на Одесскую область пострадала припортовая и пограничная инфраструктура. По их информации, повреждены зернохранилища, административные здания и грузовой автотранспорт.
Пожар на военном складе в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
13:02
Украина подтвердила атаку российских БПЛА по Орловке в Одесской области В соцсетях 6 октября появились видеозаписи, которые пользователи описали как кадры последствий ночного удара российских БПЛА по населенному пункту Орловка, который находится в Одесской области, на границе с Румынией
 
НовостиУкраинаРумынияВенгриязернохранилищежелезная дорога
 
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