https://ukraina.ru/20231006/1049966642.html
На западной границе Украины строят пункт хранения и перевалки зерна
На западной границе Украины строят пункт хранения и перевалки зерна - 06.10.2023 Украина.ру
На западной границе Украины строят пункт хранения и перевалки зерна
На западной границе Украины, недалеко от Венгрии и Румынии, строится логистический центр для зерна, подсолнечного масла и контейнеров. Об этом 6 октября сообщил железнодорожный портал Railway Supply.
2023-10-06T13:51
2023-10-06T13:51
2023-10-06T13:51
новости
украина
румыния
венгрия
зернохранилище
железная дорога
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Объект предназначен для хранения и перевалки зерновых грузов, масла и контейнеров при переходе с широкой украинской колеи на узкую европейскую."Производительность комплекса составляет 5 тысяч тонн транзитной мощности в сутки, 27 тысяч тонн возможности одновременного хранения зерна, 4 тысяч тонн хранения масла, 500 TEU для размещения контейнеров", - уточняется в публикации.При этом Европейский банк реконструкции и развития выделяет средства на реконструкцию железной дороги, ведущей к терминалу.Как сообщало издание Украина.ру, украинская сторона подтвердила атаку российских БПЛА в ночь на 6 октября по Орловке в Одесской области. Населенный пункт находится на границе с Румынией. Госпогранслужба Украины сообщила о приостановке паромного пропускного пункта "Орловка" и попросила население пользоваться другими переходами на украинско-румынской границе.Тем временем Офис Генпрокурора Украины подтвердил, что в результате ночной атаки на Одесскую область пострадала припортовая и пограничная инфраструктура. По их информации, повреждены зернохранилища, административные здания и грузовой автотранспорт.
https://ukraina.ru/20231006/1049961886.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, румыния, венгрия, зернохранилище, железная дорога
Новости, Украина, Румыния, Венгрия, зернохранилище, железная дорога
На западной границе Украины строят пункт хранения и перевалки зерна
На западной границе Украины, недалеко от Венгрии и Румынии, строится логистический центр для зерна, подсолнечного масла и контейнеров. Об этом 6 октября сообщил железнодорожный портал Railway Supply.
Объект предназначен для хранения и перевалки зерновых грузов, масла и контейнеров при переходе с широкой украинской колеи на узкую европейскую.
"Производительность комплекса составляет 5 тысяч тонн транзитной мощности в сутки, 27 тысяч тонн возможности одновременного хранения зерна, 4 тысяч тонн хранения масла, 500 TEU для размещения контейнеров", - уточняется в публикации.
При этом Европейский банк реконструкции и развития выделяет средства на реконструкцию железной дороги, ведущей к терминалу.
Как сообщало издание Украина.ру, украинская сторона подтвердила атаку российских БПЛА в ночь на 6 октября по Орловке в Одесской области. Населенный пункт находится на границе с Румынией. Госпогранслужба Украины сообщила о приостановке паромного пропускного пункта "Орловка" и попросила население пользоваться другими переходами на украинско-румынской границе.
Тем временем Офис Генпрокурора Украины подтвердил, что в результате ночной атаки на Одесскую область пострадала припортовая и пограничная инфраструктура. По их информации, повреждены зернохранилища, административные здания и грузовой автотранспорт.