https://ukraina.ru/20231006/1049966642.html

На западной границе Украины строят пункт хранения и перевалки зерна

На западной границе Украины строят пункт хранения и перевалки зерна - 06.10.2023 Украина.ру

На западной границе Украины строят пункт хранения и перевалки зерна

На западной границе Украины, недалеко от Венгрии и Румынии, строится логистический центр для зерна, подсолнечного масла и контейнеров. Об этом 6 октября сообщил железнодорожный портал Railway Supply.

2023-10-06T13:51

2023-10-06T13:51

2023-10-06T13:51

новости

украина

румыния

венгрия

зернохранилище

железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/13/1048124081_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_cf4d9fdc2e69a19694f39171163821d1.jpg

Объект предназначен для хранения и перевалки зерновых грузов, масла и контейнеров при переходе с широкой украинской колеи на узкую европейскую."Производительность комплекса составляет 5 тысяч тонн транзитной мощности в сутки, 27 тысяч тонн возможности одновременного хранения зерна, 4 тысяч тонн хранения масла, 500 TEU для размещения контейнеров", - уточняется в публикации.При этом Европейский банк реконструкции и развития выделяет средства на реконструкцию железной дороги, ведущей к терминалу.Как сообщало издание Украина.ру, украинская сторона подтвердила атаку российских БПЛА в ночь на 6 октября по Орловке в Одесской области. Населенный пункт находится на границе с Румынией. Госпогранслужба Украины сообщила о приостановке паромного пропускного пункта "Орловка" и попросила население пользоваться другими переходами на украинско-румынской границе.Тем временем Офис Генпрокурора Украины подтвердил, что в результате ночной атаки на Одесскую область пострадала припортовая и пограничная инфраструктура. По их информации, повреждены зернохранилища, административные здания и грузовой автотранспорт.

https://ukraina.ru/20231006/1049961886.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, румыния, венгрия, зернохранилище, железная дорога