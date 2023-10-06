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В Крыму задержали ещё двух "заукраинских ждунов"
В Крыму задержали ещё двух "заукраинских ждунов" - 06.10.2023 Украина.ру
В Крыму задержали ещё двух "заукраинских ждунов"
Очередные видеозаписи задержания в Крыму местных жителей, симпатизировавших ВСУ и отрицавших российский суверенитет, опубликовал 6 октября блогер Александр Талипов. Он ведёт "Реестр русофобов, укронацистов и предателей Родины" и просит свои публикации рассматривать как официальные обращения в правоохранительные органы
2023-10-06T13:53
2023-10-06T13:53
2023-10-06T13:53
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Фигурантами новых видеозаписей стали Эльдар Ибрагимов и Антон Градобык. Блогер сообщил, что накануне эти жители города Саки "в баре в Новофедоровке кричали "Слава Украине", на замечания отреагировали агрессивно, заявляли "Крым-это Украина", оскорбляли армию и ждали ВСУ".Обоих предпринимателей задержали, как следует из видеороликов, сотрудники ОМОН. Градобык, вероятно, накануне сам выложил видеозапись ночного просмотра телепродукции украинских пропагандистов. Его взяли дома, прямо в постели.Ибрагимова взяли, вероятно, в офисе. При задержании предприниматель пытался что-то сказать об ошибке.Канал "Крымский СМЕРШ" Александра Талипова регулярно публикует подобные видеозаписи. Из контента канала следует, что среди "заукраинских ждунов" много местных предпринимателей.
https://ukraina.ru/20230816/1048730341.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, крымчане, патриотизм, сво, всу, информационная безопасность, национальные интересы, национальная безопасность, россия, спецслужбы
Новости, Крым, крымчане, патриотизм, СВО, ВСУ, информационная безопасность, национальные интересы, национальная безопасность, Россия, спецслужбы
В Крыму задержали ещё двух "заукраинских ждунов"
Очередные видеозаписи задержания в Крыму местных жителей, симпатизировавших ВСУ и отрицавших российский суверенитет, опубликовал 6 октября блогер Александр Талипов. Он ведёт "Реестр русофобов, укронацистов и предателей Родины" и просит свои публикации рассматривать как официальные обращения в правоохранительные органы