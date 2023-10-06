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В Крыму задержали ещё двух "заукраинских ждунов"

В Крыму задержали ещё двух "заукраинских ждунов" - 06.10.2023 Украина.ру

В Крыму задержали ещё двух "заукраинских ждунов"

Очередные видеозаписи задержания в Крыму местных жителей, симпатизировавших ВСУ и отрицавших российский суверенитет, опубликовал 6 октября блогер Александр Талипов. Он ведёт "Реестр русофобов, укронацистов и предателей Родины" и просит свои публикации рассматривать как официальные обращения в правоохранительные органы

2023-10-06T13:53

2023-10-06T13:53

2023-10-06T13:53

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Фигурантами новых видеозаписей стали Эльдар Ибрагимов и Антон Градобык. Блогер сообщил, что накануне эти жители города Саки "в баре в Новофедоровке кричали "Слава Украине", на замечания отреагировали агрессивно, заявляли "Крым-это Украина", оскорбляли армию и ждали ВСУ".Обоих предпринимателей задержали, как следует из видеороликов, сотрудники ОМОН. Градобык, вероятно, накануне сам выложил видеозапись ночного просмотра телепродукции украинских пропагандистов. Его взяли дома, прямо в постели.Ибрагимова взяли, вероятно, в офисе. При задержании предприниматель пытался что-то сказать об ошибке.Канал "Крымский СМЕРШ" Александра Талипова регулярно публикует подобные видеозаписи. Из контента канала следует, что среди "заукраинских ждунов" много местных предпринимателей.

https://ukraina.ru/20230816/1048730341.html

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новости, крым, крымчане, патриотизм, сво, всу, информационная безопасность, национальные интересы, национальная безопасность, россия, спецслужбы