В Крыму задержали ещё двух "заукраинских ждунов" - 06.10.2023 Украина.ру
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В Крыму задержали ещё двух "заукраинских ждунов"
В Крыму задержали ещё двух "заукраинских ждунов" - 06.10.2023 Украина.ру
В Крыму задержали ещё двух "заукраинских ждунов"
Очередные видеозаписи задержания в Крыму местных жителей, симпатизировавших ВСУ и отрицавших российский суверенитет, опубликовал 6 октября блогер Александр Талипов. Он ведёт "Реестр русофобов, укронацистов и предателей Родины" и просит свои публикации рассматривать как официальные обращения в правоохранительные органы
2023-10-06T13:53
2023-10-06T13:53
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Фигурантами новых видеозаписей стали Эльдар Ибрагимов и Антон Градобык. Блогер сообщил, что накануне эти жители города Саки "в баре в Новофедоровке кричали "Слава Украине", на замечания отреагировали агрессивно, заявляли "Крым-это Украина", оскорбляли армию и ждали ВСУ".Обоих предпринимателей задержали, как следует из видеороликов, сотрудники ОМОН. Градобык, вероятно, накануне сам выложил видеозапись ночного просмотра телепродукции украинских пропагандистов. Его взяли дома, прямо в постели.Ибрагимова взяли, вероятно, в офисе. При задержании предприниматель пытался что-то сказать об ошибке.Канал "Крымский СМЕРШ" Александра Талипова регулярно публикует подобные видеозаписи. Из контента канала следует, что среди "заукраинских ждунов" много местных предпринимателей.
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новости, крым, крымчане, патриотизм, сво, всу, информационная безопасность, национальные интересы, национальная безопасность, россия, спецслужбы
Новости, Крым, крымчане, патриотизм, СВО, ВСУ, информационная безопасность, национальные интересы, национальная безопасность, Россия, спецслужбы

В Крыму задержали ещё двух "заукраинских ждунов"

13:53 06.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Очередные видеозаписи задержания в Крыму местных жителей, симпатизировавших ВСУ и отрицавших российский суверенитет, опубликовал 6 октября блогер Александр Талипов. Он ведёт "Реестр русофобов, укронацистов и предателей Родины" и просит свои публикации рассматривать как официальные обращения в правоохранительные органы
Фигурантами новых видеозаписей стали Эльдар Ибрагимов и Антон Градобык. Блогер сообщил, что накануне эти жители города Саки "в баре в Новофедоровке кричали "Слава Украине", на замечания отреагировали агрессивно, заявляли "Крым-это Украина", оскорбляли армию и ждали ВСУ".
Обоих предпринимателей задержали, как следует из видеороликов, сотрудники ОМОН. Градобык, вероятно, накануне сам выложил видеозапись ночного просмотра телепродукции украинских пропагандистов. Его взяли дома, прямо в постели.
Ибрагимова взяли, вероятно, в офисе. При задержании предприниматель пытался что-то сказать об ошибке.
Канал "Крымский СМЕРШ" Александра Талипова регулярно публикует подобные видеозаписи. Из контента канала следует, что среди "заукраинских ждунов" много местных предпринимателей.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
16 августа, 15:45
Аксенов рассказал о судьбе "ждунов" в Крыму после победы РФГлава Крыма Сергей Аксенов 16 августа в интервью mk.ru рассказал, что диверсии и теракты на полуострове устраивают агенты украинских спецслужб
 
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