https://ukraina.ru/20231006/1049962478.html

"Просыпаешься весь в укусах". Вслед за Францией клопы захватили Бельгию и Великобританию

"Просыпаешься весь в укусах". Вслед за Францией клопы захватили Бельгию и Великобританию - 06.10.2023 Украина.ру

"Просыпаешься весь в укусах". Вслед за Францией клопы захватили Бельгию и Великобританию

Во Франции нарастает волна панических настроений, связанных с массовым нашествием постельных клопов. Их постоянно замечают в автобусах, поездах и популярных общественных местах Парижа – не говоря уже про частные жилые квартиры

2023-10-06T13:11

2023-10-06T13:11

2023-10-06T13:11

эксклюзив

европа

франция

великобритания

бельгия

бедность

инфляция

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После многочисленных тревожных публикаций в газетах министр здравоохранения Франции Орельян Руссо обратился к согражданам в эфире радиостанции France Inter, призывая парижан сохранять спокойствие перед лицом наступающего клоповьего полчища.По словам министра, французы, у которых завелись кусачие вредители, не должны обращаться к частным дезинфекторским фирмам, выставляющим клиентам счета на сумму 2-3 тысячи евро.Гражданам предложили подождать, пока французское правительство добьется снижения рыночных цен на эти услуги. Однако такая позиция вызвала среди парижан огромное возмущение – потому что высокопоставленные чиновники, похоже, не понимают, что клопы атакуют людей прямо сейчас, и медлить с решением этой позорной проблемы больше не получается.Согласно данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние годы постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции.Начиная с 2017 года, французы ежегодно тратят на борьбу против насекомых 230 миллионов евро. Но зачастую парижане вынуждены терпеть постоянные болезненные укусы, потому что у них нет денег на дорогостоящие работы по дезинфекции.В условиях безработицы и инфляции люди вынуждены экономить на мерах по уничтожению паразитов. И согласно мнению экспертов, этот социально-экономический фактор является основной причиной бесконтрольного распространения их популяции.Французские власти тоже до последнего игнорировали жалобы на заполонивших столицу клопов, не желая увеличивать расходы на работы по дезинфекции. Ответственные лица в правительстве начали шевелиться только после кампании в медиа и официальных запросов со стороны оппозиции, которая раскритиковала их за бездействие.Депутаты от партии президента Франции Эммануэля Макрона признали, что ситуация с клопами является действительно серьезной и давно вышла из-под контроля профильных департаментов. А также пообещали разработать до конца года специальный законопроект по борьбе с вредными насекомыми."Эта эпидемия – настоящая проблема для здоровья населения. Тысячи наших сограждан страдают от нее. Мы сделаем эту проблему приоритетной: мы предложим законопроект, чтобы избежать распространения клопов", – заявил глава президентской фракции в Национальном собрании Франции Сильвен Майяр.А тем временем о проблеме с клопами заговорили в соседних странах Европы – прежде всего, в Бельгии и Великобритании.Как рассказал телеканал RTC, в бельгийском городе Льеж дезинфекторские фирмы фиксируют в последнее время тридцатипроцентное увеличение спроса на свои услуги. А дезинфекторы в столичном Брюсселе сообщают, что сейчас получают до шести-семи заявок на санитарную обработку пораженных насекомыми зданий.Британская столица тоже страдает от массового распространения паразитов. Однако об этом предпочитают не говорить, чтобы не выносить сор из избы.Как сообщили журналистам телеканала Sky News в компании Rentokil, которая занимается дезинфекцией для уничтожения опасных вредителей, количество заражений постельными клопами в Великобритании увеличилось с 2022 по 2023 год на рекордные 65%."Я думаю, что в настоящее время в Лондоне, вероятно, существует такой же уровень проблем с клопами, как и в Париже.Клопы уже распространились по больницам, кинотеатрам, метро, автобусам, поездам и другим общественным местам. Разница лишь в том, что французы говорят о своей проблеме, а британцы стараются хранить молчание.Культура молчания приводит к тому, что люди в Великобритании не знают о проблеме и не знают, как с ней бороться. Это создает идеальную среду для распространения постельных клопов", – рассуждает об этом микробиолог Дэвид Кейн, специалист по борьбе с вредными насекомыми, основавший компанию Bed Bugs Limited.Но отмолчаться уже нельзя, потому что клопы становятся для многих подданных короля огромной социальной проблемой, когда пострадавшим людям больше не до условностей.Европейский круглосуточный информационный телеканал Euronews опубликовал рассказ о безрадостной жизни англичанина, которого в буквальном смысле заедают агрессивные паразиты."Гарри Робертсон до сих пор пытается справиться с последствиями нашествия постельных клопов в своем доме. Более года он боялся ложиться спать, изолировав себя от близких друзей и семьи", – рассказывается в этом драматическом репортаже."Когда снимаешь квартиру в Лондоне вместе c кем-то, то твоя комната становится твоим островком спокойствия. А потом в это место вы боитесь вернуться. Потому что вы возвращаетесь, ложитесь в постель и начинаете чесаться.Эти крошечные паразиты живут в обивке и мягкой мебели, они питаются вами во время сна, оставляя после себя зудящие, красные следы на коже.Ты сбрасываешь постельное белье, смотришь вниз, а там маленькие пятнышки крови. И в конце концов засыпаешь, спишь 2-3 часа, а на следующее утро просыпаешься весь в укусах.Мы пробовали использовать химические препараты, но так и не смогли избавиться от постельных клопов. Мы переехали, я сжег большое количество постельного белья. Я выбросил довольно много своей одежды", – поведал о своих мытарствах пострадавший от насекомых Гарри. Энтомологи говорят: в условиях повсеместного распространения постельных клопов, когда они захватывают все пространство жилого дома, победить их в масштабах одной квартиры просто нельзя – несмотря на применение дорогостоящих средств.Чтобы остановить нашествие, необходимы масштабные комплексные меры со стороны государства. Причем, они должны быть направлены не только на прямую борьбу с вредителями.Не менее важно искоренить наступающую на европейцев бедность. Чтобы люди не экономили на поддержании чистоты и могли провести своевременную дезинфекцию – не опасаясь, что цены на эту услугу покусают их сильнее клопов.

https://ukraina.ru/20221107/1040543632.html

https://ukraina.ru/20231003/1049872435.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, европа, франция, великобритания, бельгия, бедность, инфляция