https://ukraina.ru/20231006/1049960365.html

Синергия успеха. Три путинских удара ради будущего

Синергия успеха. Три путинских удара ради будущего - 06.10.2023 Украина.ру

Синергия успеха. Три путинских удара ради будущего

То, о чем говорил президент России Владимир Путин на дискуссионном клубе "Валдай" 5 октября 2023 года, еще долго будут обсуждать, ибо он, максимально откровенно объясняя настоящее, говорил о будущем.

2023-10-06T12:34

2023-10-06T12:34

2023-10-06T13:30

эксклюзив

владимир путин

валдай (клуб)

будущее

россия

украина

запад

сша

украинизация

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049961021_0:78:3178:1866_1920x0_80_0_0_bca528029cf7d19c44c9d685cd15b440.jpg.webp

Строго по Уинстону Черчиллю: "Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель – на следующие поколения". У Путина в следующем году могут быть президентские выборы, но он может идти на них смело, так как образ будущего и России, и ее места в новом мире, который точно сегодня рождается в муках и, как всегда, в военных сражениях, у него есть. Путин говорил – выступал и отвечал на вопросы – почти 4 часа, но никому не было скучно. Главным образом потому, что "повивальной бабкой" нового мира, одной из них, инициатором и флагманом процесса, является Россия. Начиная с 2007 года, когда Путин на Мюнхенской конференции по безопасности сказал прямо в лицо и уши обалдевшим победителям в холодной войне, почивавшим на лаврах, уверовав, что на этот раз они бога за бороду держат крепко.А Путин сказал: "Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна". А потом вообще добавил: "Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику".Потом, в октябре 2014 года он произнес "Первую Валдайскую речь", в которой уточнил и развил тезисы речи мюнхенской, наблюдая, как Крым из Украины "ушел в родную гавань – Россию", в соседнем Донбассе разгорается огонь украинской гражданской войны, вызванной неонацистским переворотом в Киеве на деньги тех самых победителей в холодной войне с божьей бородой в залитых кровью руках.Сейчас у Путина получилась "Вторая Валдайская речь". И говорил он целенаправленно и сознательно, так, чтобы даже Анналене Бербок, вращающейся в Европе на 360 градусов в поисках нового пути от Лиссабона до Луганска, всё было понятно. Ну как всё… Хоть что-то. Не говоря уже о президенте США Джо Байдене, который стал настоящим и актуальным символом упадка своей страны, в свое время, став в ней самым молодым сенатором, видящим будущее, и уходя самым старым и мало что понимающим даже в прошлом главой государства.Трагедия же Украины в этом контексте заключается в том, что она плотно и непосредственно вмонтирована в происходящий слом прошлого и построение будущего, будучи инструментом и средством в руках одного из участников процесса. Тупым и безропотным, лишенным суверенитета и права выбора даже способа государственного суицида инструментом.И во Второй Валдайской речи Путина Украины непосредственно касаются три главных тезиса.Первый – общий. Путин, говоря о будущем мироустройстве, до которого Украине еще надо будет как-то дожить, сказал, что всё должна будет решать синергия, а не глобализация. То есть общие усилия всех стран планеты, чьи интересы будут учтены одинаково всеми же, а не унификация всех под одну гребенку под видом глобализации по указке одного лидера и гегемона.Об этом и говорят шесть принципов Путина: 1) открытый, взаимосвязанный мир, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути; 2) многообразие мира; 3) максимальная представительность и коллективность в принятии решений; 4) равная безопасность для всех и безблоковое мышление в построении будущего мира; 5) справедливость для всех, равный доступ к благам современного развития; 6) равноправие всех.Президент России так и сказал: "Надо отдавать себе отчет, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть". А значит, свою дорожную карту в Москве знают.Второй тезис касается уже непосредственно Украины, потому что проводимая в ней спецвоенная операция (СВО) является для России одним из главных средств достижения упомянутой выше безопасности своих границ. И поэтому Путин твердо сказал: все задачи СВО, которые касаются обеспечения российской безопасности, будут выполнены до конца. Но не только безопасности России, а и всех русских людей, которые в современном мире оказались в опасности войн, геноцидов, травли."Теперь по поводу, где нам остановиться. Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми", -- так и сказал российский лидер. И все эпигоны и любители побороться с русским миром путем отмены культуры и культуры отмены должны немедленно вспомнить Отто фон Бисмарка: "Русские всегда приходят за своим". И в первую очередь, вспомнить в Украине, чей лидер Владимир Зеленский в этот же день в испанской Гранаде выпрашивал у некоего Европейского политического сообщества (ЕПС) оружия и денег. Чтобы воевать с Россией, которая, по его же словам, уже фактически повержена и ее осталось только подтолкнуть к пропасти. Ну, он же творческий человек, играет гениталиями на дудочке, он так видит…И, наконец, третий тезис у Путина уже касался непосредственно Украины, он о ней говорил. "Сегодня там (в Украине. – Авт.) все сбалансировано в целом внешне - и бюджет сбалансирован на Украине, и экономические показатели более-менее выровнены. Но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний, где-то 4-5 миллиардов долларов ежемесячно по разным каналам. Это кредиты, всякие там гранты, и так далее, поступают на Украину. Стоит только это прекратить, через неделю все ляжет. То же самое касается системы обороны. То есть, представьте себе: поставки (вооружений) прекратятся завтра, жить останется неделю только, пока не иссякнут боеприпасы", -- очень точно все диагностировал Путин.При этом он особо акцентировал внимание на том, что, во-первых, и у Запада ограничены возможности бесперебойно и в достаточной количестве обеспечивать Украину всем необходимым для войны.И во-вторых, Украина несет страшные потери в этой СВО. Путин указал, что, по последним данным, с 4 июня 2023 года вооруженные силы Украины потеряли свыше 90 тыс. человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. Это результата так называемого контрнаступа, превратившегося в мясорубку и "мясные штурмы" для украинских солдат.Все эти обстоятельства и приведут к тому, что, как выразился Путин, Украина "ляжет" и уже больше не встанет. Потому что в отличии от России она защищает не свои национальные интересы, а чужие, американские. В этом страшна компрадорская и коллаборационистская суть правящего сегодня в Украине режима Зеленского.И, в принципе, все вокруг, и в первую очередь на Западе и в Киеве, знают, но продолжают поддерживать правила игры и играть по ним с Украиной и украинцами. Потому что так нужно Западу. Как сказал, выслушав, кажется Путина, бывший сотрудник госдепа США Мэттью Хо в интервью Judging Freedom, Украина ведет эту войну не для себя, а для США и НАТО. Зеленский тоже не может согласиться на мир, потому что ему не разрешают западные лидеры, а если он ослушается своих "кукловодов", его либо свергнут, либо убьют, считает Хо. И пока Украина воюет для США, пока война приносит выгоду Америке, Киеву не дадут прекратить боевые действия и начать переговоры о мире.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20221029/1040286139.html

https://ukraina.ru/20221028/1040229403.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

эксклюзив, владимир путин, валдай (клуб), будущее, россия, украина, запад, сша, украинизация, нато, сво