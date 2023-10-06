Синергия успеха. Три путинских удара ради будущего - 06.10.2023 Украина.ру
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Синергия успеха. Три путинских удара ради будущего
Синергия успеха. Три путинских удара ради будущего - 06.10.2023 Украина.ру
Синергия успеха. Три путинских удара ради будущего
То, о чем говорил президент России Владимир Путин на дискуссионном клубе "Валдай" 5 октября 2023 года, еще долго будут обсуждать, ибо он, максимально откровенно объясняя настоящее, говорил о будущем.
2023-10-06T12:34
2023-10-06T13:30
эксклюзив
владимир путин
валдай (клуб)
будущее
россия
украина
запад
сша
украинизация
нато
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Строго по Уинстону Черчиллю: "Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель – на следующие поколения". У Путина в следующем году могут быть президентские выборы, но он может идти на них смело, так как образ будущего и России, и ее места в новом мире, который точно сегодня рождается в муках и, как всегда, в военных сражениях, у него есть. Путин говорил – выступал и отвечал на вопросы – почти 4 часа, но никому не было скучно. Главным образом потому, что "повивальной бабкой" нового мира, одной из них, инициатором и флагманом процесса, является Россия. Начиная с 2007 года, когда Путин на Мюнхенской конференции по безопасности сказал прямо в лицо и уши обалдевшим победителям в холодной войне, почивавшим на лаврах, уверовав, что на этот раз они бога за бороду держат крепко.А Путин сказал: "Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна". А потом вообще добавил: "Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику".Потом, в октябре 2014 года он произнес "Первую Валдайскую речь", в которой уточнил и развил тезисы речи мюнхенской, наблюдая, как Крым из Украины "ушел в родную гавань – Россию", в соседнем Донбассе разгорается огонь украинской гражданской войны, вызванной неонацистским переворотом в Киеве на деньги тех самых победителей в холодной войне с божьей бородой в залитых кровью руках.Сейчас у Путина получилась "Вторая Валдайская речь". И говорил он целенаправленно и сознательно, так, чтобы даже Анналене Бербок, вращающейся в Европе на 360 градусов в поисках нового пути от Лиссабона до Луганска, всё было понятно. Ну как всё… Хоть что-то. Не говоря уже о президенте США Джо Байдене, который стал настоящим и актуальным символом упадка своей страны, в свое время, став в ней самым молодым сенатором, видящим будущее, и уходя самым старым и мало что понимающим даже в прошлом главой государства.Трагедия же Украины в этом контексте заключается в том, что она плотно и непосредственно вмонтирована в происходящий слом прошлого и построение будущего, будучи инструментом и средством в руках одного из участников процесса. Тупым и безропотным, лишенным суверенитета и права выбора даже способа государственного суицида инструментом.И во Второй Валдайской речи Путина Украины непосредственно касаются три главных тезиса.Первый – общий. Путин, говоря о будущем мироустройстве, до которого Украине еще надо будет как-то дожить, сказал, что всё должна будет решать синергия, а не глобализация. То есть общие усилия всех стран планеты, чьи интересы будут учтены одинаково всеми же, а не унификация всех под одну гребенку под видом глобализации по указке одного лидера и гегемона.Об этом и говорят шесть принципов Путина: 1) открытый, взаимосвязанный мир, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути; 2) многообразие мира; 3) максимальная представительность и коллективность в принятии решений; 4) равная безопасность для всех и безблоковое мышление в построении будущего мира; 5) справедливость для всех, равный доступ к благам современного развития; 6) равноправие всех.Президент России так и сказал: "Надо отдавать себе отчет, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть". А значит, свою дорожную карту в Москве знают.Второй тезис касается уже непосредственно Украины, потому что проводимая в ней спецвоенная операция (СВО) является для России одним из главных средств достижения упомянутой выше безопасности своих границ. И поэтому Путин твердо сказал: все задачи СВО, которые касаются обеспечения российской безопасности, будут выполнены до конца. Но не только безопасности России, а и всех русских людей, которые в современном мире оказались в опасности войн, геноцидов, травли."Теперь по поводу, где нам остановиться. Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми", -- так и сказал российский лидер. И все эпигоны и любители побороться с русским миром путем отмены культуры и культуры отмены должны немедленно вспомнить Отто фон Бисмарка: "Русские всегда приходят за своим". И в первую очередь, вспомнить в Украине, чей лидер Владимир Зеленский в этот же день в испанской Гранаде выпрашивал у некоего Европейского политического сообщества (ЕПС) оружия и денег. Чтобы воевать с Россией, которая, по его же словам, уже фактически повержена и ее осталось только подтолкнуть к пропасти. Ну, он же творческий человек, играет гениталиями на дудочке, он так видит…И, наконец, третий тезис у Путина уже касался непосредственно Украины, он о ней говорил. "Сегодня там (в Украине. – Авт.) все сбалансировано в целом внешне - и бюджет сбалансирован на Украине, и экономические показатели более-менее выровнены. Но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний, где-то 4-5 миллиардов долларов ежемесячно по разным каналам. Это кредиты, всякие там гранты, и так далее, поступают на Украину. Стоит только это прекратить, через неделю все ляжет. То же самое касается системы обороны. То есть, представьте себе: поставки (вооружений) прекратятся завтра, жить останется неделю только, пока не иссякнут боеприпасы", -- очень точно все диагностировал Путин.При этом он особо акцентировал внимание на том, что, во-первых, и у Запада ограничены возможности бесперебойно и в достаточной количестве обеспечивать Украину всем необходимым для войны.И во-вторых, Украина несет страшные потери в этой СВО. Путин указал, что, по последним данным, с 4 июня 2023 года вооруженные силы Украины потеряли свыше 90 тыс. человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. Это результата так называемого контрнаступа, превратившегося в мясорубку и "мясные штурмы" для украинских солдат.Все эти обстоятельства и приведут к тому, что, как выразился Путин, Украина "ляжет" и уже больше не встанет. Потому что в отличии от России она защищает не свои национальные интересы, а чужие, американские. В этом страшна компрадорская и коллаборационистская суть правящего сегодня в Украине режима Зеленского.И, в принципе, все вокруг, и в первую очередь на Западе и в Киеве, знают, но продолжают поддерживать правила игры и играть по ним с Украиной и украинцами. Потому что так нужно Западу. Как сказал, выслушав, кажется Путина, бывший сотрудник госдепа США Мэттью Хо в интервью Judging Freedom, Украина ведет эту войну не для себя, а для США и НАТО. Зеленский тоже не может согласиться на мир, потому что ему не разрешают западные лидеры, а если он ослушается своих "кукловодов", его либо свергнут, либо убьют, считает Хо. И пока Украина воюет для США, пока война приносит выгоду Америке, Киеву не дадут прекратить боевые действия и начать переговоры о мире.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20221029/1040286139.html
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эксклюзив, владимир путин, валдай (клуб), будущее, россия, украина, запад, сша, украинизация, нато, сво
Эксклюзив, Владимир Путин, Валдай (клуб), будущее, Россия, Украина, Запад, США, украинизация, НАТО, СВО

Синергия успеха. Три путинских удара ради будущего

12:34 06.10.2023 (обновлено: 13:30 06.10.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
автор издания Украина.ру
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То, о чем говорил президент России Владимир Путин на дискуссионном клубе "Валдай" 5 октября 2023 года, еще долго будут обсуждать, ибо он, максимально откровенно объясняя настоящее, говорил о будущем.
Строго по Уинстону Черчиллю: "Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель – на следующие поколения". У Путина в следующем году могут быть президентские выборы, но он может идти на них смело, так как образ будущего и России, и ее места в новом мире, который точно сегодня рождается в муках и, как всегда, в военных сражениях, у него есть.
Путин говорил – выступал и отвечал на вопросы – почти 4 часа, но никому не было скучно. Главным образом потому, что "повивальной бабкой" нового мира, одной из них, инициатором и флагманом процесса, является Россия. Начиная с 2007 года, когда Путин на Мюнхенской конференции по безопасности сказал прямо в лицо и уши обалдевшим победителям в холодной войне, почивавшим на лаврах, уверовав, что на этот раз они бога за бороду держат крепко.
А Путин сказал: "Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна". А потом вообще добавил: "Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику".
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
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Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Потом, в октябре 2014 года он произнес "Первую Валдайскую речь", в которой уточнил и развил тезисы речи мюнхенской, наблюдая, как Крым из Украины "ушел в родную гавань – Россию", в соседнем Донбассе разгорается огонь украинской гражданской войны, вызванной неонацистским переворотом в Киеве на деньги тех самых победителей в холодной войне с божьей бородой в залитых кровью руках.
Сейчас у Путина получилась "Вторая Валдайская речь". И говорил он целенаправленно и сознательно, так, чтобы даже Анналене Бербок, вращающейся в Европе на 360 градусов в поисках нового пути от Лиссабона до Луганска, всё было понятно.
Ну как всё… Хоть что-то. Не говоря уже о президенте США Джо Байдене, который стал настоящим и актуальным символом упадка своей страны, в свое время, став в ней самым молодым сенатором, видящим будущее, и уходя самым старым и мало что понимающим даже в прошлом главой государства.
Трагедия же Украины в этом контексте заключается в том, что она плотно и непосредственно вмонтирована в происходящий слом прошлого и построение будущего, будучи инструментом и средством в руках одного из участников процесса. Тупым и безропотным, лишенным суверенитета и права выбора даже способа государственного суицида инструментом.
И во Второй Валдайской речи Путина Украины непосредственно касаются три главных тезиса.
Первый – общий. Путин, говоря о будущем мироустройстве, до которого Украине еще надо будет как-то дожить, сказал, что всё должна будет решать синергия, а не глобализация. То есть общие усилия всех стран планеты, чьи интересы будут учтены одинаково всеми же, а не унификация всех под одну гребенку под видом глобализации по указке одного лидера и гегемона.
Ищенко раскрыл главные сигналы в речи Путина на Валдае и назвал сроки окончания войны с Западом
29 октября 2022, 15:29
Ищенко раскрыл главные сигналы в речи Путина на "Валдае" и назвал сроки окончания войны с Западом
Об этом и говорят шесть принципов Путина: 1) открытый, взаимосвязанный мир, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути; 2) многообразие мира; 3) максимальная представительность и коллективность в принятии решений; 4) равная безопасность для всех и безблоковое мышление в построении будущего мира; 5) справедливость для всех, равный доступ к благам современного развития; 6) равноправие всех.
Президент России так и сказал: "Надо отдавать себе отчет, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть". А значит, свою дорожную карту в Москве знают.
Второй тезис касается уже непосредственно Украины, потому что проводимая в ней спецвоенная операция (СВО) является для России одним из главных средств достижения упомянутой выше безопасности своих границ. И поэтому Путин твердо сказал: все задачи СВО, которые касаются обеспечения российской безопасности, будут выполнены до конца. Но не только безопасности России, а и всех русских людей, которые в современном мире оказались в опасности войн, геноцидов, травли.
"Теперь по поводу, где нам остановиться. Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми", -- так и сказал российский лидер. И все эпигоны и любители побороться с русским миром путем отмены культуры и культуры отмены должны немедленно вспомнить Отто фон Бисмарка: "Русские всегда приходят за своим". И в первую очередь, вспомнить в Украине, чей лидер Владимир Зеленский в этот же день в испанской Гранаде выпрашивал у некоего Европейского политического сообщества (ЕПС) оружия и денег. Чтобы воевать с Россией, которая, по его же словам, уже фактически повержена и ее осталось только подтолкнуть к пропасти. Ну, он же творческий человек, играет гениталиями на дудочке, он так видит…
И, наконец, третий тезис у Путина уже касался непосредственно Украины, он о ней говорил. "Сегодня там (в Украине. – Авт.) все сбалансировано в целом внешне - и бюджет сбалансирован на Украине, и экономические показатели более-менее выровнены. Но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний, где-то 4-5 миллиардов долларов ежемесячно по разным каналам. Это кредиты, всякие там гранты, и так далее, поступают на Украину. Стоит только это прекратить, через неделю все ляжет. То же самое касается системы обороны. То есть, представьте себе: поставки (вооружений) прекратятся завтра, жить останется неделю только, пока не иссякнут боеприпасы", -- очень точно все диагностировал Путин.
При этом он особо акцентировал внимание на том, что, во-первых, и у Запада ограничены возможности бесперебойно и в достаточной количестве обеспечивать Украину всем необходимым для войны.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября 2022, 09:40
Путин на Валдае: адресат выбыл
И во-вторых, Украина несет страшные потери в этой СВО. Путин указал, что, по последним данным, с 4 июня 2023 года вооруженные силы Украины потеряли свыше 90 тыс. человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. Это результата так называемого контрнаступа, превратившегося в мясорубку и "мясные штурмы" для украинских солдат.
Все эти обстоятельства и приведут к тому, что, как выразился Путин, Украина "ляжет" и уже больше не встанет. Потому что в отличии от России она защищает не свои национальные интересы, а чужие, американские. В этом страшна компрадорская и коллаборационистская суть правящего сегодня в Украине режима Зеленского.
И, в принципе, все вокруг, и в первую очередь на Западе и в Киеве, знают, но продолжают поддерживать правила игры и играть по ним с Украиной и украинцами. Потому что так нужно Западу. Как сказал, выслушав, кажется Путина, бывший сотрудник госдепа США Мэттью Хо в интервью Judging Freedom, Украина ведет эту войну не для себя, а для США и НАТО.
Зеленский тоже не может согласиться на мир, потому что ему не разрешают западные лидеры, а если он ослушается своих "кукловодов", его либо свергнут, либо убьют, считает Хо. И пока Украина воюет для США, пока война приносит выгоду Америке, Киеву не дадут прекратить боевые действия и начать переговоры о мире.
 
ЭксклюзивВладимир ПутинВалдай (клуб)будущееРоссияУкраинаЗападСШАукраинизацияНАТОСВО
 
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