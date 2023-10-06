https://ukraina.ru/20231006/1049959912.html

Почему Алиев отказался от пятисторонней встречи с Пашиняном в Гранаде - Семибратов

Почему Алиев отказался от пятисторонней встречи с Пашиняном в Гранаде - Семибратов - 06.10.2023 Украина.ру

Почему Алиев отказался от пятисторонней встречи с Пашиняном в Гранаде - Семибратов

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в студии Украина.ру выявил причины,... Украина.ру, 06.10.2023

2023-10-06T11:48

2023-10-06T11:48

2023-10-06T11:48

видео

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сша

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в студии Украина.ру выявил причины, по которым Баку отказался от пятисторонней встречи с участием премьера Армении в Гранаде, а также рассказал, при каких условиях США откажутся от поддержки киевского режима. 00:36 – Встреча в пятистороннем формате в Испании: причины отказа Баку;06:22 - О судьбе российских миротворцев и появлении базы НАТО в Армении;13:25 - Готовы ли США прекратить снабжение украинских войск?20:50 – О падении акций военных корпораций и угрозе для ВПК США;25:27 - Прогнозы и риски расширения украинского конфликта;33:33 – О ситуации в тихоокеанском регионе и о вероятных рисках для США.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, баку, ереван, карабах, россия, украина, сво, нато, кнр (китай), сша, видео