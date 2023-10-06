https://ukraina.ru/20231006/1049959912.html
Почему Алиев отказался от пятисторонней встречи с Пашиняном в Гранаде - Семибратов
Почему Алиев отказался от пятисторонней встречи с Пашиняном в Гранаде - Семибратов - 06.10.2023 Украина.ру
Почему Алиев отказался от пятисторонней встречи с Пашиняном в Гранаде - Семибратов
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в студии Украина.ру выявил причины,... Украина.ру, 06.10.2023
2023-10-06T11:48
2023-10-06T11:48
2023-10-06T11:48
видео
баку
ереван
карабах
россия
украина
сво
нато
кнр (китай)
сша
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в студии Украина.ру выявил причины, по которым Баку отказался от пятисторонней встречи с участием премьера Армении в Гранаде, а также рассказал, при каких условиях США откажутся от поддержки киевского режима. 00:36 – Встреча в пятистороннем формате в Испании: причины отказа Баку;06:22 - О судьбе российских миротворцев и появлении базы НАТО в Армении;13:25 - Готовы ли США прекратить снабжение украинских войск?20:50 – О падении акций военных корпораций и угрозе для ВПК США;25:27 - Прогнозы и риски расширения украинского конфликта;33:33 – О ситуации в тихоокеанском регионе и о вероятных рисках для США.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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видео, баку, ереван, карабах, россия, украина, сво, нато, кнр (китай), сша, видео
Видео, Баку, Ереван, Карабах, Россия, Украина, СВО, НАТО, КНР (Китай), США
Почему Алиев отказался от пятисторонней встречи с Пашиняном в Гранаде - Семибратов
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в студии Украина.ру выявил причины, по которым Баку отказался от пятисторонней встречи с участием премьера Армении в Гранаде, а также рассказал, при каких условиях США откажутся от поддержки киевского режима.
00:36 – Встреча в пятистороннем формате в Испании: причины отказа Баку;
06:22 - О судьбе российских миротворцев и появлении базы НАТО в Армении;
13:25 - Готовы ли США прекратить снабжение украинских войск?
20:50 – О падении акций военных корпораций и угрозе для ВПК США;
25:27 - Прогнозы и риски расширения украинского конфликта;
33:33 – О ситуации в тихоокеанском регионе и о вероятных рисках для США.