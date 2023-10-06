Госдума рассмотрит возможность отозвать ратификацию договора о ядерных испытаниях - 06.10.2023 Украина.ру
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Госдума рассмотрит возможность отозвать ратификацию договора о ядерных испытаниях
Госдума рассмотрит возможность отозвать ратификацию договора о ядерных испытаниях - 06.10.2023 Украина.ру
Госдума рассмотрит возможность отозвать ратификацию договора о ядерных испытаниях
Отзыв ратификации этого документа соответствует национальным интересам российского государства и будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор.
2023-10-06T10:34
2023-10-06T10:34
новости
государственная дума рф
владимир путин
ратификация
отзыв
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Совет Государственной думы РФ на следующем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом 6 октября сообщили в телеграм-канале нижней палаты российского парламента.В сообщении напоминается, что президент Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", поднял важный вопрос, касающийся безопасности России и ее граждан."Речь идёт об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений", - отметили российские парламентарии.По их словам, отзыв ратификации этого документа соответствует национальным интересам российского государства и будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор."Владимир Путин рассказал, что в Российской Федерации проведено успешное испытание "Буревестника" — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой и закончена работа над "Сарматом" — сверхтяжёлой ракетой. Это очень важно для обеспечения безопасности нашей страны", - отмечается в сообщении Государственной думы РФ.Владимир Путин в рамках XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний для того, чтобы "повести себя зеркально в отношениях с США", которые подписали этот документ, но не ратифицировали его. При этом он отметил, что это не значит, что ядерные испытания нужно проводить. "Теоретически возможно отозвать данную ратификацию… Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно", — подчеркнул глава государства.
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новости, государственная дума рф, владимир путин, ратификация, отзыв
Новости, Государственная дума РФ, Владимир Путин, ратификация, отзыв

Госдума рассмотрит возможность отозвать ратификацию договора о ядерных испытаниях

10:34 06.10.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб РФ
Герб РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Отзыв ратификации этого документа соответствует национальным интересам российского государства и будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор.
Совет Государственной думы РФ на следующем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом 6 октября сообщили в телеграм-канале нижней палаты российского парламента.
В сообщении напоминается, что президент Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", поднял важный вопрос, касающийся безопасности России и ее граждан.
"Речь идёт об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений", - отметили российские парламентарии.
По их словам, отзыв ратификации этого документа соответствует национальным интересам российского государства и будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор.
"Владимир Путин рассказал, что в Российской Федерации проведено успешное испытание "Буревестника" — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой и закончена работа над "Сарматом" — сверхтяжёлой ракетой. Это очень важно для обеспечения безопасности нашей страны", - отмечается в сообщении Государственной думы РФ.
Владимир Путин в рамках XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний для того, чтобы "повести себя зеркально в отношениях с США", которые подписали этот документ, но не ратифицировали его. При этом он отметил, что это не значит, что ядерные испытания нужно проводить. "Теоретически возможно отозвать данную ратификацию… Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно", — подчеркнул глава государства.
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