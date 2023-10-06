"Ненависть к России их ослепляет": профессор Сакс рассказал, где русофобия берёт своё начало - 06.10.2023 Украина.ру
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"Ненависть к России их ослепляет": профессор Сакс рассказал, где русофобия берёт своё начало
"Ненависть к России их ослепляет": профессор Сакс рассказал, где русофобия берёт своё начало - 06.10.2023 Украина.ру
"Ненависть к России их ослепляет": профессор Сакс рассказал, где русофобия берёт своё начало
Русофобия пустила корни в американской культуре под влиянием Британской империи, заявил 5 октября профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
2023-10-06T08:19
2023-10-06T08:19
новости
великобритания
сша
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россия
русофобия
империя
всу
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Именно под влиянием Британской империи русофобия пустила корни в американской культуре, полагает профессор.Сами же британцы, поясняет Сакс, до сих пор считают себя империей, из-за чего с энтузиазмом воспринимают любую войну с Россией.Профессор напомнил, что именно в Великобритании горячо приветствовали так называемое контрнаступление ВСУ, в результате которого украинская армия понесла большие потери.ВСУ начали так называемое контрнаступление 4 июня. В Минобороны России сообщили, что ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Президент России Владимир Путин назвал это контрнаступление не просто пробуксовкой, а провалом.Путин добавил, что с 4 июня потери ВСУ только в личном составе составили свыше 90 тысяч человек. Также украинская армия лишилась 557 танков и почти 1,9 тыс единиц различной бронетехники.
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новости, великобритания, сша, зарубежье, россия, русофобия, империя, всу
Новости, Великобритания, США, Зарубежье, Россия, Русофобия, империя, ВСУ

"Ненависть к России их ослепляет": профессор Сакс рассказал, где русофобия берёт своё начало

08:19 06.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГайдаровский форум - 2014. Первый день
Гайдаровский форум - 2014. Первый день - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Александр Астафьев
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Русофобия пустила корни в американской культуре под влиянием Британской империи, заявил 5 октября профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
"Русофобия в Британской империи ещё более примечательна, чем в Вашингтоне. Это сильное желание сокрушить Россию можно проследить с XIX века и далее", - заявил Сакс.
Именно под влиянием Британской империи русофобия пустила корни в американской культуре, полагает профессор.
Сами же британцы, поясняет Сакс, до сих пор считают себя империей, из-за чего с энтузиазмом воспринимают любую войну с Россией.
"Ненависть к России их ослепляет", — заключил Сакс.
Профессор напомнил, что именно в Великобритании горячо приветствовали так называемое контрнаступление ВСУ, в результате которого украинская армия понесла большие потери.
ВСУ начали так называемое контрнаступление 4 июня. В Минобороны России сообщили, что ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Президент России Владимир Путин назвал это контрнаступление не просто пробуксовкой, а провалом.
Путин добавил, что с 4 июня потери ВСУ только в личном составе составили свыше 90 тысяч человек. Также украинская армия лишилась 557 танков и почти 1,9 тыс единиц различной бронетехники.
Британия курсанты солдаты оружие учения Англия
3 октября, 05:45
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Заголовок открываемого материала
09:03Атака беспилотников, Путин на „Валдае“, деньги для Украины от Байдена. Главное на утро 6 октября
08:19"Ненависть к России их ослепляет": профессор Сакс рассказал, где русофобия берёт своё начало
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