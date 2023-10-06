https://ukraina.ru/20231006/1049955214.html

"Ненависть к России их ослепляет": профессор Сакс рассказал, где русофобия берёт своё начало

"Ненависть к России их ослепляет": профессор Сакс рассказал, где русофобия берёт своё начало - 06.10.2023 Украина.ру

"Ненависть к России их ослепляет": профессор Сакс рассказал, где русофобия берёт своё начало

Русофобия пустила корни в американской культуре под влиянием Британской империи, заявил 5 октября профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom

2023-10-06T08:19

2023-10-06T08:19

2023-10-06T08:19

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Именно под влиянием Британской империи русофобия пустила корни в американской культуре, полагает профессор.Сами же британцы, поясняет Сакс, до сих пор считают себя империей, из-за чего с энтузиазмом воспринимают любую войну с Россией.Профессор напомнил, что именно в Великобритании горячо приветствовали так называемое контрнаступление ВСУ, в результате которого украинская армия понесла большие потери.ВСУ начали так называемое контрнаступление 4 июня. В Минобороны России сообщили, что ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Президент России Владимир Путин назвал это контрнаступление не просто пробуксовкой, а провалом.Путин добавил, что с 4 июня потери ВСУ только в личном составе составили свыше 90 тысяч человек. Также украинская армия лишилась 557 танков и почти 1,9 тыс единиц различной бронетехники.

https://ukraina.ru/20231003/1049834297.html

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новости, великобритания, сша, зарубежье, россия, русофобия, империя, всу