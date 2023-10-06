https://ukraina.ru/20231006/1049954325.html
Борьба за власть и Украина: в Европе поссорились Урсула и Шарль
Борьба за власть и Украина: в Европе поссорились Урсула и Шарль - 06.10.2023 Украина.ру
Борьба за власть и Украина: в Европе поссорились Урсула и Шарль
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель затеяли заочный скандальный спор о своих властных полномочиях. В материале Spiegel отмечается, что поводом для этого послужили заявления евродеятелей по Украине
2023-10-06T06:22
2023-10-06T06:22
2023-10-06T06:23
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По словам Мишеля, он играет важную внешнеполитическую роль в качестве президента Европейского совета."Европейский совет принимает решение о стратегическом направлении, Комиссия заботится о его реализации", - подчеркнул политик, отметив, что "иногда возникают проблемы".В качестве примера превышения полномочий фон дер Ляйен Мишель привёл миграционное соглашение с Тунисом, о котором глава ЕК недавно объявила совместно с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и итальянкой Джорджией Мелони. Согласно критике Мишеля, Евросовет остался в стороне от принятия этого решения.По мнению пресс-секретаря Еврокомиссии Арианны Подесты, обвинения со стороны Мишеля беспочвенны. А он сам превышает уже свои полномочия, предлагая Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году."В прошлом между фон дер Ляйен и Мишелем уже велась порой причудливая борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике", - отмечает издание.Напомним, в своём сентябрьском заявлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". Никаких конкретных сроков расширения блока и принятия в его состав Украины чиновница не называла.
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новости, европа, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, скандалы, еврокомиссия, евросовет, украина
Новости, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, скандалы, Еврокомиссия, евросовет, Украина
Борьба за власть и Украина: в Европе поссорились Урсула и Шарль
06:22 06.10.2023 (обновлено: 06:23 06.10.2023)
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель затеяли заочный скандальный спор о своих властных полномочиях. В материале Spiegel отмечается, что поводом для этого послужили заявления евродеятелей по Украине
"В интервью Spiegel [от 4 октября] Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины", — говорится в материале.
По словам Мишеля, он играет важную внешнеполитическую роль в качестве президента Европейского совета.
"Европейский совет принимает решение о стратегическом направлении, Комиссия заботится о его реализации", - подчеркнул политик, отметив, что "иногда возникают проблемы".
В качестве примера превышения полномочий фон дер Ляйен Мишель привёл миграционное соглашение с Тунисом, о котором глава ЕК недавно объявила совместно с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и итальянкой Джорджией Мелони. Согласно критике Мишеля, Евросовет остался в стороне от принятия этого решения.
По мнению пресс-секретаря Еврокомиссии Арианны Подесты, обвинения со стороны Мишеля беспочвенны. А он сам превышает уже свои полномочия, предлагая Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году.
"В прошлом между фон дер Ляйен и Мишелем уже велась порой причудливая борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике", - отмечает издание.
Напомним, в своём сентябрьском заявлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". Никаких конкретных сроков расширения блока и принятия в его состав Украины чиновница не называла.