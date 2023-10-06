Борьба за власть и Украина: в Европе поссорились Урсула и Шарль - 06.10.2023 Украина.ру
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Борьба за власть и Украина: в Европе поссорились Урсула и Шарль
Борьба за власть и Украина: в Европе поссорились Урсула и Шарль - 06.10.2023 Украина.ру
Борьба за власть и Украина: в Европе поссорились Урсула и Шарль
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель затеяли заочный скандальный спор о своих властных полномочиях. В материале Spiegel отмечается, что поводом для этого послужили заявления евродеятелей по Украине
2023-10-06T06:22
2023-10-06T06:23
новости
европа
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
скандалы
еврокомиссия
евросовет
украина
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По словам Мишеля, он играет важную внешнеполитическую роль в качестве президента Европейского совета."Европейский совет принимает решение о стратегическом направлении, Комиссия заботится о его реализации", - подчеркнул политик, отметив, что "иногда возникают проблемы".В качестве примера превышения полномочий фон дер Ляйен Мишель привёл миграционное соглашение с Тунисом, о котором глава ЕК недавно объявила совместно с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и итальянкой Джорджией Мелони. Согласно критике Мишеля, Евросовет остался в стороне от принятия этого решения.По мнению пресс-секретаря Еврокомиссии Арианны Подесты, обвинения со стороны Мишеля беспочвенны. А он сам превышает уже свои полномочия, предлагая Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году."В прошлом между фон дер Ляйен и Мишелем уже велась порой причудливая борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике", - отмечает издание.Напомним, в своём сентябрьском заявлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". Никаких конкретных сроков расширения блока и принятия в его состав Украины чиновница не называла.
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новости, европа, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, скандалы, еврокомиссия, евросовет, украина
Новости, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, скандалы, Еврокомиссия, евросовет, Украина

Борьба за власть и Украина: в Европе поссорились Урсула и Шарль

06:22 06.10.2023 (обновлено: 06:23 06.10.2023)
 
© AP / John Thys, PoolСаммит ЕС
Саммит ЕС - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP / John Thys, Pool
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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель затеяли заочный скандальный спор о своих властных полномочиях. В материале Spiegel отмечается, что поводом для этого послужили заявления евродеятелей по Украине
"В интервью Spiegel [от 4 октября] Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины", — говорится в материале.
По словам Мишеля, он играет важную внешнеполитическую роль в качестве президента Европейского совета.
"Европейский совет принимает решение о стратегическом направлении, Комиссия заботится о его реализации", - подчеркнул политик, отметив, что "иногда возникают проблемы".
В качестве примера превышения полномочий фон дер Ляйен Мишель привёл миграционное соглашение с Тунисом, о котором глава ЕК недавно объявила совместно с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и итальянкой Джорджией Мелони. Согласно критике Мишеля, Евросовет остался в стороне от принятия этого решения.
По мнению пресс-секретаря Еврокомиссии Арианны Подесты, обвинения со стороны Мишеля беспочвенны. А он сам превышает уже свои полномочия, предлагая Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году.
"В прошлом между фон дер Ляйен и Мишелем уже велась порой причудливая борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике", - отмечает издание.
Напомним, в своём сентябрьском заявлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". Никаких конкретных сроков расширения блока и принятия в его состав Украины чиновница не называла.
Вчера, 20:22
Кто будет финансировать Украину? Как США и Евросоюз "сливают" ЗеленскогоВ Евросоюзе надеются, что США пересмотрят решение о приостановке финансирования Украины, так как Брюссель в одиночку эту ношу не потянет. Об этом политики и дипломаты заявили 5 октября на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Между тем другие решения и предложения партнеров Украины делают Зеленского "хромой уткой"
 
НовостиЕвропаУрсула фон дер ЛяйенШарль МишельскандалыЕврокомиссияевросоветУкраина
 
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