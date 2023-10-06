https://ukraina.ru/20231006/1049954325.html

Борьба за власть и Украина: в Европе поссорились Урсула и Шарль

Борьба за власть и Украина: в Европе поссорились Урсула и Шарль - 06.10.2023 Украина.ру

Борьба за власть и Украина: в Европе поссорились Урсула и Шарль

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель затеяли заочный скандальный спор о своих властных полномочиях. В материале Spiegel отмечается, что поводом для этого послужили заявления евродеятелей по Украине

2023-10-06T06:22

2023-10-06T06:22

2023-10-06T06:23

новости

европа

урсула фон дер ляйен

шарль мишель

скандалы

еврокомиссия

евросовет

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/15/1034071582_236:422:5152:3187_1920x0_80_0_0_e975bb573140e63167b57389fda4935d.jpg.webp

По словам Мишеля, он играет важную внешнеполитическую роль в качестве президента Европейского совета."Европейский совет принимает решение о стратегическом направлении, Комиссия заботится о его реализации", - подчеркнул политик, отметив, что "иногда возникают проблемы".В качестве примера превышения полномочий фон дер Ляйен Мишель привёл миграционное соглашение с Тунисом, о котором глава ЕК недавно объявила совместно с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и итальянкой Джорджией Мелони. Согласно критике Мишеля, Евросовет остался в стороне от принятия этого решения.По мнению пресс-секретаря Еврокомиссии Арианны Подесты, обвинения со стороны Мишеля беспочвенны. А он сам превышает уже свои полномочия, предлагая Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году."В прошлом между фон дер Ляйен и Мишелем уже велась порой причудливая борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике", - отмечает издание.Напомним, в своём сентябрьском заявлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". Никаких конкретных сроков расширения блока и принятия в его состав Украины чиновница не называла.

https://ukraina.ru/20231005/1049945149.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, скандалы, еврокомиссия, евросовет, украина