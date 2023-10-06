https://ukraina.ru/20231006/1049920642.html

Издержки внешней зависимости. Почему украинским профсоюзам не суждено добиться повышения зарплат

Издержки внешней зависимости. Почему украинским профсоюзам не суждено добиться повышения зарплат - 06.10.2023 Украина.ру

Издержки внешней зависимости. Почему украинским профсоюзам не суждено добиться повышения зарплат

На днях украинские профсоюзы впервые за долгий час подали голос, несмело потребовав повышения зарплат. На Украине со времен Майдана права профсоюзов... Украина.ру, 06.10.2023

2023-10-06T05:20

2023-10-06T05:20

2023-10-06T05:20

эксклюзив

украина

профсоюзы

повышение

зарплаты

сша

федерация профсоюзов украины

денис шмыгаль

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На днях украинские профсоюзы впервые за долгий час подали голос, несмело потребовав повышения зарплат. На Украине со времен Майдана права профсоюзов систематически урезали, их руководство – меняли на более послушное, а собственность, доставшуюся с советских времен, – отжимали.После начала СВО украинские профсоюзы вообще загнали под шконку под предлогом военного времени. Единственное, чего опасались власти Украины, это протестов со стороны международных профсоюзов, фактически единственного заступника украинских рабочих.В этом году накануне 7 октября, когда празднуется Международный день борьбы за достойный труд, международные профсоюзы намерены провести в разных странах акции с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда. Крупнейшая украинская Федерация профсоюзов (ФПУ), входящая в Международную конфедерацию профсоюзов, в стороне оставаться не могла, хотя в своем заявлении с требованием повышения зарплаты не могла и не раскритиковать РФ.В ФПУ также подсчитали, что в следующем году прожиточный минимум составит 9257 гривен, поэтому требуют повышения "минималки" до этого уровня и внесения соответствующих изменений в бюджет на следующий год. Сейчас "минималка" составляет 6700 гр, но ее не получают сотни тысяч работников, так как многие работают неофициально, опасаясь трудоустраиваться через военкомат. Оклад бюджетников, работающих по минимальной "единой тарифной ставке", был заморожен на уровне 2021 года и составляет всего 2893 гр. Однако и по этим зарплатам, утверждают в ФПУ, накапливаются задолженности.По данным ФПУ, за последние полтора года 3 миллиона украинских работников утратили рабочие места, уровень бедности возрос до 24,2%, а у большей части населения (53%) доходы сократились. При этом более 7 миллионов проживают за чертой бедности.В таких условиях, предупреждает ФПУ, Украина не сможет справиться с дефицитом кадров, а уехавшие работники никогда уже не вернутся из-за низких зарплат. Повышение зарплат ФПУ называет "инвестициями в будущий возврат работников" на Украину.Однако дело-то в том, что свои требования украинским профсоюзам следует адресовать уже не Кабмину или Офису Зеленского, а прямиком в Конгресс США. Свою независимость Украина уже утратила, а зарплаты большей части ее работников выплачивают за счет помощи западных доноров. Без нее Киев не способен содержать ни полицию, ни чиновников, ни шахтеров государственных шахт.Всего в украинском бюджете на 2024 год планируется 1 трлн 560 млрд грн собственных доходов, но совокупные расходы планируется вдвое больше — в размере 3 трлн 108 млрд грн.Разницу в доходах и расходах покрывать должны по идее западные партнеры, преимущественно США, но там сейчас бюджетный кризис, вызванный, в том числе, и вопросом финансирования Украины.Американское издание The Wall Street Journal на текущей неделе сообщило, что уже в ноябре могут начаться проблемы с выплатой зарплат украинским чиновникам и бюджетникам, если США не примут новый пакет финансовой помощи. Госсекретарь Блинкен предупреждал лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла, что Украина столкнется с "серьезным экономическим и политическим шоком" в разгар контрнаступления, если Конгресс прекратит помощь Киеву.США и другие страны-доноры фактически выплачивают зарплаты 150 тыс. украинских государственных служащих и более чем полумиллиону учителей, профессоров и школьных работников, а также финансируют украинские государственные расходы — от здравоохранения до жилищных субсидий. У украинского Минфина, по данным американского издания, еще на октябрь есть какие-то средства, но уже в ноябре придется сокращать расходы, урезать зарплаты и брать кредиты.Источники Wall Street Journal полагают, что теперь США попытаются стимулировать Японию и Евросоюз оказывать больше финансовой помощи Киеву. Агентство США по международному развитию (USAID) может отправить в октябре $1,15 млрд через программу Всемирного банка, но при условии, что Украина докажет, что она "надлежащим образом израсходовала предыдущий перевод". Кроме того, Киеву придется вернуться к практике печатания денег, что приведет к росту инфляции (и с 3 октября Нацбанк Украины начала ослаблять курс гривны)."Тем не менее, американская финансовая и военная помощь, с которой ЕС не может сравниться, рассматривается как барометр способности Запада продолжать поддерживать войну", — пишет WSJ.В начале недели забрезжил еще один источник для выплаты зарплат украинцам. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Европарламент поддержал создание Ukraine Facility - нового финансового инструмента для Украины на 50 млрд евро, которые могут быть выделены до 2027 года, но тоже в обмен на реформы и лишь в форме кредитов.Шмыгаль говорит, что Украина рассчитывает получить из этого фонда 18 млрд евро уже в следующем году на финансирование бюджетного дефицита, социальные выплаты, пенсии, зарплаты для врачей и учителей. Но для этого сначала нужно побороть коррупцию, выполнить ряд условий в области цифровизации, интеграции в европейские рынки, развития человеческого капитала и энергетической независимости.Если этого не сделать, в следующем году украинский медик, чиновник и полицейский вынуждены будут работать за "спасибо". Делать они этого не будут, а значит, Украине грозит коллапс.В Вашингтоне, вероятно, что-то еще будут подбрасывать какое-то время для поддержания "организма" Украины хотя бы в коматозном состоянии, но повышать зарплаты по требованию украинских профсоюзов они точно не будут. Таковы уж для Украины издержки утраты независимости, а члены украинских профсоюзов явно не будут стучать касками на лужайке перед Белым домом.

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https://ukraina.ru/20230922/1049585113.html

https://ukraina.ru/20230808/1048550925.html

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эксклюзив, украина, профсоюзы, повышение, зарплаты, сша, федерация профсоюзов украины, денис шмыгаль