Рогов заявил о наступлении ВСУ на Ореховском направлении
Вечером, 5 октября, боевики Вооружённых сил Украины пошли в очередное наступление на Ореховском направлении Запорожского фронта. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
"Как сообщают наши ребята, начиная с 22:00 ВСУ пошли в наступление на Ореховском направлении. Было замечено движение порядка 20 единиц бронетехники и большое количество живой силы противника в направлении наших позиций северней населённого пункта Копань", – написал Рогов в телеграм-канале.
Сейчас на месте идёт интенсивный бой, работает тяжёлая артиллерия и РСЗО. По информации источника, российская фронтовая авиация наносит сокрушительные удары по украинским боевикам при помощи бомб ФАБ-500.
"Ночь обещает быть очень горячей. С Богом, ребята!", – пожелал Владимир Рогов.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что с начала так называемого украинского контрнаступления Киев потерял свыше 90 тысяч солдат – это санитарные и безвозвратные потери, 557 танков, а также почти 1900 бронемашин различного класса.