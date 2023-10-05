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Рогов заявил о наступлении ВСУ на Ореховском направлении

Рогов заявил о наступлении ВСУ на Ореховском направлении - 05.10.2023 Украина.ру

Рогов заявил о наступлении ВСУ на Ореховском направлении

Вечером, 5 октября, боевики Вооружённых сил Украины пошли в очередное наступление на Ореховском направлении Запорожского фронта. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

2023-10-05T23:35

2023-10-05T23:35

2023-10-05T23:35

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Сейчас на месте идёт интенсивный бой, работает тяжёлая артиллерия и РСЗО. По информации источника, российская фронтовая авиация наносит сокрушительные удары по украинским боевикам при помощи бомб ФАБ-500. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что с начала так называемого украинского контрнаступления Киев потерял свыше 90 тысяч солдат – это санитарные и безвозвратные потери, 557 танков, а также почти 1900 бронемашин различного класса.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир рогов, украина, всу, запорожская область