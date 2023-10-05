Рогов заявил о наступлении ВСУ на Ореховском направлении - 05.10.2023 Украина.ру
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Рогов заявил о наступлении ВСУ на Ореховском направлении
Рогов заявил о наступлении ВСУ на Ореховском направлении - 05.10.2023 Украина.ру
Рогов заявил о наступлении ВСУ на Ореховском направлении
Вечером, 5 октября, боевики Вооружённых сил Украины пошли в очередное наступление на Ореховском направлении Запорожского фронта. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
2023-10-05T23:35
2023-10-05T23:35
новости
владимир рогов
украина
всу
запорожская область
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Сейчас на месте идёт интенсивный бой, работает тяжёлая артиллерия и РСЗО. По информации источника, российская фронтовая авиация наносит сокрушительные удары по украинским боевикам при помощи бомб ФАБ-500. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что с начала так называемого украинского контрнаступления Киев потерял свыше 90 тысяч солдат – &nbsp;это санитарные и безвозвратные потери, 557 танков, а также почти 1900 бронемашин различного класса.
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Новости
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новости, владимир рогов, украина, всу, запорожская область
Новости, Владимир Рогов, Украина, ВСУ, Запорожская область

Рогов заявил о наступлении ВСУ на Ореховском направлении

23:35 05.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Вечером, 5 октября, боевики Вооружённых сил Украины пошли в очередное наступление на Ореховском направлении Запорожского фронта. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
"Как сообщают наши ребята, начиная с 22:00 ВСУ пошли в наступление на Ореховском направлении. Было замечено движение порядка 20 единиц бронетехники и большое количество живой силы противника в направлении наших позиций северней населённого пункта Копань", – написал Рогов в телеграм-канале.
Сейчас на месте идёт интенсивный бой, работает тяжёлая артиллерия и РСЗО. По информации источника, российская фронтовая авиация наносит сокрушительные удары по украинским боевикам при помощи бомб ФАБ-500.

"Ночь обещает быть очень горячей. С Богом, ребята!", – пожелал Владимир Рогов.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что с начала так называемого украинского контрнаступления Киев потерял свыше 90 тысяч солдат –  это санитарные и безвозвратные потери, 557 танков, а также почти 1900 бронемашин различного класса.
 
НовостиВладимир РоговУкраинаВСУЗапорожская область
 
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