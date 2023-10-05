https://ukraina.ru/20231005/1049951657.html

Владимир Путин раскрыл подробности гибели Евгения Пригожина

Владимир Путин раскрыл подробности гибели Евгения Пригожина - 05.10.2023 Украина.ру

Владимир Путин раскрыл подробности гибели Евгения Пригожина

В телах погибших при крушении гражданского самолета Embraer, принадлежавшего руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, экспертиза нашла осколки ручных гранат. Подробностями о произошедшей 23 августа авиакатастрофе поделился президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"

2023-10-05T23:14

2023-10-05T23:14

2023-10-05T23:37

новости

чвк "вагнер"

владимир путин

пригожин

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По словам российского лидера, внешнего воздействия на самолёт не обнаружено. Об этом Владимиру Путину лично доложил глава Следственного комитета страны. С его слов стало известно, что в офисе компании Евгения Пригожина в Петербурге были обнаружены десять миллиардов рублей наличными и пять килограммов кокаина. Расследование продолжается. Помимо этого, президент России прокомментировал и опыт использования ЧВК "Вагнер", назвав его "корявым". Среди трудностей Путин выделил разительное отличие интересов этой компании и её руководства, а также другие проблемы, связанные с экономической составляющей. Несколько тысяч бойцов ЧВК уже подписали контракты с Вооруженными силами РФ. Сегодня в России намерены работать с "Вагнером" исключительно на основе закона, заверил Владимир Путин.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чвк "вагнер", владимир путин, пригожин