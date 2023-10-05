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Владимир Путин раскрыл подробности гибели Евгения Пригожина
Владимир Путин раскрыл подробности гибели Евгения Пригожина - 05.10.2023 Украина.ру
Владимир Путин раскрыл подробности гибели Евгения Пригожина
В телах погибших при крушении гражданского самолета Embraer, принадлежавшего руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, экспертиза нашла осколки ручных гранат. Подробностями о произошедшей 23 августа авиакатастрофе поделился президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
2023-10-05T23:14
2023-10-05T23:14
2023-10-05T23:37
новости
чвк "вагнер"
владимир путин
пригожин
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По словам российского лидера, внешнего воздействия на самолёт не обнаружено. Об этом Владимиру Путину лично доложил глава Следственного комитета страны. С его слов стало известно, что в офисе компании Евгения Пригожина в Петербурге были обнаружены десять миллиардов рублей наличными и пять килограммов кокаина. Расследование продолжается. Помимо этого, президент России прокомментировал и опыт использования ЧВК "Вагнер", назвав его "корявым". Среди трудностей Путин выделил разительное отличие интересов этой компании и её руководства, а также другие проблемы, связанные с экономической составляющей. Несколько тысяч бойцов ЧВК уже подписали контракты с Вооруженными силами РФ. Сегодня в России намерены работать с "Вагнером" исключительно на основе закона, заверил Владимир Путин.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чвк "вагнер", владимир путин, пригожин
Новости, ЧВК "Вагнер", Владимир Путин, Пригожин
Владимир Путин раскрыл подробности гибели Евгения Пригожина
23:14 05.10.2023 (обновлено: 23:37 05.10.2023)
В телах погибших при крушении гражданского самолета Embraer, принадлежавшего руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, экспертиза нашла осколки ручных гранат. Подробностями о произошедшей 23 августа авиакатастрофе поделился президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
По словам российского лидера, внешнего воздействия на самолёт не обнаружено. Об этом Владимиру Путину лично доложил глава Следственного комитета страны.
"Внешнего воздействия на самолет не было — это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной Следкомом. Экспертизы на наличие алкоголя и наркотиков в телах погибших в самолете Пригожина не было, хотя её стоило бы провести", – сказал Владимир Путин.
С его слов стало известно, что в офисе компании Евгения Пригожина в Петербурге были обнаружены десять миллиардов рублей наличными и пять килограммов кокаина. Расследование продолжается.
Помимо этого, президент России прокомментировал и опыт использования ЧВК "Вагнер", назвав его "корявым".
"Опыт был таким корявым, потому что не был основан на законе. Он был основан на текущей конъюнктуре на поле боя", – объяснил он, добавив, что несмотря на это люди в группе "Вагнера" действовали добровольно и воевали героически.
Среди трудностей Путин выделил разительное отличие интересов этой компании и её руководства, а также другие проблемы, связанные с экономической составляющей. Несколько тысяч бойцов ЧВК уже подписали контракты с Вооруженными силами РФ. Сегодня в России намерены работать с "Вагнером" исключительно на основе закона, заверил Владимир Путин.