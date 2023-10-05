Путин: "Одесса – это, конечно, русский город" - 05.10.2023 Украина.ру
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Путин: "Одесса – это, конечно, русский город"
Путин: "Одесса – это, конечно, русский город" - 05.10.2023 Украина.ру
Путин: "Одесса – это, конечно, русский город"
Одесса является русским городом и "чуть-чуть" еврейским. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
2023-10-05T23:04
2023-10-05T23:04
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Президент в ходе дискуссии с иностранным гостем мероприятия сказал: "Я в прошлый раз воздержался, но могу сказать, что Одесса – это, конечно, русский город. Чуть-чуть еврейский, как мы сейчас говорим. Чуть-чуть".Далее дискуссия ушла в проблему другого города - Будапешта. Венгерскому гостю не понравилось, как мятеж 1956 года трактуется в современных российских учебниках.Президент России признался, что учебник не читал. При этом он проявил знание событий 1956 года в Венгерской Народной Республике, отметил роль Запада в инспирировании "цветных революций" и сказал, что "вряд ли нужно сегодняшние формулировки переносить в середину прошлого века".Гораздо больше внимания в беседе с этим гостем президент России уделил актуальным процессам. В частности, Путина обеспокоил отказ стран ЕС от своего суверенитета и проводимой ими политики себе во вред."Зачем нам такой партнёр? Конечно, он не бесполезный. Но хочу обратить внимание на то, что мы в значительной степени уходим с угасающего европейского рынка и увеличиваем свое присутствие на растущих рынках в других регионах мира, в том числе и в Азии", - сказал президент России.Он указал на многочисленные многовековые связи России с европейскими странами, в том числе гуманитарные. "Повторяю: все это основано на христианской культуре. Но и здесь европейцы нас не очень радуют. Они уничтожают свои корни, основанные на христианской культуре, они их просто вырывают беспощадно", - констатировал Путин.
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Новости, Одесса, Владимир Путин, Украина, Россия, Венгрия, ЕС

Путин: "Одесса – это, конечно, русский город"

23:04 05.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / HOBOPOCC
- РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© commons.wikimedia.org / HOBOPOCC
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Одесса является русским городом и "чуть-чуть" еврейским. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
Президент в ходе дискуссии с иностранным гостем мероприятия сказал: "Я в прошлый раз воздержался, но могу сказать, что Одесса – это, конечно, русский город. Чуть-чуть еврейский, как мы сейчас говорим. Чуть-чуть".
Далее дискуссия ушла в проблему другого города - Будапешта. Венгерскому гостю не понравилось, как мятеж 1956 года трактуется в современных российских учебниках.
Президент России признался, что учебник не читал. При этом он проявил знание событий 1956 года в Венгерской Народной Республике, отметил роль Запада в инспирировании "цветных революций" и сказал, что "вряд ли нужно сегодняшние формулировки переносить в середину прошлого века".
Гораздо больше внимания в беседе с этим гостем президент России уделил актуальным процессам. В частности, Путина обеспокоил отказ стран ЕС от своего суверенитета и проводимой ими политики себе во вред.
"Зачем нам такой партнёр? Конечно, он не бесполезный. Но хочу обратить внимание на то, что мы в значительной степени уходим с угасающего европейского рынка и увеличиваем свое присутствие на растущих рынках в других регионах мира, в том числе и в Азии", - сказал президент России.
Он указал на многочисленные многовековые связи России с европейскими странами, в том числе гуманитарные. "Повторяю: все это основано на христианской культуре. Но и здесь европейцы нас не очень радуют. Они уничтожают свои корни, основанные на христианской культуре, они их просто вырывают беспощадно", - констатировал Путин.
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