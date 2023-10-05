https://ukraina.ru/20231005/1049950895.html

Новый мир, где остановится СВО, русская Одесса, причины гибели Пригожина: главное из выступления Путина

Новый мир, где остановится СВО, русская Одесса, причины гибели Пригожина: главное из выступления Путина - 05.10.2023 Украина.ру

Новый мир, где остановится СВО, русская Одесса, причины гибели Пригожина: главное из выступления Путина

В четверг, 5 октября, президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"

2023-10-05T22:56

2023-10-05T22:56

2023-10-05T23:00

эксклюзив

владимир путин

валдай (клуб)

россия

украина

запад

армения

азербайджан

нагорный карабах

владимир зеленский

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Беседа главы российского государства с членами клуба продолжалась 3 часа 40 минут. Путин выступил с докладом и ответил на вопросы собравшихся об актуальных проблемах экономики, внешней и внутренней политики страны.Синергия вместо глобализмаВ своем выступлении президент РФ заявил, что за последние 20 лет страна вступила в новый этап своего развития, преодолев тяжелейший период восстановления после крушения Советского Союза.К сожалению, подчеркнул он, готовность России к конструктивному взаимодействию "некоторые поняли превратно"."Поняли, как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне, по сути, как признание, что Россия готова следовать в чужом фарватере, готова руководствоваться не своими собственными, национальными интересами, а чужими интересами", - сказал Путин.Разрушительная военно-политическая конфронтация прошлого столетия должна была преподать урок о необходимости совместных действий и поиска коллективных решений глобальных проблем, однако этого не произошло.Аргументы, увещевания и предложения России попросту игнорировались Западом. Сама история Запада - хроника бесконечной экспансии, там никто не собирался в этом останавливаться, отметил Путин.Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, считает он.По его словам, Запад навязывает миру искусственные геополитические конструкции, но эпоха колониализма прошла и возврата в нее не будет."Убежден, человечество движется не к фрагментации на конкурирующий сегмент, не к новому блоковому противостоянию, чем бы его не мотивировали, не к бездушному универсализму новой глобализации, а напротив, мир находится на пути к синергии", - заявил Путин.Россия была и будет одной из основ мировой системы, "готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто стремится к миру и процветанию, готовой к жесткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия".Шесть принципов, к которым стремится Россия"Надо отдавать себе отчет, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое - мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда", - сказал Путин.Второй принцип - многообразие мира, третий - максимальная представительность, мир будущего - мир коллективных решений.Четвертый - всеобщая безопасность и прочный мир в интересах всех, отказ от блокового подхода.Пятый - справедливость для всех, равный доступ к благам современного развития. Шестой - равноправие.Профицит бюджета и рекордно низкая безработицаСтрана преодолела все экономические проблемы, с которыми она столкнулась после введения в прошлом году масштабных антироссийских санкций, отметил глава государства: безработица достигла рекордно низких 3%, реальные располагаемые доходы граждан выросли более, чем на 12%, в отличие от Европы."Мы справляемся. И у меня есть основания полагать, что мы и в будущем справимся. У нас за третий квартал текущего года был профицит [бюджета] свыше 660 миллиардов рублей", - отметил он.Тем не менее, российский президент не стал отрицать, что определенные трудности в экономике сохраняются, например в вопросе дефицита рабочей силы.По словам Путина, в расходах РФ выросла доля средств, направляемых на укрепление обороны и безопасности - сейчас на это идет 6% ВВП, то есть рост по этому показателю составляет почти в два раза.СВО, потери Украины, Одесса - русский городРоссия спокойно идет к достижению своих целей в СВО, заявил Путин. Он выразил уверенность, что все они будут выполнены.Что касается того, где России остановится в ходе спецоперации, то в этом вопросе Путин считает, что дело не в территориях."Теперь по поводу, где нам остановиться. Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми. Ну это такой сложный вопрос, требующий разговора", - сказал он.Отдельно Путин высказался про Одессу.Теракты на «Северных потоках», транзит газаВзрывы на газопроводах "Северный поток" произошли в сентябре прошлого года, а результатов расследования нет до сих пор, и вряд ли они будут, заявил Путин."Первое на что хотел бы обратить внимание - это то, что задолго до этих взрывов президент Соединенных Штатов публично сказал, что Соединенные штаты сделают всё для того, чтобы поставки российских энергоносителей в Европу по этим трубопроводным системам были прекращены. Причём так многозначительно улыбнулся и сказал, сейчас не буду говорить, как это будет сделано, но мы сделаем это", - прокомментировал глава российского государства.Второе, подчеркнул он, это то, что разрушение этих инфраструктурных объектов было "актом международного терроризма".Путин заявил, что РФ продолжает поставлять газ в Европу через "Турецкий поток".Российские военные корабли охраняют трубопроводные системы, проложенные по дну Черного моря, но их постоянно пытаются атаковать с помощью дронов, при участии англоговорящих специалистов, добавил Путин.Поставки газа продолжаются и через территорию Украины, с которой у России договор о транзите и за который она платит деньги."Мы слышим, что мы агрессоры, но деньги, судя по всему, не пахнут. Деньги-то они получают с удовольствием. Мы ведем себя открыто. Мы готовы к сотрудничеству. Не хотят - не надо", - сказал Путин.Ядерное оружиеРоссия может применить ядерное оружие в двух случаях, это прописано в военной доктрине страны.Первое - ответный удар на случай применения ядерного оружия против РФ. Второе - угроза существованию российского государства. В последнем случае не важно, применяется ли против России ядерное оружие или обычные вооружения.Сейчас нет угрозы для российской государственности, отметил Путин."Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России", - заявил президент.Свою позицию российский лидер обозначил и по вопросу возможного возобновления испытания ядерного оружия."Я слышу уже призывы начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям <...> США подписали соответствующий международный акт, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а США подписали, но не ратифицировали", - объяснил он.Про Зеленского и украинского эсэсовца в КанадеВ ходе разговора Путину задали вопрос о чествовании престарелого украинского эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте Канады, когда коллаборационисту рукоплескали первые лица этой страны, а также присутствовавший там президент Украины Владимир Зеленский."Во-первых, если спикер канадского парламента говорит о том, что во время Второй Мировой войны этот канадский, канадско-украинский или украино-канадский нацист сражался против русских во время Второй мировой войны, он не может не понимать, что он сражался на стороне Гитлера... Или был фашистским коллаборационистом. В любом случае сражался на стороне нацистских войск", - ответил он."Спикер парламента Канады говорит - он сражался с русскими и сегодня продолжает поддерживать украинские войска, сражающиеся против русских. Он по сути поставил на одну доску гитлеровских коллаборационистов, войска СС и сегодняшние украинские боевые части, сражающиеся, как он сказал, против России. Он поставил их на одну доску", - продолжил Путин."Допустим, он этого не знает. Я ни в коем случае не хочу обидеть чувства канадского народа, мы относимся к Канаде с уважением, особенно к людям. Но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он, значит, просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй. Или так, или так", - завершил российский президент.Что касается Зеленского, то его реакция на выступление украинского эсэсовца свидетельствует о том, что сегодня на Украине сложилась «пронацистская политическая система».Армения и КарабахМосква предлагала Еревану пойти на компромисс в территориальном споре с Баку, однако армянская сторона отказалась, прокомментировал Путин ликвидацию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Российская сторона объясняла, что Азербайджан развивается, укрепляется экономически, нужно было достигнуть компромисса, провести все решения через Совбез ООН, отметил Путин."Но нет, нам сказали: "Нет, мы на это пойти не можем". [Мы спросили]: "А что будете делать?". "Будем сражаться" [ответили они]. В конечном итоге дело дошло до вооружённых столкновений в 2020 году. Тогда я тоже предложил нашим друзьям и коллегам. Кстати, президент [Азербайджана Ильхам] Алиев на меня не обидится, наверное, но в какой-то момент была достигнута договорённость о том, что азербайджанские войска остановятся. Я, честно говоря, думал, что вопрос решен. Позвонил в Ереван и вдруг услышал: "Нет, пусть они уходят из той незначительной доли Карабаха, куда войска Азербайджана зашли". Они опять сказали, что будут сражаться", - подытожил Путин.Армения не признала независимость Карабаха, напротив, Ереван считал эту территорию часть Азербайджана, напомнил он."Мы оказывали им (жителям Нагорного Карабаха - ред.) гуманитарную помощь, оказывали медицинскую помощь, обеспечивали их выход. Ну и если уж возвратиться опять к нашим европейским так называемым коллегам, ну, они хотя бы сейчас гуманитарную помощь пускай посылают на содержание тех несчастных людей, по-другому сказать не могу, которые вышли со своих родных насиженных мест из Нагорного Карабаха. Но мне кажется, это-то они сделают. Но целом по большом счету нужно, конечно, подумать об их судьбе в долгосрочной перспективе", - акцентировал Путин.«Вагнер» и гибель ПригожинаВпервые с момента гибели 23 августа этого года в авиакатастрофе в Тверской области основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, Путин озвучил официальные данные по возможным причинам произошедшего.Президент сослался на главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, который доложил ему, что никаких следов внешнего воздействия на рухнувший борт обнаружить не удалось. При этом в телах погибших были найдены фрагменты ручных гранат.По словам Путина, экспертизы на алкоголь и наркотики в крови погибших не проводилась, хотя это не мешало бы сделать.Вопрос о том, нужны ли России компании, подобные «Вагнеру», остается дискуссионным, отметил Путин."Это было журналистское наименование "частная военная компания". В России нет частных военных компаний, потому что нет закона о частных военных компаниях. У нас же их не существует и не существовало. Тот опыт, который был, он и был таким корявым, потому что он не был основан на законе", - сказал он.По словам президента, участие "вагнеровцев" в СВО было мотивировано ситуацией на поле боя.

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эксклюзив, владимир путин, валдай (клуб), россия, украина, запад, армения, азербайджан, нагорный карабах, владимир зеленский, сша, пригожин, чвк "вагнер", северный поток, ядерное оружие