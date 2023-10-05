Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью - 05.10.2023 Украина.ру
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Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью - 05.10.2023 Украина.ру
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью
Украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа не смог совершить теракт на территории Российской Федерации: 5 октября около 15.00 БПЛА был уничтожен. Об этом сообщает Минобороны России.
2023-10-05T22:23
2023-10-05T22:23
новости
брянская область
бпла
беспилотники
теракт
пво
всу
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"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", -сказано в официальном сообщении.Сведений о пострадавших гражданах и ущербе нет.Также сегодня Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Курской области и морского безэкипажного катера ВСУ в северо-западной части акватории Чёрного моря. Воздушную цель уничтожили дежурные средства ПВО, а морскую - морская авиация Черноморского флота.Беспилотные аппараты различных типов и видов поставляют на Украину страны НАТО. В постсоветской республике налажена сборка БПЛА. Правительство Украины создало льготный режим для производителей таких аппаратов, используемых в зоне СВО против военнослужащих и техники армии России.
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новости, брянская область, бпла, беспилотники, теракт, пво, всу, минобороны рф
Новости, Брянская область, БПЛА, беспилотники, теракт, ПВО, ВСУ, Минобороны РФ

Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью

22:23 05.10.2023
 
Лелека-100
Лелека-100
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Украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа не смог совершить теракт на территории Российской Федерации: 5 октября около 15.00 БПЛА был уничтожен. Об этом сообщает Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", -сказано в официальном сообщении.
Сведений о пострадавших гражданах и ущербе нет.
Также сегодня Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Курской области и морского безэкипажного катера ВСУ в северо-западной части акватории Чёрного моря. Воздушную цель уничтожили дежурные средства ПВО, а морскую - морская авиация Черноморского флота.
Беспилотные аппараты различных типов и видов поставляют на Украину страны НАТО. В постсоветской республике налажена сборка БПЛА. Правительство Украины создало льготный режим для производителей таких аппаратов, используемых в зоне СВО против военнослужащих и техники армии России.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
07:02
Объекты инфраструктуры Курской области атаковали украинские БПЛА Объекты инфраструктуры трёх районов Курской области ночью атаковали беспилотники ВСУ, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале
 
НовостиБрянская областьБПЛАбеспилотникитерактПВОВСУМинобороны РФ
 
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