Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью
Лелека-100
Украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа не смог совершить теракт на территории Российской Федерации: 5 октября около 15.00 БПЛА был уничтожен. Об этом сообщает Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", -сказано в официальном сообщении.
Сведений о пострадавших гражданах и ущербе нет.
Также сегодня Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Курской области и морского безэкипажного катера ВСУ в северо-западной части акватории Чёрного моря. Воздушную цель уничтожили дежурные средства ПВО, а морскую - морская авиация Черноморского флота.
Беспилотные аппараты различных типов и видов поставляют на Украину страны НАТО. В постсоветской республике налажена сборка БПЛА. Правительство Украины создало льготный режим для производителей таких аппаратов, используемых в зоне СВО против военнослужащих и техники армии России.