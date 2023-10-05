https://ukraina.ru/20231005/1049950630.html

Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью

Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью - 05.10.2023 Украина.ру

Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа не смог совершить теракт на территории Российской Федерации: 5 октября около 15.00 БПЛА был уничтожен. Об этом сообщает Минобороны России.

2023-10-05T22:23

2023-10-05T22:23

2023-10-05T22:23

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брянская область

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"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", -сказано в официальном сообщении.Сведений о пострадавших гражданах и ущербе нет.Также сегодня Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Курской области и морского безэкипажного катера ВСУ в северо-западной части акватории Чёрного моря. Воздушную цель уничтожили дежурные средства ПВО, а морскую - морская авиация Черноморского флота.Беспилотные аппараты различных типов и видов поставляют на Украину страны НАТО. В постсоветской республике налажена сборка БПЛА. Правительство Украины создало льготный режим для производителей таких аппаратов, используемых в зоне СВО против военнослужащих и техники армии России.

https://ukraina.ru/20231005/1049917323.html

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новости, брянская область, бпла, беспилотники, теракт, пво, всу, минобороны рф