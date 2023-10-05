https://ukraina.ru/20231005/1049950263.html

Под Курском сработала система ПВО – губернатор Старовойт

Под Курском сработала система ПВО – губернатор Старовойт - 05.10.2023 Украина.ру

Под Курском сработала система ПВО – губернатор Старовойт

Очередную атаку Вооружённых сил Украины отразила система противовоздушной обороны под Курском. Об этом вечером в четверг сообщил губернатор региона Роман Старовойт

2023-10-05T22:04

2023-10-05T22:04

2023-10-05T22:04

пво

курск

роман старовойт

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Старовойт призвал жителей сохранять спокойствие, не трогать обломки сбитых беспилотников и не приближаться к ним. Следом в российском министерстве обороны сообщили, что около 20.30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Ранее в оборонном ведомстве заявляли об уничтожении безэкипажного катера Вооружённых сил Украины в северо-западной части акватории Чёрного моря. По цели отработала морская авиация Черноморского флота.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пво, курск, роман старовойт