Под Курском сработала система ПВО – губернатор Старовойт - 05.10.2023 Украина.ру
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Под Курском сработала система ПВО – губернатор Старовойт
Под Курском сработала система ПВО – губернатор Старовойт - 05.10.2023 Украина.ру
Под Курском сработала система ПВО – губернатор Старовойт
Очередную атаку Вооружённых сил Украины отразила система противовоздушной обороны под Курском. Об этом вечером в четверг сообщил губернатор региона Роман Старовойт
2023-10-05T22:04
2023-10-05T22:04
пво
курск
роман старовойт
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Старовойт призвал жителей сохранять спокойствие, не трогать обломки сбитых беспилотников и не приближаться к ним. Следом в российском министерстве обороны сообщили, что около 20.30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Ранее в оборонном ведомстве заявляли об уничтожении безэкипажного катера Вооружённых сил Украины в северо-западной части акватории Чёрного моря. По цели отработала морская авиация Черноморского флота.
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пво, курск, роман старовойт
ПВО, Курск, Роман Старовойт

Под Курском сработала система ПВО – губернатор Старовойт

22:04 05.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Очередную атаку Вооружённых сил Украины отразила система противовоздушной обороны под Курском. Об этом вечером в четверг сообщил губернатор региона Роман Старовойт
"В Курском районе работает ПВО", – написал он в телеграм-канале.
Старовойт призвал жителей сохранять спокойствие, не трогать обломки сбитых беспилотников и не приближаться к ним.
Следом в российском министерстве обороны сообщили, что около 20.30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
Ранее в оборонном ведомстве заявляли об уничтожении безэкипажного катера Вооружённых сил Украины в северо-западной части акватории Чёрного моря. По цели отработала морская авиация Черноморского флота.
 
ПВОКурскРоман Старовойт
 
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