Под Курском сработала система ПВО – губернатор Старовойт
Очередную атаку Вооружённых сил Украины отразила система противовоздушной обороны под Курском. Об этом вечером в четверг сообщил губернатор региона Роман Старовойт
"В Курском районе работает ПВО", – написал он в телеграм-канале.
Старовойт призвал жителей сохранять спокойствие, не трогать обломки сбитых беспилотников и не приближаться к ним.
Следом в российском министерстве обороны сообщили, что около 20.30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
Ранее в оборонном ведомстве заявляли об уничтожении безэкипажного катера Вооружённых сил Украины в северо-западной части акватории Чёрного моря. По цели отработала морская авиация Черноморского флота.