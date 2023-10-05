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Путин: сербов нельзя "додавить и подчинить" - только уничтожить

Путин: сербов нельзя "додавить и подчинить" - только уничтожить - 05.10.2023 Украина.ру

Путин: сербов нельзя "додавить и подчинить" - только уничтожить

Запад не понимает Сербию и её свободолюбивый народ. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.

2023-10-05T21:42

2023-10-05T21:42

2023-10-05T21:54

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Президент России поведал о непубличных обсуждениях западными лидерами Сербии, сообщив: "Я, знаете, многократно слышал: "Надо "додавить", это слабое звено". Вот такая философия. Почему именно сербов надо "додавить"? Я, честно говоря, не знаю".По словам Путина, ему западные лидеры так и не смогли ответить на вопрос о смысле своих стремлений "додавить" Сербию. Президент России считает, что на Западе "философия такая сложилась, парадигма – "надо решать вот так – "додавить"."Но сербы - не тот народ, - констатировал президент России. - История не та, культура не та".Характеризуя сербов, Путин отметил, что их "уничтожить можно, "додавить" и подчинить сербов нельзя". Западные политики не понимают этого, сказал он. При этом президент России выразил надежду на понимание в будущем политиками Европы и всего мира "того, что всё-таки более конструктивно договариваться, а не пытаться "додавить".Президент России напомнил, что Запад не считался с национальными интересами Сербии и международным правом, когда осуществлял агрессию в отношении Югославии. Теперь же, сказал Путин, на Западе избирательно вспоминают о юридических аспектах и суверенитете государств."В нашей новейшей истории мы очень часто слышали со стороны западных лидеров, что система ООН устарела, она не отвечает потребностям сегодняшнего дня. Особенно это когда начало звучать? В период югославского кризиса, когда без всяких санкций Совета Безопасности ООН Соединённые Штаты и их союзники начали бомбить Белград, безжалостно и бесстрашно, даже попали в посольство Китайской Народной Республики в Белграде", - сказал Путин..Сербия надеется вернуть контроль над отторгнутым от неё краем Косово и Метохия. Евросоюз признал созданную в этом сербском крае "Республику Косово", предлагая официальному Белграду принять сепаратистов как законные власти.Лелея надежды на воссоединение с древним сербским краем, где теперь проживают преимущественно этнические албанцы, официальный Белград осудил российскую СВО и высказался за территориальную целостность Украины в границах 1991 года. При этом общественное мнение Сербии на стороне России, что учитывают и в Киеве, и в западных столицах.

https://ukraina.ru/20230928/1049756631.html

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новости, александр вучич, владимир путин, сербия, косово, сво, украина, ес, сша, европа, балканы