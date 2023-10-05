https://ukraina.ru/20231005/1049948696.html

Армия России уверенно себя чувствует в зоне СВО - Путин

Армия России уверенно себя чувствует в зоне СВО - Путин - 05.10.2023 Украина.ру

Армия России уверенно себя чувствует в зоне СВО - Путин

В зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российская армия себя чувствует уверенно. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.

2023-10-05T21:16

2023-10-05T21:16

2023-10-05T21:16

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Российский лидер заявил, что сейчас нет необходимости в применении ядерного оружия в зоне СВО. При этом он выразил понимание соответствующих предложений со стороны "экспертов, людей, которые настроены патриотически, очень переживают за происходящее внутри страны, вокруг нас, переживают за то, что происходит у нас на линии боевого соприкосновения на украинском направлении".По словам Путина, ситуация в зоне СВО находится под контролем и "сейчас мы видим, что происходит на линии соприкосновения". При этом он отметил, что "российские войска уверенно себя чувствуют по многим направлениям" и на 12 участках продвинулись вперёд – где-то на сотни метров, а где-то и дальше.По мнению российского лидера, экономика страны в нынешней ситуации развивается и качественно улучшается – несмотря на западные санкции и сворачивания дел в России западными компаниями. Экономические преобразования позволяют больше внимания уделить национальной безопасности, армии, обратил внимание Путин.

https://ukraina.ru/20231005/1049943438.html

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новости, украина, владимир путин, сво, минобороны рф, армия, ядерное оружие, донбасс, новые регионы рф