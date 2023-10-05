Армия России уверенно себя чувствует в зоне СВО - Путин - 05.10.2023 Украина.ру
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Армия России уверенно себя чувствует в зоне СВО - Путин
Армия России уверенно себя чувствует в зоне СВО - Путин - 05.10.2023 Украина.ру
Армия России уверенно себя чувствует в зоне СВО - Путин
В зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российская армия себя чувствует уверенно. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
2023-10-05T21:16
2023-10-05T21:16
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Российский лидер заявил, что сейчас нет необходимости в применении ядерного оружия в зоне СВО. При этом он выразил понимание соответствующих предложений со стороны "экспертов, людей, которые настроены патриотически, очень переживают за происходящее внутри страны, вокруг нас, переживают за то, что происходит у нас на линии боевого соприкосновения на украинском направлении".По словам Путина, ситуация в зоне СВО находится под контролем и "сейчас мы видим, что происходит на линии соприкосновения". При этом он отметил, что "российские войска уверенно себя чувствуют по многим направлениям" и на 12 участках продвинулись вперёд – где-то на сотни метров, а где-то и дальше.По мнению российского лидера, экономика страны в нынешней ситуации развивается и качественно улучшается – несмотря на западные санкции и сворачивания дел в России западными компаниями. Экономические преобразования позволяют больше внимания уделить национальной безопасности, армии, обратил внимание Путин.
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новости, украина, владимир путин, сво, минобороны рф, армия, ядерное оружие, донбасс, новые регионы рф
Новости, Украина, Владимир Путин, СВО, Минобороны РФ, армия, Ядерное оружие, Донбасс, Новые регионы РФ

Армия России уверенно себя чувствует в зоне СВО - Путин

21:16 05.10.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
© POOL
Перейти в фотобанк
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В зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российская армия себя чувствует уверенно. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер заявил, что сейчас нет необходимости в применении ядерного оружия в зоне СВО. При этом он выразил понимание соответствующих предложений со стороны "экспертов, людей, которые настроены патриотически, очень переживают за происходящее внутри страны, вокруг нас, переживают за то, что происходит у нас на линии боевого соприкосновения на украинском направлении".
По словам Путина, ситуация в зоне СВО находится под контролем и "сейчас мы видим, что происходит на линии соприкосновения". При этом он отметил, что "российские войска уверенно себя чувствуют по многим направлениям" и на 12 участках продвинулись вперёд – где-то на сотни метров, а где-то и дальше.
По мнению российского лидера, экономика страны в нынешней ситуации развивается и качественно улучшается – несмотря на западные санкции и сворачивания дел в России западными компаниями. Экономические преобразования позволяют больше внимания уделить национальной безопасности, армии, обратил внимание Путин.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев посетил полигон подготовки военнослужащих РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
17:43
Медведев объяснил, почему переговоры с Киевом вредны МосквеПрезидент России всегда подчёркивал приверженность переговорам, однако переговоры ради переговоров или для создания во время переговоров преимуществ врагу вредны. Об этом 5 октября заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
 
НовостиУкраинаВладимир ПутинСВОМинобороны РФармияЯдерное оружиеДонбассНовые регионы РФ
 
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