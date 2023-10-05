Путин прокомментировал возможное вступление Украины в ЕС и НАТО
20:31 05.10.2023 (обновлено: 20:41 05.10.2023)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Если Евросоюз готов Украину с её нынешней экономикой принять в свой состав, "флаг в руки" и вперёд. Так прокомментировал намерения ЕС по присоединению Украины президент России Владимир Путин на пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
"Если Евросоюз готов такую экономику принять в свой состав – "флаг в руки" и вперёд. Но для того этого необходимо поддержать жизнеспособность населения которое уже сократилось с постсоветского периода с 41-го миллиона до 19,5", – сказал президент.
Владимир Путин отметил, что количество населения на Украине хоть и идёт на убыль, но всё равно нуждается в поддержке. Вместе с тем, президент добавил, что российская позиция по вступлению Украины в НАТО не изменилась
"Что касается НАТО – да, мы всегда были против (вступления Украины в альянс, – ред.), и эта позиция имеет под собой определенные серьезные основания – расширение НАТО к нашим границам непосредственно угрожает нашей безопасности", – отметил Владимир Путин.
Напомним, по инсайдам Politico, Европейский союз намерен уже в декабре официально объявить о начале переговоров с Украиной по поводу её будущего вступления в блок. В ноябре Еврокомиссия опубликует промежуточный отчет о том, насколько Украина выполняет необходимые условия для присоединения к ЕС.