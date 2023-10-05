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Путин прокомментировал возможное вступление Украины в ЕС и НАТО

Путин прокомментировал возможное вступление Украины в ЕС и НАТО - 05.10.2023 Украина.ру

Путин прокомментировал возможное вступление Украины в ЕС и НАТО

Если Евросоюз готов Украину с её нынешней экономикой принять в свой состав, "флаг в руки" и вперёд. Так прокомментировал намерения ЕС по присоединению Украины президент России Владимир Путин на пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"

2023-10-05T20:31

2023-10-05T20:31

2023-10-05T20:41

владимир путин

валдай

украина-ес

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Владимир Путин отметил, что количество населения на Украине хоть и идёт на убыль, но всё равно нуждается в поддержке. Вместе с тем, президент добавил, что российская позиция по вступлению Украины в НАТО не измениласьНапомним, по инсайдам Politico, Европейский союз намерен уже в декабре официально объявить о начале переговоров с Украиной по поводу её будущего вступления в блок. В ноябре Еврокомиссия опубликует промежуточный отчет о том, насколько Украина выполняет необходимые условия для присоединения к ЕС.

валдай

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир путин, валдай, украина-ес