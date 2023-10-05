Путин пожелал удачи Евросоюзу с Украиной: "Флаг в руки - и вперед!" - 05.10.2023 Украина.ру
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Путин пожелал удачи Евросоюзу с Украиной: "Флаг в руки - и вперед!"
Путин пожелал удачи Евросоюзу с Украиной: "Флаг в руки - и вперед!" - 05.10.2023 Украина.ру
Путин пожелал удачи Евросоюзу с Украиной: "Флаг в руки - и вперед!"
Россия никогда не возражала против вступления Украины в европейское экономическое сообщество, так как не считает такую интеграцию представляющей военную угрозу. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
2023-10-05T20:28
2023-10-05T20:28
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владимир путин
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госпереворот
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"Мы никогда не возражали и не высказывали какой-то негативной позиции в отношении планов вступления Украины в европейское экономическое сообщество", - сказал российский лидер.По его словам, угрозы национальной безопасности России экономические объединения не несут, поэтому в экономическом взаимодействии любой страны Москва видит позитив. "Поэтому не считаем себя в праве даже обсуждать эту тему. Это дело самой Украины и европейских государств", - заявил президент России.Он припомнил причины, по которым президент Украины Виктор Янукович не подписывал соглашение об ассоциации с Евросоюзом. По словам Путина, Янукович считал необходимым дополнительно проработать документ, чтобы устранить угрозы украинской экономике.По мнению Путина, с тех пор украинская экономика принципиально не улучшила свои конкурентные позиции. Постсоветская республика "пытается сейчас что-то еще производить, но уже мало что получается", констатировал он."Евросоюз готов такую экономику принять в свой состав? Флаг в руки - и вперёд!", - сказал президент России.Незадолго до этого, 2 октября в Киеве прошёл неформальный слёт министров иностранных дел Евросоюза. В ходе мероприятия глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила журналистам: "Будущее Украины в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре она расширится от Лиссабона до Луганска".
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новости, украина, владимир путин, анналена бербок, ес, евроинтеграция, украина-ес, виктор янукович, госпереворот, ассоциация
Новости, Украина, Владимир Путин, Анналена Бербок, ЕС, евроинтеграция, Украина-ЕС, Виктор Янукович, госпереворот, ассоциация

Путин пожелал удачи Евросоюзу с Украиной: "Флаг в руки - и вперед!"

20:28 05.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Россия никогда не возражала против вступления Украины в европейское экономическое сообщество, так как не считает такую интеграцию представляющей военную угрозу. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
"Мы никогда не возражали и не высказывали какой-то негативной позиции в отношении планов вступления Украины в европейское экономическое сообщество", - сказал российский лидер.
По его словам, угрозы национальной безопасности России экономические объединения не несут, поэтому в экономическом взаимодействии любой страны Москва видит позитив. "Поэтому не считаем себя в праве даже обсуждать эту тему. Это дело самой Украины и европейских государств", - заявил президент России.
Он припомнил причины, по которым президент Украины Виктор Янукович не подписывал соглашение об ассоциации с Евросоюзом. По словам Путина, Янукович считал необходимым дополнительно проработать документ, чтобы устранить угрозы украинской экономике.
По мнению Путина, с тех пор украинская экономика принципиально не улучшила свои конкурентные позиции. Постсоветская республика "пытается сейчас что-то еще производить, но уже мало что получается", констатировал он.
"Евросоюз готов такую экономику принять в свой состав? Флаг в руки - и вперёд!", - сказал президент России.
Незадолго до этого, 2 октября в Киеве прошёл неформальный слёт министров иностранных дел Евросоюза. В ходе мероприятия глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила журналистам: "Будущее Украины в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре она расширится от Лиссабона до Луганска".
Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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НовостиУкраинаВладимир ПутинАнналена БербокЕСевроинтеграцияУкраина-ЕСВиктор Януковичгоспереворотассоциация
 
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Заголовок открываемого материала
20:31Путин прокомментировал возможное вступление Украины в ЕС и НАТО
20:28Путин пожелал удачи Евросоюзу с Украиной: "Флаг в руки - и вперед!"
20:22Кто будет финансировать Украину? Как США и Евросоюз "сливают" Зеленского
20:16Путин предсказал гибель киевского режима без поддержки Запада
20:05Путин рассказал, почему Россия платит Украине за транзит газа
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19:32Путин о чествовавшем нациста спикере парламента Канады: "Идиот или негодяй"
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