Кто будет финансировать Украину? Как США и Евросоюз "сливают" Зеленского - 05.10.2023 Украина.ру
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Кто будет финансировать Украину? Как США и Евросоюз "сливают" Зеленского
Кто будет финансировать Украину? Как США и Евросоюз "сливают" Зеленского - 05.10.2023 Украина.ру
Кто будет финансировать Украину? Как США и Евросоюз "сливают" Зеленского
В Евросоюзе надеются, что США пересмотрят решение о приостановке финансирования Украины, так как Брюссель в одиночку эту ношу не потянет. Об этом политики и дипломаты заявили 5 октября на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Между тем другие решения и предложения партнеров Украины делают Зеленского "хромой уткой"
2023-10-05T20:22
2023-10-05T20:26
эксклюзив
владимир зеленский
украина
сша
ес
гранада (провинция, испания)
жозеп боррель
урсула фон дер ляйен
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Предвкушая начало третьего саммита Европейского политического сообщества, президент Украины Владимир Зеленский обещал, что 5 октября будет плодотворным днем как для Украины, так и для всей Европы.Европейских партнеров Зеленский попросил об усилении ПВО Украины, так как его страна, "наравне с другими нациями в общем европейском доме", участвует в строительстве европейской архитектуры безопасности.Штаты подадутОднако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель с трибуны саммита сообщил Зеленскому не совсем хорошую новость. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Евросоюз не в состоянии заменить США в вопросах оказания финансовой и военной помощи Киеву."ЕС точно не сможет заменить США. Европа сейчас наращивает помощь: есть предложение о выделении 50 миллиардов евро экономической и 20 миллиардов военной помощи", - процитировали РИА Новости слова Борреля.По его словам, Брюссель удивлен и сожалеет, что проект временного финансирования правительства в США приняли без учета помощи Киеву. Тем не менее, последние заявления президента США Джо Байдена, в которых он призывает пересмотреть это решение, вселяют надежду, что в будущем Украина продолжит пользоваться поддержкой США, подчеркнул Боррель.Судя по заявлению главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которое она сделала по пути на саммит в Гранаде, общий посыл выступления Жозепа Борреля ни для кого не должен был стать сюрпризом.По словам Фон дер Ляйен, в ходе заседания Европейского политического сообщества высшее руководство более сорока европейских государств должно подтвердить поддержку Украины, которая в условиях "агрессии со стороны России" нуждается в "предсказуемости, надежности и прямой бюджетной поддержке".Поэтому Евросоюз планирует предоставить Украине финансовый пакет в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год, заявила Фон дер Ляйен.Глава Еврокомиссии не упустила подчеркнуть, что она "очень уверена" в продлении финансирования Украины со стороны США, несмотря на недавно принятое бюджетное соглашение.Сам Зеленский на полях саммита в Гранаде удивился голосам, которые звучат в американских политических кругах и касаются снижения поддержки Украины. По его словам, в Киеве не переживают из-за риска снижения поддержки со стороны Вашингтона и принимают во внимание тяжелый предвыборный период для США."Я был в Вашингтоне, встречался с президентом Байденом, я слышал о стопроцентной поддержке Белого дома, и также (слышал) о двухпартийной поддержке в Конгрессе", — заявил Зеленский, подчеркивая, что самый большой вызов на сегодня – это сохранение единства Европы.Получается, что и в Европе, и на Украине, и в США осознают, что без Вашингтона Брюссель вряд ли сможет оказать Киеву нужную поддержку. Другой вопрос так ли уж и важно для Евросоюза искать в настоящее время ресурсы для финансовой поддержки Украины.Заявление Борреля - привет ЗеленскомуПо словам политического эксперта и политтехнолога Михаила Павлива, история с принятием временного бюджета США для того, чтобы не допустить шатдаун, ровно, как и последние заявления Борреля, мало связаны с Украиной."Это скорее всего какая-то американская международная финансовая история. В США есть фундаментальное двухпартийное решение о сокращении расходов на Украину в следующем году. С этим связана и нынешняя заморозка финансирования", - полагает эксперт.С другой стороны, это не значит, что никаких траншей для Украины не будет, потому что в краткосрочном бюджете США их не учли, отметил он.Комментируя заявление Борреля с трибуны Европейского политического сообщества в Испании, Павлив отметил, что его слова нужно рассматривать в контексте отношений ЕС-США."Заявление Борреля – это очередной привет Зеленскому. У американцев к нему большие претензии. Его визит в США был очень неудачным. Там ему предъявили широкий перечень претензий, в том числе расширенный список с фамилиями сотен людей, которые должны покинуть украинскую власть на всех уровнях из-за коррупционных скандалов", - рассказал Павлив.Это значит, что из-под контроля Зеленского фактический выводится Совет безопасности Украины, а также усиливается антикоррупционный рычаг давления через такие органы как Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура, добавил эксперт.По его словам, в украинских кулуарах ходят слухи, что и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по требованию американцев до конца года должен покинуть свой пост.Учитывая, что дефицит украинского бюджета на следующий год оценен на сумму в 42-43 млрд долларов, для Украины смерти подобно сокращение финансирования, продолжил Павлив. Сейчас Киев занимается поиском внутренних резервов, но есть большие сомнения, что у них получится найти выход из положения, отметил эксперт."Может поменяться фискальная политика и многие правила в отношении сбора налогов, которые были отменены или приостановлены в период военных действий, будут возвращены. Для Зеленского это очень плохая история. Фактически он уже хромая утка. От него требуют провести парламентские выборы, но без президентских. Без ресурсов и собственных инструментов он просто проиграет парламентские выборы. Сейчас идет игра на повышение ставок в которой участвуют американцы и европейцы", - подытожил Михаил Павлив.
https://ukraina.ru/20231005/1049917874.html
https://ukraina.ru/20231005/1049940528.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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5
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96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир зеленский, украина, сша, ес, гранада (провинция, испания), жозеп боррель, урсула фон дер ляйен
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Украина, США, ЕС, Гранада (провинция, Испания), Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен

Кто будет финансировать Украину? Как США и Евросоюз "сливают" Зеленского

20:22 05.10.2023 (обновлено: 20:26 05.10.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Евросоюзе надеются, что США пересмотрят решение о приостановке финансирования Украины, так как Брюссель в одиночку эту ношу не потянет. Об этом политики и дипломаты заявили 5 октября на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Между тем другие решения и предложения партнеров Украины делают Зеленского "хромой уткой"
Предвкушая начало третьего саммита Европейского политического сообщества, президент Украины Владимир Зеленский обещал, что 5 октября будет плодотворным днем как для Украины, так и для всей Европы.
Европейских партнеров Зеленский попросил об усилении ПВО Украины, так как его страна, "наравне с другими нациями в общем европейском доме", участвует в строительстве европейской архитектуры безопасности.
Штаты подадут
Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель с трибуны саммита сообщил Зеленскому не совсем хорошую новость. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Евросоюз не в состоянии заменить США в вопросах оказания финансовой и военной помощи Киеву.
"ЕС точно не сможет заменить США. Европа сейчас наращивает помощь: есть предложение о выделении 50 миллиардов евро экономической и 20 миллиардов военной помощи", - процитировали РИА Новости слова Борреля.
По его словам, Брюссель удивлен и сожалеет, что проект временного финансирования правительства в США приняли без учета помощи Киеву. Тем не менее, последние заявления президента США Джо Байдена, в которых он призывает пересмотреть это решение, вселяют надежду, что в будущем Украина продолжит пользоваться поддержкой США, подчеркнул Боррель.
Судя по заявлению главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которое она сделала по пути на саммит в Гранаде, общий посыл выступления Жозепа Борреля ни для кого не должен был стать сюрпризом.
По словам Фон дер Ляйен, в ходе заседания Европейского политического сообщества высшее руководство более сорока европейских государств должно подтвердить поддержку Украины, которая в условиях "агрессии со стороны России" нуждается в "предсказуемости, надежности и прямой бюджетной поддержке".
Поэтому Евросоюз планирует предоставить Украине финансовый пакет в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год, заявила Фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии не упустила подчеркнуть, что она "очень уверена" в продлении финансирования Украины со стороны США, несмотря на недавно принятое бюджетное соглашение.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2023
09:03
Европарламент объявил о дефиците средств из-за войны на УкраинеЕврокомиссия (ЕК) объявила об истощении бюджета Евросоюза из-за вооруженного конфликта на Украине. Заявление опубликовано на официальной странице ЕК в соцсети X (Twitter)
Сам Зеленский на полях саммита в Гранаде удивился голосам, которые звучат в американских политических кругах и касаются снижения поддержки Украины.
По его словам, в Киеве не переживают из-за риска снижения поддержки со стороны Вашингтона и принимают во внимание тяжелый предвыборный период для США.
"Я был в Вашингтоне, встречался с президентом Байденом, я слышал о стопроцентной поддержке Белого дома, и также (слышал) о двухпартийной поддержке в Конгрессе", — заявил Зеленский, подчеркивая, что самый большой вызов на сегодня – это сохранение единства Европы.
Получается, что и в Европе, и на Украине, и в США осознают, что без Вашингтона Брюссель вряд ли сможет оказать Киеву нужную поддержку. Другой вопрос так ли уж и важно для Евросоюза искать в настоящее время ресурсы для финансовой поддержки Украины.
Заявление Борреля - привет Зеленскому
По словам политического эксперта и политтехнолога Михаила Павлива, история с принятием временного бюджета США для того, чтобы не допустить шатдаун, ровно, как и последние заявления Борреля, мало связаны с Украиной.
"Это скорее всего какая-то американская международная финансовая история. В США есть фундаментальное двухпартийное решение о сокращении расходов на Украину в следующем году. С этим связана и нынешняя заморозка финансирования", - полагает эксперт.
С другой стороны, это не значит, что никаких траншей для Украины не будет, потому что в краткосрочном бюджете США их не учли, отметил он.
Комментируя заявление Борреля с трибуны Европейского политического сообщества в Испании, Павлив отметил, что его слова нужно рассматривать в контексте отношений ЕС-США.
"Заявление Борреля – это очередной привет Зеленскому. У американцев к нему большие претензии. Его визит в США был очень неудачным. Там ему предъявили широкий перечень претензий, в том числе расширенный список с фамилиями сотен людей, которые должны покинуть украинскую власть на всех уровнях из-за коррупционных скандалов", - рассказал Павлив.
Это значит, что из-под контроля Зеленского фактический выводится Совет безопасности Украины, а также усиливается антикоррупционный рычаг давления через такие органы как Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура, добавил эксперт.
По его словам, в украинских кулуарах ходят слухи, что и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по требованию американцев до конца года должен покинуть свой пост.
Учитывая, что дефицит украинского бюджета на следующий год оценен на сумму в 42-43 млрд долларов, для Украины смерти подобно сокращение финансирования, продолжил Павлив. Сейчас Киев занимается поиском внутренних резервов, но есть большие сомнения, что у них получится найти выход из положения, отметил эксперт.
"Может поменяться фискальная политика и многие правила в отношении сбора налогов, которые были отменены или приостановлены в период военных действий, будут возвращены. Для Зеленского это очень плохая история. Фактически он уже хромая утка. От него требуют провести парламентские выборы, но без президентских. Без ресурсов и собственных инструментов он просто проиграет парламентские выборы. Сейчас идет игра на повышение ставок в которой участвуют американцы и европейцы", - подытожил Михаил Павлив.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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