https://ukraina.ru/20231005/1049945149.html

Кто будет финансировать Украину? Как США и Евросоюз "сливают" Зеленского

Кто будет финансировать Украину? Как США и Евросоюз "сливают" Зеленского - 05.10.2023 Украина.ру

Кто будет финансировать Украину? Как США и Евросоюз "сливают" Зеленского

В Евросоюзе надеются, что США пересмотрят решение о приостановке финансирования Украины, так как Брюссель в одиночку эту ношу не потянет. Об этом политики и дипломаты заявили 5 октября на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Между тем другие решения и предложения партнеров Украины делают Зеленского "хромой уткой"

2023-10-05T20:22

2023-10-05T20:22

2023-10-05T20:26

эксклюзив

владимир зеленский

украина

сша

ес

гранада (провинция, испания)

жозеп боррель

урсула фон дер ляйен

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Предвкушая начало третьего саммита Европейского политического сообщества, президент Украины Владимир Зеленский обещал, что 5 октября будет плодотворным днем как для Украины, так и для всей Европы.Европейских партнеров Зеленский попросил об усилении ПВО Украины, так как его страна, "наравне с другими нациями в общем европейском доме", участвует в строительстве европейской архитектуры безопасности.Штаты подадутОднако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель с трибуны саммита сообщил Зеленскому не совсем хорошую новость. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Евросоюз не в состоянии заменить США в вопросах оказания финансовой и военной помощи Киеву."ЕС точно не сможет заменить США. Европа сейчас наращивает помощь: есть предложение о выделении 50 миллиардов евро экономической и 20 миллиардов военной помощи", - процитировали РИА Новости слова Борреля.По его словам, Брюссель удивлен и сожалеет, что проект временного финансирования правительства в США приняли без учета помощи Киеву. Тем не менее, последние заявления президента США Джо Байдена, в которых он призывает пересмотреть это решение, вселяют надежду, что в будущем Украина продолжит пользоваться поддержкой США, подчеркнул Боррель.Судя по заявлению главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которое она сделала по пути на саммит в Гранаде, общий посыл выступления Жозепа Борреля ни для кого не должен был стать сюрпризом.По словам Фон дер Ляйен, в ходе заседания Европейского политического сообщества высшее руководство более сорока европейских государств должно подтвердить поддержку Украины, которая в условиях "агрессии со стороны России" нуждается в "предсказуемости, надежности и прямой бюджетной поддержке".Поэтому Евросоюз планирует предоставить Украине финансовый пакет в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год, заявила Фон дер Ляйен.Глава Еврокомиссии не упустила подчеркнуть, что она "очень уверена" в продлении финансирования Украины со стороны США, несмотря на недавно принятое бюджетное соглашение.Сам Зеленский на полях саммита в Гранаде удивился голосам, которые звучат в американских политических кругах и касаются снижения поддержки Украины. По его словам, в Киеве не переживают из-за риска снижения поддержки со стороны Вашингтона и принимают во внимание тяжелый предвыборный период для США."Я был в Вашингтоне, встречался с президентом Байденом, я слышал о стопроцентной поддержке Белого дома, и также (слышал) о двухпартийной поддержке в Конгрессе", — заявил Зеленский, подчеркивая, что самый большой вызов на сегодня – это сохранение единства Европы.Получается, что и в Европе, и на Украине, и в США осознают, что без Вашингтона Брюссель вряд ли сможет оказать Киеву нужную поддержку. Другой вопрос так ли уж и важно для Евросоюза искать в настоящее время ресурсы для финансовой поддержки Украины.Заявление Борреля - привет ЗеленскомуПо словам политического эксперта и политтехнолога Михаила Павлива, история с принятием временного бюджета США для того, чтобы не допустить шатдаун, ровно, как и последние заявления Борреля, мало связаны с Украиной."Это скорее всего какая-то американская международная финансовая история. В США есть фундаментальное двухпартийное решение о сокращении расходов на Украину в следующем году. С этим связана и нынешняя заморозка финансирования", - полагает эксперт.С другой стороны, это не значит, что никаких траншей для Украины не будет, потому что в краткосрочном бюджете США их не учли, отметил он.Комментируя заявление Борреля с трибуны Европейского политического сообщества в Испании, Павлив отметил, что его слова нужно рассматривать в контексте отношений ЕС-США."Заявление Борреля – это очередной привет Зеленскому. У американцев к нему большие претензии. Его визит в США был очень неудачным. Там ему предъявили широкий перечень претензий, в том числе расширенный список с фамилиями сотен людей, которые должны покинуть украинскую власть на всех уровнях из-за коррупционных скандалов", - рассказал Павлив.Это значит, что из-под контроля Зеленского фактический выводится Совет безопасности Украины, а также усиливается антикоррупционный рычаг давления через такие органы как Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура, добавил эксперт.По его словам, в украинских кулуарах ходят слухи, что и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по требованию американцев до конца года должен покинуть свой пост.Учитывая, что дефицит украинского бюджета на следующий год оценен на сумму в 42-43 млрд долларов, для Украины смерти подобно сокращение финансирования, продолжил Павлив. Сейчас Киев занимается поиском внутренних резервов, но есть большие сомнения, что у них получится найти выход из положения, отметил эксперт."Может поменяться фискальная политика и многие правила в отношении сбора налогов, которые были отменены или приостановлены в период военных действий, будут возвращены. Для Зеленского это очень плохая история. Фактически он уже хромая утка. От него требуют провести парламентские выборы, но без президентских. Без ресурсов и собственных инструментов он просто проиграет парламентские выборы. Сейчас идет игра на повышение ставок в которой участвуют американцы и европейцы", - подытожил Михаил Павлив.

https://ukraina.ru/20231005/1049917874.html

https://ukraina.ru/20231005/1049940528.html

гранада (провинция, испания)

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эксклюзив, владимир зеленский, украина, сша, ес, гранада (провинция, испания), жозеп боррель, урсула фон дер ляйен