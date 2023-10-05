https://ukraina.ru/20231005/1049944710.html
Европа помогает Украине за счет ухудшения экономики и положения своих граждан — Путин
Европа помогает Украине за счет ухудшения экономики и положения своих граждан — Путин - 05.10.2023 Украина.ру
Европа помогает Украине за счет ухудшения экономики и положения своих граждан — Путин
Владимир Путин принял участие в пленарном заседании 20-й встречи Международного дискуссионного клуба "Валдай".
2023-10-05T18:16
2023-10-05T18:16
2023-10-05T18:16
новости
владимир путин
валдай (клуб)
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Говоря о поддержке Европой Украины президент России отметил, что это идет в ущерб экономике самих же стран Запада и их граждан.Путин отметил, что в этом году экономика европейских стран сильно просела. Уровень ВВП к концу года в них, по мнению российского лидера, составит не более 0,5%."И то только за счет Италии и Испании. Рост ВВП этих стран прежде всего связан с увеличением цен на недвижимость и подъемом туристического сектора. В остальных же отраслях экономики Европы стагнация. В федеративной республике – минус 0,1%, в странах Прибалтики– минус 2-3%, в Голландии, Австрии – везде минус. Особенно большие минусы в области промышленного производства, в частности, в химической, металлургической и стекольной", – пояснил Путин.На фоне подорожания энергоресурсов, европейским производствам ничего не остается, кроме как переезжать в США, где энергоносители относительно дешевле.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, валдай (клуб)
Европа помогает Украине за счет ухудшения экономики и положения своих граждан — Путин
Владимир Путин принял участие в пленарном заседании 20-й встречи Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Говоря о поддержке Европой Украины президент России отметил, что это идет в ущерб экономике самих же стран Запада и их граждан.
"Растет нагрузка на население европейских стран, это очевидные вещи. Уровень жизни сократился за последние месяцы на 1,5%. Европа может продолжать помогать Украине только за счет дальнейшего ухудшения и жизни граждан", – заявил глава государства.
Путин отметил, что в этом году экономика европейских стран сильно просела. Уровень ВВП к концу года в них, по мнению российского лидера, составит не более 0,5%.
"И то только за счет Италии и Испании. Рост ВВП этих стран прежде всего связан с увеличением цен на недвижимость и подъемом туристического сектора. В остальных же отраслях экономики Европы стагнация. В федеративной республике – минус 0,1%, в странах Прибалтики– минус 2-3%, в Голландии, Австрии – везде минус. Особенно большие минусы в области промышленного производства, в частности, в химической, металлургической и стекольной", – пояснил Путин.
На фоне подорожания энергоресурсов, европейским производствам ничего не остается, кроме как переезжать в США, где энергоносители относительно дешевле.