https://ukraina.ru/20231005/1049943438.html

Медведев объяснил, почему переговоры с Киевом вредны Москве

Медведев объяснил, почему переговоры с Киевом вредны Москве - 05.10.2023 Украина.ру

Медведев объяснил, почему переговоры с Киевом вредны Москве

Президент России всегда подчёркивал приверженность переговорам, однако переговоры ради переговоров или для создания во время переговоров преимуществ врагу вредны. Об этом 5 октября заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

2023-10-05T17:43

2023-10-05T17:43

2023-10-05T17:43

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дмитрий медведев

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переговоры

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владимир путин

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Выступая перед офицерами, Медведев сказал: "Признаки того, что Запад выдыхается, видны. Это касается и финансирования, потому что невозможно тратиться на чужую страну — это же возмущает значительную часть населения в Европе и даже в США. Но даже здесь они пытаются идти на различные ухищрения, чтобы нас подвести к какой-то черте так, чтобы, например, передышку получил наш враг".Вопрос в предмете переговоров, в повестке обсуждения, отметил Медведев. Он напомнил о приверженности Владимира Путина переговорному урегулированию конфликтов, к которым, по мнению зампреда Совбеза, Запад ещё не готов. При этом Медведев отметил:"Надо признать реалии", - сказал Медведев, оценивая готовность Запада к конструктивному переговорному процессу.

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новости, дмитрий медведев, совбез, переговоры, украина, сво, запад, владимир путин