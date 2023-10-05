Медведев объяснил, почему переговоры с Киевом вредны Москве - 05.10.2023 Украина.ру
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Медведев объяснил, почему переговоры с Киевом вредны Москве
Медведев объяснил, почему переговоры с Киевом вредны Москве - 05.10.2023 Украина.ру
Медведев объяснил, почему переговоры с Киевом вредны Москве
Президент России всегда подчёркивал приверженность переговорам, однако переговоры ради переговоров или для создания во время переговоров преимуществ врагу вредны. Об этом 5 октября заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
2023-10-05T17:43
2023-10-05T17:43
новости
дмитрий медведев
совбез
переговоры
украина
сво
запад
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Выступая перед офицерами, Медведев сказал: "Признаки того, что Запад выдыхается, видны. Это касается и финансирования, потому что невозможно тратиться на чужую страну — это же возмущает значительную часть населения в Европе и даже в США. Но даже здесь они пытаются идти на различные ухищрения, чтобы нас подвести к какой-то черте так, чтобы, например, передышку получил наш враг".Вопрос в предмете переговоров, в повестке обсуждения, отметил Медведев. Он напомнил о приверженности Владимира Путина переговорному урегулированию конфликтов, к которым, по мнению зампреда Совбеза, Запад ещё не готов. При этом Медведев отметил:"Надо признать реалии", - сказал Медведев, оценивая готовность Запада к конструктивному переговорному процессу.
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новости, дмитрий медведев, совбез, переговоры, украина, сво, запад, владимир путин
Новости, Дмитрий Медведев, Совбез, переговоры, Украина, СВО, Запад, Владимир Путин

Медведев объяснил, почему переговоры с Киевом вредны Москве

17:43 05.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев посетил полигон подготовки военнослужащих РФ
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев посетил полигон подготовки военнослужащих РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Президент России всегда подчёркивал приверженность переговорам, однако переговоры ради переговоров или для создания во время переговоров преимуществ врагу вредны. Об этом 5 октября заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Выступая перед офицерами, Медведев сказал: "Признаки того, что Запад выдыхается, видны. Это касается и финансирования, потому что невозможно тратиться на чужую страну — это же возмущает значительную часть населения в Европе и даже в США. Но даже здесь они пытаются идти на различные ухищрения, чтобы нас подвести к какой-то черте так, чтобы, например, передышку получил наш враг".
"Их задача - протолкнуть в некотором смысле такой переговорный процесс, который будет помогать ослаблению России, а с другой стороны - помогать накапливать силы нашего противника. Вот такие переговоры нам не нужны, они просто вредны", - подчеркнул Медведев
Вопрос в предмете переговоров, в повестке обсуждения, отметил Медведев. Он напомнил о приверженности Владимира Путина переговорному урегулированию конфликтов, к которым, по мнению зампреда Совбеза, Запад ещё не готов. При этом Медведев отметил:
"Надо признать реалии", - сказал Медведев, оценивая готовность Запада к конструктивному переговорному процессу.
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 16:13
Токаев: Россия и Украина заявили о готовности к переговорамОфициальная Астана готова содействовать прекращению российской спецоперации на Украине и мирным переговорам сторон конфликта на основе устава ООН. Об этом 28 сентября заявил президент Касым Жомарт Токаев.
 
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