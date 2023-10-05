Аксёнов: Киев обречен, но никто не может назвать сроки - 05.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231005/1049939897.html
Аксёнов: Киев обречен, но никто не может назвать сроки
Аксёнов: Киев обречен, но никто не может назвать сроки - 05.10.2023 Украина.ру
Аксёнов: Киев обречен, но никто не может назвать сроки
Россия обязательно одержит победу в конфликте на Украине, заявил 5 октября глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире "Крым24"
2023-10-05T17:14
2023-10-05T17:14
новости
россия
крым
сергей аксенов
украина
киевский режим
крымчане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049938747_0:0:893:503_1920x0_80_0_0_29558fc9f02bd8382b14b7f4ef4817b1.jpg
Аксёнов отметил, что знает ситуацию глубоко и понимает, что происходит. О сроках никто сказать не может, но это должно быть сделано ценой минимальных потерь, добавил он.Глава региона обратился к жителям и уверил, что "Крыму никакая сухопутная операция не угрожает". Аксёнов отметил, что никаких избыточных мер не предпринимается, только то, что может быть необходимо на случай различных ситуаций.Аксёнов обратился к крымчанам с извинениями за причинённые неудобства. В некоторых населённых пунктах где-то проходили строительные работы, где-то пляжи перерыли, где-то учения рядом проходят, пояснил он. "Это вынужденные меры, точно не направлены на то, чтобы нарушить чей-то покой, но в данных условиях необходимо было сделать такие шаги. Данные меры гарантируют безопасность наших граждан", пояснил глава региона.В своём телеграм-канале Аксёнов отметил, что отсутствие стратегического успеха в так называемом контрнаступлении ВСУ – заслуга в первую очередь "силы духа и воинского мастерства наших бойцов: военнослужащих, добровольцев, ополченцев. Всех, кто стоит на защите Родины, их родных и близких".Сегодня киевский режим, для которого ценность человеческой жизни не значит ровным счетом ничего, вверг свою страну в хаос, превратил контрнаступление в пиар-акцию. Никакие временные успехи украинской армии его уже не спасут, резюмировал он.
https://ukraina.ru/20231005/1049937617.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049938747_85:0:804:539_1920x0_80_0_0_f2baef977d7debcd605a7f86466097e4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, сергей аксенов, украина, киевский режим, крымчане
Новости, Россия, Крым, Сергей Аксенов, Украина, киевский режим, крымчане

Аксёнов: Киев обречен, но никто не может назвать сроки

17:14 05.10.2023
 
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
Читать в
Россия обязательно одержит победу в конфликте на Украине, заявил 5 октября глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире "Крым24"
"Гарантировано - мы победим! Без вариантов", - заявил Аксёнов.
Аксёнов отметил, что знает ситуацию глубоко и понимает, что происходит. О сроках никто сказать не может, но это должно быть сделано ценой минимальных потерь, добавил он.
Глава региона обратился к жителям и уверил, что "Крыму никакая сухопутная операция не угрожает". Аксёнов отметил, что никаких избыточных мер не предпринимается, только то, что может быть необходимо на случай различных ситуаций.
Аксёнов обратился к крымчанам с извинениями за причинённые неудобства. В некоторых населённых пунктах где-то проходили строительные работы, где-то пляжи перерыли, где-то учения рядом проходят, пояснил он. "Это вынужденные меры, точно не направлены на то, чтобы нарушить чей-то покой, но в данных условиях необходимо было сделать такие шаги. Данные меры гарантируют безопасность наших граждан", пояснил глава региона.
В своём телеграм-канале Аксёнов отметил, что отсутствие стратегического успеха в так называемом контрнаступлении ВСУ – заслуга в первую очередь "силы духа и воинского мастерства наших бойцов: военнослужащих, добровольцев, ополченцев. Всех, кто стоит на защите Родины, их родных и близких".
Сегодня киевский режим, для которого ценность человеческой жизни не значит ровным счетом ничего, вверг свою страну в хаос, превратил контрнаступление в пиар-акцию. Никакие временные успехи украинской армии его уже не спасут, резюмировал он.
Ялтинский международный экономический форум в Крыму. День первый - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
16:29
"Тюрьма или уничтожение": Аксёнов предложил выбор тем, кто унижает русскихТех, кто грозится уничтожать русских по национальному признаку, даже в плен не надо брать, заявил 5 октября глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24"
 
НовостиРоссияКрымСергей АксеновУкраинакиевский режимкрымчане
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43Медведев объяснил, почему переговоры с Киевом вредны Москве
17:29В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ России
17:27Они нас поняли превратно. Путин рассказал о причинах противостояния между Россией и Западом
17:22Не хотят или не могут. Почему Словакия отказывается поставлять оружие Украине
17:17Манёвры Черноморского флота, тяжёлое положение ВСУ. О чём говорили эксперты 5 октября
17:14Аксёнов: Киев обречен, но никто не может назвать сроки
17:11Бывший посол США: Украине лучше отдать то, чего хочет Москва
17:09Парламент Украины собрал подписи для решения о запрете УПЦ
16:43Режим будет, страны – нет: Носович о главных факторах и прогнозах
16:42Аксёнов озвучил цель СВО, которая "ни у кого не должна вызывать сомнений"
16:41Из библиотек Киева изъяли более 400 тысяч русских книг
16:38"Из князи в грязи". Запад создал серьёзные проблемы Зеленскому
16:29"Тюрьма или уничтожение": Аксёнов предложил выбор тем, кто унижает русских
16:27"Украли честно, но европейцев надо убедить". Блинкен высказался об активах РФ зарубежом
16:18Василий Дандыкин: Россия закопает ВСУ раньше, чем НАТО загонит Черноморский флот в Новороссийск
15:52Аксёнов назвал Буданова "придурком и негодяем"
15:51Зеленский опасается, что Россия заморозит конфликт
15:47Армия России получит девять резервных полков в СВО - Шойгу
15:33Зловещая метка Зеленского. Почему всех, кому жмет руку президент Украины, ждет политическая смерть
15:12Аксёнов назвал три города на Украине, которые "будут нашими"
Лента новостейМолния