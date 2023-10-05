https://ukraina.ru/20231005/1049939897.html

Аксёнов: Киев обречен, но никто не может назвать сроки

Аксёнов: Киев обречен, но никто не может назвать сроки - 05.10.2023 Украина.ру

Аксёнов: Киев обречен, но никто не может назвать сроки

Россия обязательно одержит победу в конфликте на Украине, заявил 5 октября глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире "Крым24"

2023-10-05T17:14

2023-10-05T17:14

2023-10-05T17:14

новости

россия

крым

сергей аксенов

украина

киевский режим

крымчане

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Аксёнов отметил, что знает ситуацию глубоко и понимает, что происходит. О сроках никто сказать не может, но это должно быть сделано ценой минимальных потерь, добавил он.Глава региона обратился к жителям и уверил, что "Крыму никакая сухопутная операция не угрожает". Аксёнов отметил, что никаких избыточных мер не предпринимается, только то, что может быть необходимо на случай различных ситуаций.Аксёнов обратился к крымчанам с извинениями за причинённые неудобства. В некоторых населённых пунктах где-то проходили строительные работы, где-то пляжи перерыли, где-то учения рядом проходят, пояснил он. "Это вынужденные меры, точно не направлены на то, чтобы нарушить чей-то покой, но в данных условиях необходимо было сделать такие шаги. Данные меры гарантируют безопасность наших граждан", пояснил глава региона.В своём телеграм-канале Аксёнов отметил, что отсутствие стратегического успеха в так называемом контрнаступлении ВСУ – заслуга в первую очередь "силы духа и воинского мастерства наших бойцов: военнослужащих, добровольцев, ополченцев. Всех, кто стоит на защите Родины, их родных и близких".Сегодня киевский режим, для которого ценность человеческой жизни не значит ровным счетом ничего, вверг свою страну в хаос, превратил контрнаступление в пиар-акцию. Никакие временные успехи украинской армии его уже не спасут, резюмировал он.

https://ukraina.ru/20231005/1049937617.html

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новости, россия, крым, сергей аксенов, украина, киевский режим, крымчане