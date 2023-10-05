https://ukraina.ru/20231005/1049937617.html

"Тюрьма или уничтожение": Аксёнов предложил выбор тем, кто унижает русских

"Тюрьма или уничтожение": Аксёнов предложил выбор тем, кто унижает русских - 05.10.2023 Украина.ру

"Тюрьма или уничтожение": Аксёнов предложил выбор тем, кто унижает русских

Тех, кто грозится уничтожать русских по национальному признаку, даже в плен не надо брать, заявил 5 октября глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24"

2023-10-05T16:29

2023-10-05T16:29

2023-10-05T16:29

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национальность

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Он добавил, что вообще всех, кто рассказывает, что будет уничтожать русских по национальному признаку, "даже в плен брать не надо". От таких людей "толку даже в тюрьме не будет", они будут только плакать и просить прощения, подчеркнул Аксёнов.Глава региона попросил крымчан доверять только официальным источникам информации. "Не доверяйте информации, которая распространяется не понятно откуда", обратился Аксёнов.

https://ukraina.ru/20231004/1049912647.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, крым, сергей аксенов, русские, национальность