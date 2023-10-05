"Тюрьма или уничтожение": Аксёнов предложил выбор тем, кто унижает русских
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкЯлтинский международный экономический форум в Крыму. День первый
Тех, кто грозится уничтожать русских по национальному признаку, даже в плен не надо брать, заявил 5 октября глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24"
"Враг не скрывает: он говорит, что ненавидит [русских] по национальному признаку. Какие могут быть переговоры? Тюрьма или уничтожение", - заявил Аксёнов.
Он добавил, что вообще всех, кто рассказывает, что будет уничтожать русских по национальному признаку, "даже в плен брать не надо". От таких людей "толку даже в тюрьме не будет", они будут только плакать и просить прощения, подчеркнул Аксёнов.
Глава региона попросил крымчан доверять только официальным источникам информации. "Не доверяйте информации, которая распространяется не понятно откуда", обратился Аксёнов.
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