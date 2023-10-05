"Тюрьма или уничтожение": Аксёнов предложил выбор тем, кто унижает русских - 05.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231005/1049937617.html
"Тюрьма или уничтожение": Аксёнов предложил выбор тем, кто унижает русских
"Тюрьма или уничтожение": Аксёнов предложил выбор тем, кто унижает русских - 05.10.2023 Украина.ру
"Тюрьма или уничтожение": Аксёнов предложил выбор тем, кто унижает русских
Тех, кто грозится уничтожать русских по национальному признаку, даже в плен не надо брать, заявил 5 октября глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24"
2023-10-05T16:29
2023-10-05T16:29
новости
россия
крым
сергей аксенов
русские
национальность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102335/70/1023357036_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f1754a7b6031f44ec59a0dacc1386559.jpg
Он добавил, что вообще всех, кто рассказывает, что будет уничтожать русских по национальному признаку, "даже в плен брать не надо". От таких людей "толку даже в тюрьме не будет", они будут только плакать и просить прощения, подчеркнул Аксёнов.Глава региона попросил крымчан доверять только официальным источникам информации. "Не доверяйте информации, которая распространяется не понятно откуда", обратился Аксёнов.
https://ukraina.ru/20231004/1049912647.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102335/70/1023357036_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_e6dbd3a11e5ab42cce5e3fd7597f0674.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, сергей аксенов, русские, национальность
Новости, Россия, Крым, Сергей Аксенов, русские, национальность

"Тюрьма или уничтожение": Аксёнов предложил выбор тем, кто унижает русских

16:29 05.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкЯлтинский международный экономический форум в Крыму. День первый
Ялтинский международный экономический форум в Крыму. День первый - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
Тех, кто грозится уничтожать русских по национальному признаку, даже в плен не надо брать, заявил 5 октября глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24"

"Враг не скрывает: он говорит, что ненавидит [русских] по национальному признаку. Какие могут быть переговоры? Тюрьма или уничтожение", - заявил Аксёнов.

Он добавил, что вообще всех, кто рассказывает, что будет уничтожать русских по национальному признаку, "даже в плен брать не надо". От таких людей "толку даже в тюрьме не будет", они будут только плакать и просить прощения, подчеркнул Аксёнов.
Глава региона попросил крымчан доверять только официальным источникам информации. "Не доверяйте информации, которая распространяется не понятно откуда", обратился Аксёнов.
Президент РФ В. Путин провёл совещание по вопросу реализации проекта Мурманский СПГ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Вчера, 21:09
Россия спасла свои новые регионы от истребления культуры – ПутинРусская культура на Украине в постсоветской период "истреблялась вообще" и теперь в новых регионах России этой опасности нет, но есть задача совершенствования воспитательного процесса. Об этом 4 октября в ходе общения с финалистами конкурса "Учитель года" заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
 
НовостиРоссияКрымСергей Аксеноврусскиенациональность
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43Медведев объяснил, почему переговоры с Киевом вредны Москве
17:29В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ России
17:27Они нас поняли превратно. Путин рассказал о причинах противостояния между Россией и Западом
17:22Не хотят или не могут. Почему Словакия отказывается поставлять оружие Украине
17:17Манёвры Черноморского флота, тяжёлое положение ВСУ. О чём говорили эксперты 5 октября
17:14Аксёнов: Киев обречен, но никто не может назвать сроки
17:11Бывший посол США: Украине лучше отдать то, чего хочет Москва
17:09Парламент Украины собрал подписи для решения о запрете УПЦ
16:43Режим будет, страны – нет: Носович о главных факторах и прогнозах
16:42Аксёнов озвучил цель СВО, которая "ни у кого не должна вызывать сомнений"
16:41Из библиотек Киева изъяли более 400 тысяч русских книг
16:38"Из князи в грязи". Запад создал серьёзные проблемы Зеленскому
16:29"Тюрьма или уничтожение": Аксёнов предложил выбор тем, кто унижает русских
16:27"Украли честно, но европейцев надо убедить". Блинкен высказался об активах РФ зарубежом
16:18Василий Дандыкин: Россия закопает ВСУ раньше, чем НАТО загонит Черноморский флот в Новороссийск
15:52Аксёнов назвал Буданова "придурком и негодяем"
15:51Зеленский опасается, что Россия заморозит конфликт
15:47Армия России получит девять резервных полков в СВО - Шойгу
15:33Зловещая метка Зеленского. Почему всех, кому жмет руку президент Украины, ждет политическая смерть
15:12Аксёнов назвал три города на Украине, которые "будут нашими"
Лента новостейМолния