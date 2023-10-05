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Аксёнов назвал Буданова "придурком и негодяем"

Аксёнов назвал Буданова "придурком и негодяем" - 05.10.2023 Украина.ру

Аксёнов назвал Буданова "придурком и негодяем"

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова придурком. Такое заявление он сделал 5 октября в эфире телеканала "Крым 24"

2023-10-05T15:52

2023-10-05T15:52

2023-10-05T15:52

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Он отметил, что в Крыму смеются над заявлениями украинских властей.Аксёнов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не жалко человеческих жизней. Украинцев используют, как пушечное мясо.Целью СВО глава Крыма назвал смену режима на Украине, который довёл Украину до сегодняшнего состояния. Это режим "вверг всех в войну и полностью продался Западу", подчеркнул Аксёнов.

https://ukraina.ru/20231003/1049858163.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, крым, сергей аксенов, украина, кирилл буданов, гур моу