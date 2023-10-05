Аксёнов назвал Буданова "придурком и негодяем" - 05.10.2023 Украина.ру
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Аксёнов назвал Буданова "придурком и негодяем"
Аксёнов назвал Буданова "придурком и негодяем" - 05.10.2023 Украина.ру
Аксёнов назвал Буданова "придурком и негодяем"
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова придурком. Такое заявление он сделал 5 октября в эфире телеканала "Крым 24"
2023-10-05T15:52
2023-10-05T15:52
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сергей аксенов
украина
кирилл буданов
гур моу
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Он отметил, что в Крыму смеются над заявлениями украинских властей.Аксёнов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не жалко человеческих жизней. Украинцев используют, как пушечное мясо.Целью СВО глава Крыма назвал смену режима на Украине, который довёл Украину до сегодняшнего состояния. Это режим "вверг всех в войну и полностью продался Западу", подчеркнул Аксёнов.
https://ukraina.ru/20231003/1049858163.html
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новости, россия, крым, сергей аксенов, украина, кирилл буданов, гур моу
Новости, Россия, Крым, Сергей Аксенов, Украина, Кирилл Буданов, ГУР МОУ

Аксёнов назвал Буданова "придурком и негодяем"

15:52 05.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСергей Аксёнов
Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова придурком. Такое заявление он сделал 5 октября в эфире телеканала "Крым 24"
"Придурок и негодяй. Все понесут заслуженное наказание", - заявил Аксёнов.
Он отметил, что в Крыму смеются над заявлениями украинских властей.
Аксёнов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не жалко человеческих жизней. Украинцев используют, как пушечное мясо.
Целью СВО глава Крыма назвал смену режима на Украине, который довёл Украину до сегодняшнего состояния. Это режим "вверг всех в войну и полностью продался Западу", подчеркнул Аксёнов.
3 октября, 10:38
СК РФ обвинил Буданова и трех командиров в терроризмеСледственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины в совершении терактов на территории России, сообщили 3 октября в пресс-службе ведомства
 
НовостиРоссияКрымСергей АксеновУкраинаКирилл БудановГУР МОУ
 
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16:18Василий Дандыкин: Россия закопает ВСУ раньше, чем НАТО загонит Черноморский флот в Новороссийск
15:52Аксёнов назвал Буданова "придурком и негодяем"
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15:47Армия России получит девять резервных полков в СВО - Шойгу
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