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Армия России получит девять резервных полков в СВО - Шойгу
Армия России получит девять резервных полков в СВО - Шойгу - 05.10.2023 Украина.ру
Армия России получит девять резервных полков в СВО - Шойгу
Каждая российская группировка в зоне специальной военной операции может рассчитывать на резерв личного состава. Об 5 октября сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
2023-10-05T15:47
2023-10-05T15:47
2023-10-05T15:47
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сергей шойгу
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На полигонах Южного военного округа подготавливают добровольцев и военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны России. Мужчины пополнили ряды армии России в течение месяца, из них сформируют резервные полки. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил в штабе Объединенной группировки войск. Также он заслушал доклады командующих группировок и планы действий. Добровольцами на службу в зону СВО приходят люди с высокой мотивацией, в том числе возвращающиеся после восстановления здоровья, заявил Шойгу. Министр также напомнил о решении Генштаба, в соответствии с которым "сформированы по каждой группировке резервные полки".3 октября министр обороны России сообщил о более 335 тысяч человек, пополнивших армию добровольцами и контрактниками. Шойгу также сообщил, что в соответствии с указом президента призывниками станут 130 тысяч человек. При этом он сказал: "Обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут. В генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, минобороны рф, сергей шойгу, резервы, резервисты, призывники, добровольцы, сво, новые регионы рф, армия
Новости, Минобороны РФ, Сергей Шойгу, резервы, резервисты, призывники, добровольцы, СВО, Новые регионы РФ, армия
Армия России получит девять резервных полков в СВО - Шойгу
Каждая российская группировка в зоне специальной военной операции может рассчитывать на резерв личного состава. Об 5 октября сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
На полигонах Южного военного округа подготавливают добровольцев и военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны России. Мужчины пополнили ряды армии России в течение месяца, из них сформируют резервные полки. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил в штабе Объединенной группировки войск. Также он заслушал доклады командующих группировок и планы действий.
Добровольцами на службу в зону СВО приходят люди с высокой мотивацией, в том числе возвращающиеся после восстановления здоровья, заявил Шойгу. Министр также напомнил о решении Генштаба, в соответствии с которым "сформированы по каждой группировке резервные полки".
"На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идёт их естественное, постоянное пополнение", - уточнил Шойгу.
3 октября министр обороны России сообщил о более 335 тысяч человек, пополнивших армию добровольцами и контрактниками. Шойгу также сообщил, что в соответствии с указом президента призывниками станут 130 тысяч человек. При этом он сказал: "Обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут. В генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет".