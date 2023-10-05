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Армия России получит девять резервных полков в СВО - Шойгу

Армия России получит девять резервных полков в СВО - Шойгу - 05.10.2023 Украина.ру

Армия России получит девять резервных полков в СВО - Шойгу

Каждая российская группировка в зоне специальной военной операции может рассчитывать на резерв личного состава. Об 5 октября сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

2023-10-05T15:47

2023-10-05T15:47

2023-10-05T15:47

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На полигонах Южного военного округа подготавливают добровольцев и военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны России. Мужчины пополнили ряды армии России в течение месяца, из них сформируют резервные полки. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил в штабе Объединенной группировки войск. Также он заслушал доклады командующих группировок и планы действий. Добровольцами на службу в зону СВО приходят люди с высокой мотивацией, в том числе возвращающиеся после восстановления здоровья, заявил Шойгу. Министр также напомнил о решении Генштаба, в соответствии с которым "сформированы по каждой группировке резервные полки".3 октября министр обороны России сообщил о более 335 тысяч человек, пополнивших армию добровольцами и контрактниками. Шойгу также сообщил, что в соответствии с указом президента призывниками станут 130 тысяч человек. При этом он сказал: "Обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут. В генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет".

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новости, минобороны рф, сергей шойгу, резервы, резервисты, призывники, добровольцы, сво, новые регионы рф, армия