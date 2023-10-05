В ДНР от украинских обстрелов с 2014 года погибли 230 детей
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАкция в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
В Донецкой Народной Республике с 2014 года от украинских обстрелов погибли 230 детей, 821 получил ранения, сообщила 5 октября уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Только на территории Донецкой Народной Республики за девять лет боевых действий в результате украинских обстрелов погибло 230 деток. Получили ранения различной степени тяжести 821 ребенок, многие из них остались сиротами, более 30 детей остались инвалидами", - сказала Морозова.
В июне Госдума России создала парламентскую комиссию по расследованию преступлений в отношении детей со стороны киевского режима. Действия Украины нарушали базовое право детей на жизнь, на образование, на охрану здоровья.
Инициатором выступила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. Она рассказал, как в одной из школ Лисичанска "изверги из добровольческого отряда "Торнадо" обустроили "пыточную". Детей истязали, насиловали, все это снимали на видео. Задача расследования — сформировать доказательную базу, предать все материалы гласности, направить их в национальные парламенты других стран, добавила она.