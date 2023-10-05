https://ukraina.ru/20231005/1049935365.html

В ДНР от украинских обстрелов с 2014 года погибли 230 детей

В ДНР от украинских обстрелов с 2014 года погибли 230 детей - 05.10.2023 Украина.ру

В ДНР от украинских обстрелов с 2014 года погибли 230 детей

В Донецкой Народной Республике с 2014 года от украинских обстрелов погибли 230 детей, 821 получил ранения, сообщила 5 октября уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-10-05T15:11

2023-10-05T15:11

2023-10-05T15:11

новости

россия

днр

донецкая народная республика

донбасс

дарья морозова

дети

погибшие

украина

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102038/36/1020383600_0:54:3000:1742_1920x0_80_0_0_d541e4549cb32d5357913797439e1930.jpg

В июне Госдума России создала парламентскую комиссию по расследованию преступлений в отношении детей со стороны киевского режима. Действия Украины нарушали базовое право детей на жизнь, на образование, на охрану здоровья.Инициатором выступила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. Она рассказал, как в одной из школ Лисичанска "изверги из добровольческого отряда "Торнадо" обустроили "пыточную". Детей истязали, насиловали, все это снимали на видео. Задача расследования — сформировать доказательную базу, предать все материалы гласности, направить их в национальные парламенты других стран, добавила она.

https://ukraina.ru/20230625/1047550731.html

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днр, донецкая народная республика, донбасс, дарья морозова, дети, погибшие, украина, обстрелы