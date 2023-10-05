https://ukraina.ru/20231005/1049935032.html
Украина должна каждому крымчанину по 200 тысяч рублей - Константинов
Украина должна каждому крымчанину по 200 тысяч рублей - Константинов - 05.10.2023 Украина.ру
Украина должна каждому крымчанину по 200 тысяч рублей - Константинов
В Крыму потребуют от Украины выплатить каждому крымчанину по 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за устроенную водную блокаду. Об этом 5 октября сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем телегарм-канале
2023-10-05T14:59
2023-10-05T14:59
2023-10-05T14:59
блокада
крым
владимир константинов
новости
украина
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"По предварительным подсчетам, сумма иска составляет 3,066 триллиона рублей. Эта сумма определена, исходя из среднего числа граждан России, проживающих на территории полуострова, восьмилетнего периода существования нарушения прав и претерпевания нравственных страданий и средней суммы взыскания по аналогичным требованиям о компенсации морального вреда на одного человека в размере 200 тысяч рублей", - написал Константинов.По его словам, иск Общественной палаты Крыма к Украине о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие водной блокады полуострова, сформирован.Арбитражный суд Крыма ранее начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма претензий к Киеву - около 153 миллиардов рублей. Ответчиками по делу являются министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала.Ранее сообщалось, что Общественная палата Крыма начала подготовку иска к Украине, в котором намерена просить суд признать право крымчан на получение компенсации за вред от водной блокады.
https://ukraina.ru/20230703/1047765698.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
блокада, крым, владимир константинов, новости, украина
Украина должна каждому крымчанину по 200 тысяч рублей - Константинов
В Крыму потребуют от Украины выплатить каждому крымчанину по 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за устроенную водную блокаду. Об этом 5 октября сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем телегарм-канале
"По предварительным подсчетам, сумма иска составляет 3,066 триллиона рублей. Эта сумма определена, исходя из среднего числа граждан России, проживающих на территории полуострова, восьмилетнего периода существования нарушения прав и претерпевания нравственных страданий и средней суммы взыскания по аналогичным требованиям о компенсации морального вреда на одного человека в размере 200 тысяч рублей", - написал Константинов.
По его словам, иск Общественной палаты Крыма к Украине о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие водной блокады полуострова, сформирован.
"В иске отмечается факт умышленного причинения Украиной нравственных и физических страданий гражданам России, проживающим в Крыму с 2014 года по 2022 год… В ближайшее время документы будут направлены в Верховный Суд Республики Крым", - подчеркнул глава крымского парламента.
Арбитражный суд Крыма ранее начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма претензий к Киеву - около 153 миллиардов рублей.
Ответчиками по делу являются министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала.
Ранее сообщалось, что Общественная палата Крыма начала подготовку иска к Украине, в котором намерена просить суд признать право крымчан на получение компенсации за вред от водной блокады.