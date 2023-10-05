https://ukraina.ru/20231005/1049932669.html

Неонацисты из "полка Калиновского"* признались в полном разгроме

Неонацисты из "полка Калиновского"* признались в полном разгроме - 05.10.2023 Украина.ру

Неонацисты из "полка Калиновского"* признались в полном разгроме

Неонацист Денис Урбанович сказал, что боевиков в составе вооруженного формирования осталось столько, сколько нужно для выполнения двух боевых заданий

2023-10-05T14:59

2023-10-05T14:59

2023-10-05T14:59

новости

неонацисты

украина

уничтожение

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На Украине от неонацистского полка имени Кастуся Калиновского* почти ничего не осталось. Об этом заявил его представитель Денис Урбанович. Видео с заявлениями неонациста 5 октября опубликовал телеграм-канал Belvestnik.При этом он пожаловался, что расклад сил в Киеве примерно такой: 500 человек сидит в столице на разных должностях, в то время как 300 человек сидит на фронте."Готов ли полк воевать? Полк не готов воевать, полк – это не военная структура, полк – это волонтерская, наполовину политическая организация, которая просто есть, и все. А война на третьем плане", - разоткровенничался неонацист.Батальон имени Кастуся Калиновского* был сформирован в феврале 2022 года из белорусских и литовских наемников. В марте батальон Калиновского* вошел в состав ВСУ. В мае 2022 года наемнический батальон объявил о своем расширении и трансформации в полк. Расширение произошло за счет поглощения наемнических батальонов "Литвин"* и "Волат"*.Денис Урбанович в 2018 году возглавлял молодежную организацию белорусских националистов "Молодой фронт", позиционирующую себя как оппозиционную и антироссийскую. Также руководил созданной при ней организацией "Ваяр", официально именовавшейся спортивно-патриотическим клубом. В рамках организации готовились боевики для участия в предполагаемых боевых действиях на территории Беларуси. Когда на Украине началась специальная военная операция, Урбанович изъявил желание воевать против российских войск и стал одним из первых участников так называемой "белорусской роты территориальной обороны", созданной при украинском неонацистском специальном отряде особого назначения "Азов"*. Впоследствии продолжил службу в сформированном на её основе батальоне имени Кастуся Калиновского.*организации, запрещенные в России

https://ukraina.ru/20230919/1049538849.html

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новости, неонацисты, украина, уничтожение