Неонацисты из "полка Калиновского"* признались в полном разгроме - 05.10.2023 Украина.ру
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Неонацисты из "полка Калиновского"* признались в полном разгроме
Неонацисты из "полка Калиновского"* признались в полном разгроме - 05.10.2023 Украина.ру
Неонацисты из "полка Калиновского"* признались в полном разгроме
Неонацист Денис Урбанович сказал, что боевиков в составе вооруженного формирования осталось столько, сколько нужно для выполнения двух боевых заданий
2023-10-05T14:59
2023-10-05T14:59
новости
неонацисты
украина
уничтожение
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На Украине от неонацистского полка имени Кастуся Калиновского* почти ничего не осталось. Об этом заявил его представитель Денис Урбанович. Видео с заявлениями неонациста 5 октября опубликовал телеграм-канал Belvestnik.При этом он пожаловался, что расклад сил в Киеве примерно такой: 500 человек сидит в столице на разных должностях, в то время как 300 человек сидит на фронте."Готов ли полк воевать? Полк не готов воевать, полк – это не военная структура, полк – это волонтерская, наполовину политическая организация, которая просто есть, и все. А война на третьем плане", - разоткровенничался неонацист.Батальон имени Кастуся Калиновского* был сформирован в феврале 2022 года из белорусских и литовских наемников. В марте батальон Калиновского* вошел в состав ВСУ. В мае 2022 года наемнический батальон объявил о своем расширении и трансформации в полк. Расширение произошло за счет поглощения наемнических батальонов "Литвин"* и "Волат"*.Денис Урбанович в 2018 году возглавлял молодежную организацию белорусских националистов "Молодой фронт", позиционирующую себя как оппозиционную и антироссийскую. Также руководил созданной при ней организацией "Ваяр", официально именовавшейся спортивно-патриотическим клубом. В рамках организации готовились боевики для участия в предполагаемых боевых действиях на территории Беларуси. Когда на Украине началась специальная военная операция, Урбанович изъявил желание воевать против российских войск и стал одним из первых участников так называемой "белорусской роты территориальной обороны", созданной при украинском неонацистском специальном отряде особого назначения "Азов"*. Впоследствии продолжил службу в сформированном на её основе батальоне имени Кастуся Калиновского.*организации, запрещенные в России
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новости, неонацисты, украина, уничтожение
Новости, неонацисты, Украина, уничтожение

Неонацисты из "полка Калиновского"* признались в полном разгроме

14:59 05.10.2023
 
© Twitter / Luffi2539белорусский батальон на украине Батальон имени Кастуся Калиновского
белорусский батальон на украине Батальон имени Кастуся Калиновского - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Twitter / Luffi2539
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Неонацист Денис Урбанович сказал, что боевиков в составе вооруженного формирования осталось столько, сколько нужно для выполнения двух боевых заданий
На Украине от неонацистского полка имени Кастуся Калиновского* почти ничего не осталось. Об этом заявил его представитель Денис Урбанович. Видео с заявлениями неонациста 5 октября опубликовал телеграм-канал Belvestnik.
"Я еще на два боевых схожу и нас уже в живых не будет...Никакого полка Калиновского* нет...", - заявил Урбанович.
При этом он пожаловался, что расклад сил в Киеве примерно такой: 500 человек сидит в столице на разных должностях, в то время как 300 человек сидит на фронте.
"Готов ли полк воевать? Полк не готов воевать, полк – это не военная структура, полк – это волонтерская, наполовину политическая организация, которая просто есть, и все. А война на третьем плане", - разоткровенничался неонацист.
Батальон имени Кастуся Калиновского* был сформирован в феврале 2022 года из белорусских и литовских наемников. В марте батальон Калиновского* вошел в состав ВСУ. В мае 2022 года наемнический батальон объявил о своем расширении и трансформации в полк. Расширение произошло за счет поглощения наемнических батальонов "Литвин"* и "Волат"*.
Денис Урбанович в 2018 году возглавлял молодежную организацию белорусских националистов "Молодой фронт", позиционирующую себя как оппозиционную и антироссийскую. Также руководил созданной при ней организацией "Ваяр", официально именовавшейся спортивно-патриотическим клубом. В рамках организации готовились боевики для участия в предполагаемых боевых действиях на территории Беларуси.
Когда на Украине началась специальная военная операция, Урбанович изъявил желание воевать против российских войск и стал одним из первых участников так называемой "белорусской роты территориальной обороны", созданной при украинском неонацистском специальном отряде особого назначения "Азов"*. Впоследствии продолжил службу в сформированном на её основе батальоне имени Кастуся Калиновского.
*организации, запрещенные в России
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
19 сентября, 16:41
МИД РФ рассказал о приговорах "неонацистам ВСУ"Российские правоохранительные органы изучают видеозапись отправки украинскими военнослужащими на минное поле людей в форме российских солдат. Об этом 19 сентября на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 
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