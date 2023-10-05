https://ukraina.ru/20231005/1049931181.html
Зловещая метка Зеленского. Почему всех, кому жмет руку президент Украины, ждет политическая смерть
Зловещая метка Зеленского. Почему всех, кому жмет руку президент Украины, ждет политическая смерть - 05.10.2023 Украина.ру
Зловещая метка Зеленского. Почему всех, кому жмет руку президент Украины, ждет политическая смерть
Гибнут все, кто встречается с Зеленским. Это замечено уже давно. Зловещие рукопожатия Зеленского до добра не доводят.
2023-10-05T15:33
2023-10-05T15:33
2023-10-05T15:33
эксклюзив
канада
украина
владимир зеленский
джастин трюдо
индия
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Да, речь идёт о политических отставках, а не о реальной гибели. Но для большинства политиков это настоящая жизненная катастрофа.Синдром "смертельных рукопожатий" Зеленского продолжается, и даже, кажется, усилился.Самой крупной жертвой Зеленского в своё время был английский премьер Борис Джонсон.В этом огромном списке - премьеры Латвии, Финляндии, Италии, министр обороны Британии, убитый премьер Японии и много других.Поляки панически боятся встреч с Зеленским, ведь скоро выборы. Премьер Дуда то ли его самого, то ли всю Украину даже сравнил с утопающим, который тащит всех на дно.Последние жертвы - украинско-канадский нацист Слава Гунько и спикер парламента Канады Энтони Рота. Жизни дедушки-фашиста и канадского парламентария разрушены.Браво, Владимир!Украино-канадский "герой"И вот куда теперь деваться дедушке нацисту?Нацистский "дидуган" в интервью сообщил, что он "в шоке". Соседи теперь ему руки не подают. Он сам собирается в Южную Америку.Там, кстати, далеко не все хотят его видеть. Времена, когда подводные лодки с гитлеровцами прибывали к берегам Южной Америки, давно в прошлом.Да, кое-где и кое-кто есть, конечно. Держит флаг со свастикой под подушкой. Но публично подать руку Гуньке? Это вряд ли.А ведь он хотел просто "спокойно встретить старость" в нацистской же Канаде, которая приютила тысячи таких "украинских ветеранов".Тогда они ещё были крепкими хлопцами, вояками УПА. И на их руках была кровь поляков, евреев, русских, украинцев. Советских людей. Но Канада дружелюбно принимала их всех.Википедия называет Ярослава Гунько "украинско-канадский ветеран Второй мировой войны". Вскользь потом упоминается, что он был военнослужащим военного формирования нацистской Германии.Но как говорится, "первое слово дороже второго". Это, по мнению Википедии, он не нацист и не фашист, а "ветеран войны".Так что, совершенно логично, что он получил в парламенте "две овации стоя", от всех членов парламента, от премьера Джастина Трюдо и от президента Украины с супругой."Украинский герой, канадский герой", - назвал его спикер парламента Канады. Гунька отдал честь, Зеленский поднял кулак в знак приветствия (его любимый жест).Так ведь и раньше Гунько активно участвовал в общественной жизни Канады. Никого не смущало, что он участвовал в войне в рядах СС. Что подразделения дивизии СС "Галичина" причастны к убийствам польских мирных жителей. Что он убивал мирных жителей "с особой жестокостью и злобой".Альбертский университет в городе Эдмонтон прекрасно принимал деньги в Украинский фонд целевого капитала имени Ярослава и Маргарет Гунько. Теперь университет спохватился и решил вернуть деньги фонда семье Гунько."Глоб энд Мэйл" пишет, что "ущерб , нанесенный зрелищем канадских парламентариев и президента Украины , невольно аплодирующих ветерану военной машины Адольфа Гитлера, будет нелегко исправить".Невольно! Да кто там аплодировал невольно, все всё знали, мало, что ли, таких Гунько или их идейных потомков процветает в Канаде.Почётный гражданинКстати. Сам Зеленский тактично отошёл в сторону. Что же это такое? Только что ведь, вместе с премьером Канады Трюдо, рукоплескали нацисту. А Елена Зеленская? Казалось, она сейчас заплачет, с таким чувством она смотрела на дедушку в вышиванке.На самом деле Елена, конечно, размышляла о своих украшениях от Картье. В Нью-Йорке день назад удалось выгодно скупиться, на миллион долларов. А сотрудница магазина взяла и опубликовала чек.Но Елена ещё этого не знает. Аплодирует стоя.Нацист хотел, казалось, сделать рукой фашистское приветствие в сторону Зеленских и Трюдо. Но видимо, сил не хватило, и он ограничился простым поднятием руки.Почему же Зеленский не зовёт нациста Гунько на Украину? Конечно же, дело не в том, что старый фашистский "вояка УПА" шокирует политикум Украины. Конечно же, нет. Он моментально найдет свое место.Зеленский боится только осуждения со стороны лицемерного Запада.А так, что говорить? Гунько уже давно, с 2004 года, почетный гражданин города Бережаны, в Тернопольской области. Неподалеку и родился "почетный нацист".Он был участником Всемирного конгресса украинцев в Киеве, в 2003 году, делегатом от Канады. Был даже наблюдателем на выборах в 1994 году.Факельные шествия во славу Бандеры по Крещатику - это же просто песня. Мечта любого "свидомого украинца". И в первых рядах пошел бы Слава Гунько, приветствуя молодых "неонаци". А может, уже и ходил.Скоро начнётся предвыборная кампания. В свою новую партию Зеленский мог бы позвать Гунько. Как раньше звали спортсменов и певцов.Но случилось "ужасное"!Владимир теперь "одним выстрелом" политически убил уже двоих - спикера и фашиста-украинца. А может, и троих! Смотрите, как с опытом к нему приходит потрясающая меткость. Третий - возможно, сам Трюдо.Трюдо переобулсяНесмотря на то, что Джастин Трюдо осудил эту омерзительную акцию в парламенте (да, как ни в чём не бывало! Как будто это не он аплодировал стоя), выйти ему сухим из воды не удалось."Чудовищное надругательство над памятью жертв Холокоста и других, пострадавших от нацизма", - бодро описал своё собственное поведение Трюдо.Но если бы только это! Большие проблемы у Джастина Трюдо не только в связи с нацистом Гунько. Индия требует высылки 40 канадских дипломатов, ровно две трети тех, кто работает в посольстве Канады. Причина - то, что Трюдо неосторожно высказался об убийстве одного из лидеров сикхской общины Канады, родом из Индии. Сказал, что "спецслужбы одного государства" могли быть к этому причастны.Индийские дипломаты уже рассказывают по телевидению, отчего Джастин не появился на саммите "двадцатки ". Как получилось, что он не явился даже на запланированную встречу с Нарендрой Моди?Джастин Трюдо, по рассказам индийских дипломатов, двое суток провалялся в номере отеля, так как у него было отравление кокаином. И он чуть было не отравил полицейских собак!Собачки зашли на борт президентского лайнера, чтобы унюхать взрывчатку, но чуть не упали в обморок от запахов. И это была не взрывчатка, а самый что ни на есть настоящий кокаин, разбросанный по салону.Трюдо всё отрицает. Но кто же теперь ему поверит? После встреч с Зеленским? Два президента - одно увлечение.Недалёк тот день, когда встречи с Зеленским начнут отменять под любым предлогом. Но к сожалению, не потому, что он поддерживает нацизм на Украине. Это как раз всех на Западе устраивает.Инцидент с Гунько - досадная оплошность, слишком вырвались вперёд. Годами его поддерживали и в Канаде, и на Украине. И вот. Пригласили Зеленского, на свою голову.А так всё шло бы, как и раньше.Но всё-таки интересно, почему молчит Зеленский? Администрация города Бережаны?Как думаете, осудят в Украине Гунько и встречу в парламенте Канады или нет?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, канада, украина, владимир зеленский, джастин трюдо, индия
Зловещая метка Зеленского. Почему всех, кому жмет руку президент Украины, ждет политическая смерть
Гибнут все, кто встречается с Зеленским. Это замечено уже давно. Зловещие рукопожатия Зеленского до добра не доводят.
Да, речь идёт о политических отставках, а не о реальной гибели. Но для большинства политиков это настоящая жизненная катастрофа.
Синдром "смертельных рукопожатий" Зеленского продолжается, и даже, кажется, усилился.
Самой крупной жертвой Зеленского в своё время был английский премьер Борис Джонсон.
В этом огромном списке - премьеры Латвии, Финляндии, Италии, министр обороны Британии, убитый премьер Японии и много других.
Поляки панически боятся встреч с Зеленским, ведь скоро выборы. Премьер Дуда то ли его самого, то ли всю Украину даже сравнил с утопающим, который тащит всех на дно.
Последние жертвы - украинско-канадский нацист Слава Гунько и спикер парламента Канады Энтони Рота. Жизни дедушки-фашиста и канадского парламентария разрушены.
Украино-канадский "герой"
И вот куда теперь деваться дедушке нацисту?
Нацистский "дидуган" в интервью сообщил, что он "в шоке". Соседи теперь ему руки не подают. Он сам собирается в Южную Америку.
Там, кстати, далеко не все хотят его видеть. Времена, когда подводные лодки с гитлеровцами прибывали к берегам Южной Америки, давно в прошлом.
Да, кое-где и кое-кто есть, конечно. Держит флаг со свастикой под подушкой. Но публично подать руку Гуньке? Это вряд ли.
А ведь он хотел просто "спокойно встретить старость" в нацистской же Канаде, которая приютила тысячи таких "украинских ветеранов".
Тогда они ещё были крепкими хлопцами, вояками УПА. И на их руках была кровь поляков, евреев, русских, украинцев. Советских людей. Но Канада дружелюбно принимала их всех.
Википедия называет Ярослава Гунько "украинско-канадский ветеран Второй мировой войны". Вскользь потом упоминается, что он был военнослужащим военного формирования нацистской Германии.
Но как говорится, "первое слово дороже второго". Это, по мнению Википедии, он не нацист и не фашист, а "ветеран войны".
Так что, совершенно логично, что он получил в парламенте "две овации стоя", от всех членов парламента, от премьера Джастина Трюдо и от президента Украины с супругой.
"Украинский герой, канадский герой", - назвал его спикер парламента Канады. Гунька отдал честь, Зеленский поднял кулак в знак приветствия (его любимый жест).
Так ведь и раньше Гунько активно участвовал в общественной жизни Канады. Никого не смущало, что он участвовал в войне в рядах СС. Что подразделения дивизии СС "Галичина" причастны к убийствам польских мирных жителей. Что он убивал мирных жителей "с особой жестокостью и злобой".
Альбертский университет в городе Эдмонтон прекрасно принимал деньги в Украинский фонд целевого капитала имени Ярослава и Маргарет Гунько. Теперь университет спохватился и решил вернуть деньги фонда семье Гунько.
"Глоб энд Мэйл" пишет, что "ущерб , нанесенный зрелищем канадских парламентариев и президента Украины , невольно аплодирующих ветерану военной машины Адольфа Гитлера, будет нелегко исправить".
Невольно! Да кто там аплодировал невольно, все всё знали, мало, что ли, таких Гунько или их идейных потомков процветает в Канаде.
Кстати. Сам Зеленский тактично отошёл в сторону. Что же это такое? Только что ведь, вместе с премьером Канады Трюдо, рукоплескали нацисту. А Елена Зеленская? Казалось, она сейчас заплачет, с таким чувством она смотрела на дедушку в вышиванке.
На самом деле Елена, конечно, размышляла о своих украшениях от Картье. В Нью-Йорке день назад удалось выгодно скупиться, на миллион долларов. А сотрудница магазина взяла и опубликовала чек.
Но Елена ещё этого не знает. Аплодирует стоя.
Нацист хотел, казалось, сделать рукой фашистское приветствие в сторону Зеленских и Трюдо. Но видимо, сил не хватило, и он ограничился простым поднятием руки.
Почему же Зеленский не зовёт нациста Гунько на Украину? Конечно же, дело не в том, что старый фашистский "вояка УПА" шокирует политикум Украины. Конечно же, нет. Он моментально найдет свое место.
Зеленский боится только осуждения со стороны лицемерного Запада.
А так, что говорить? Гунько уже давно, с 2004 года, почетный гражданин города Бережаны, в Тернопольской области. Неподалеку и родился "почетный нацист".
Он был участником Всемирного конгресса украинцев в Киеве, в 2003 году, делегатом от Канады. Был даже наблюдателем на выборах в 1994 году.
Факельные шествия во славу Бандеры по Крещатику - это же просто песня. Мечта любого "свидомого украинца". И в первых рядах пошел бы Слава Гунько, приветствуя молодых "неонаци". А может, уже и ходил.
Скоро начнётся предвыборная кампания. В свою новую партию Зеленский мог бы позвать Гунько. Как раньше звали спортсменов и певцов.
Владимир теперь "одним выстрелом" политически убил уже двоих - спикера и фашиста-украинца. А может, и троих! Смотрите, как с опытом к нему приходит потрясающая меткость. Третий - возможно, сам Трюдо.
Несмотря на то, что Джастин Трюдо осудил эту омерзительную акцию в парламенте (да, как ни в чём не бывало! Как будто это не он аплодировал стоя), выйти ему сухим из воды не удалось.
"Чудовищное надругательство над памятью жертв Холокоста и других, пострадавших от нацизма", - бодро описал своё собственное поведение Трюдо.
Но если бы только это! Большие проблемы у Джастина Трюдо не только в связи с нацистом Гунько. Индия требует высылки 40 канадских дипломатов, ровно две трети тех, кто работает в посольстве Канады. Причина - то, что Трюдо неосторожно высказался об убийстве одного из лидеров сикхской общины Канады, родом из Индии. Сказал, что "спецслужбы одного государства" могли быть к этому причастны.
Индийские дипломаты уже рассказывают по телевидению, отчего Джастин не появился на саммите "двадцатки ". Как получилось, что он не явился даже на запланированную встречу с Нарендрой Моди?
Джастин Трюдо, по рассказам индийских дипломатов, двое суток провалялся в номере отеля, так как у него было отравление кокаином. И он чуть было не отравил полицейских собак!
Собачки зашли на борт президентского лайнера, чтобы унюхать взрывчатку, но чуть не упали в обморок от запахов. И это была не взрывчатка, а самый что ни на есть настоящий кокаин, разбросанный по салону.
Трюдо всё отрицает. Но кто же теперь ему поверит? После встреч с Зеленским? Два президента - одно увлечение.
Недалёк тот день, когда встречи с Зеленским начнут отменять под любым предлогом. Но к сожалению, не потому, что он поддерживает нацизм на Украине. Это как раз всех на Западе устраивает.
Инцидент с Гунько - досадная оплошность, слишком вырвались вперёд. Годами его поддерживали и в Канаде, и на Украине. И вот. Пригласили Зеленского, на свою голову.
А так всё шло бы, как и раньше.
Но всё-таки интересно, почему молчит Зеленский? Администрация города Бережаны?
Как думаете, осудят в Украине Гунько и встречу в парламенте Канады или нет?