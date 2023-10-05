https://ukraina.ru/20231005/1049931181.html

Зловещая метка Зеленского. Почему всех, кому жмет руку президент Украины, ждет политическая смерть

Зловещая метка Зеленского. Почему всех, кому жмет руку президент Украины, ждет политическая смерть - 05.10.2023 Украина.ру

Зловещая метка Зеленского. Почему всех, кому жмет руку президент Украины, ждет политическая смерть

Гибнут все, кто встречается с Зеленским. Это замечено уже давно. Зловещие рукопожатия Зеленского до добра не доводят.

2023-10-05T15:33

2023-10-05T15:33

2023-10-05T15:33

эксклюзив

канада

украина

владимир зеленский

джастин трюдо

индия

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Да, речь идёт о политических отставках, а не о реальной гибели. Но для большинства политиков это настоящая жизненная катастрофа.Синдром "смертельных рукопожатий" Зеленского продолжается, и даже, кажется, усилился.Самой крупной жертвой Зеленского в своё время был английский премьер Борис Джонсон.В этом огромном списке - премьеры Латвии, Финляндии, Италии, министр обороны Британии, убитый премьер Японии и много других.Поляки панически боятся встреч с Зеленским, ведь скоро выборы. Премьер Дуда то ли его самого, то ли всю Украину даже сравнил с утопающим, который тащит всех на дно.Последние жертвы - украинско-канадский нацист Слава Гунько и спикер парламента Канады Энтони Рота. Жизни дедушки-фашиста и канадского парламентария разрушены.Браво, Владимир!Украино-канадский "герой"И вот куда теперь деваться дедушке нацисту?Нацистский "дидуган" в интервью сообщил, что он "в шоке". Соседи теперь ему руки не подают. Он сам собирается в Южную Америку.Там, кстати, далеко не все хотят его видеть. Времена, когда подводные лодки с гитлеровцами прибывали к берегам Южной Америки, давно в прошлом.Да, кое-где и кое-кто есть, конечно. Держит флаг со свастикой под подушкой. Но публично подать руку Гуньке? Это вряд ли.А ведь он хотел просто "спокойно встретить старость" в нацистской же Канаде, которая приютила тысячи таких "украинских ветеранов".Тогда они ещё были крепкими хлопцами, вояками УПА. И на их руках была кровь поляков, евреев, русских, украинцев. Советских людей. Но Канада дружелюбно принимала их всех.Википедия называет Ярослава Гунько "украинско-канадский ветеран Второй мировой войны". Вскользь потом упоминается, что он был военнослужащим военного формирования нацистской Германии.Но как говорится, "первое слово дороже второго". Это, по мнению Википедии, он не нацист и не фашист, а "ветеран войны".Так что, совершенно логично, что он получил в парламенте "две овации стоя", от всех членов парламента, от премьера Джастина Трюдо и от президента Украины с супругой."Украинский герой, канадский герой", - назвал его спикер парламента Канады. Гунька отдал честь, Зеленский поднял кулак в знак приветствия (его любимый жест).Так ведь и раньше Гунько активно участвовал в общественной жизни Канады. Никого не смущало, что он участвовал в войне в рядах СС. Что подразделения дивизии СС "Галичина" причастны к убийствам польских мирных жителей. Что он убивал мирных жителей "с особой жестокостью и злобой".Альбертский университет в городе Эдмонтон прекрасно принимал деньги в Украинский фонд целевого капитала имени Ярослава и Маргарет Гунько. Теперь университет спохватился и решил вернуть деньги фонда семье Гунько."Глоб энд Мэйл" пишет, что "ущерб , нанесенный зрелищем канадских парламентариев и президента Украины , невольно аплодирующих ветерану военной машины Адольфа Гитлера, будет нелегко исправить".Невольно! Да кто там аплодировал невольно, все всё знали, мало, что ли, таких Гунько или их идейных потомков процветает в Канаде.Почётный гражданинКстати. Сам Зеленский тактично отошёл в сторону. Что же это такое? Только что ведь, вместе с премьером Канады Трюдо, рукоплескали нацисту. А Елена Зеленская? Казалось, она сейчас заплачет, с таким чувством она смотрела на дедушку в вышиванке.На самом деле Елена, конечно, размышляла о своих украшениях от Картье. В Нью-Йорке день назад удалось выгодно скупиться, на миллион долларов. А сотрудница магазина взяла и опубликовала чек.Но Елена ещё этого не знает. Аплодирует стоя.Нацист хотел, казалось, сделать рукой фашистское приветствие в сторону Зеленских и Трюдо. Но видимо, сил не хватило, и он ограничился простым поднятием руки.Почему же Зеленский не зовёт нациста Гунько на Украину? Конечно же, дело не в том, что старый фашистский "вояка УПА" шокирует политикум Украины. Конечно же, нет. Он моментально найдет свое место.Зеленский боится только осуждения со стороны лицемерного Запада.А так, что говорить? Гунько уже давно, с 2004 года, почетный гражданин города Бережаны, в Тернопольской области. Неподалеку и родился "почетный нацист".Он был участником Всемирного конгресса украинцев в Киеве, в 2003 году, делегатом от Канады. Был даже наблюдателем на выборах в 1994 году.Факельные шествия во славу Бандеры по Крещатику - это же просто песня. Мечта любого "свидомого украинца". И в первых рядах пошел бы Слава Гунько, приветствуя молодых "неонаци". А может, уже и ходил.Скоро начнётся предвыборная кампания. В свою новую партию Зеленский мог бы позвать Гунько. Как раньше звали спортсменов и певцов.Но случилось "ужасное"!Владимир теперь "одним выстрелом" политически убил уже двоих - спикера и фашиста-украинца. А может, и троих! Смотрите, как с опытом к нему приходит потрясающая меткость. Третий - возможно, сам Трюдо.Трюдо переобулсяНесмотря на то, что Джастин Трюдо осудил эту омерзительную акцию в парламенте (да, как ни в чём не бывало! Как будто это не он аплодировал стоя), выйти ему сухим из воды не удалось."Чудовищное надругательство над памятью жертв Холокоста и других, пострадавших от нацизма", - бодро описал своё собственное поведение Трюдо.Но если бы только это! Большие проблемы у Джастина Трюдо не только в связи с нацистом Гунько. Индия требует высылки 40 канадских дипломатов, ровно две трети тех, кто работает в посольстве Канады. Причина - то, что Трюдо неосторожно высказался об убийстве одного из лидеров сикхской общины Канады, родом из Индии. Сказал, что "спецслужбы одного государства" могли быть к этому причастны.Индийские дипломаты уже рассказывают по телевидению, отчего Джастин не появился на саммите "двадцатки ". Как получилось, что он не явился даже на запланированную встречу с Нарендрой Моди?Джастин Трюдо, по рассказам индийских дипломатов, двое суток провалялся в номере отеля, так как у него было отравление кокаином. И он чуть было не отравил полицейских собак!Собачки зашли на борт президентского лайнера, чтобы унюхать взрывчатку, но чуть не упали в обморок от запахов. И это была не взрывчатка, а самый что ни на есть настоящий кокаин, разбросанный по салону.Трюдо всё отрицает. Но кто же теперь ему поверит? После встреч с Зеленским? Два президента - одно увлечение.Недалёк тот день, когда встречи с Зеленским начнут отменять под любым предлогом. Но к сожалению, не потому, что он поддерживает нацизм на Украине. Это как раз всех на Западе устраивает.Инцидент с Гунько - досадная оплошность, слишком вырвались вперёд. Годами его поддерживали и в Канаде, и на Украине. И вот. Пригласили Зеленского, на свою голову.А так всё шло бы, как и раньше.Но всё-таки интересно, почему молчит Зеленский? Администрация города Бережаны?Как думаете, осудят в Украине Гунько и встречу в парламенте Канады или нет?

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, канада, украина, владимир зеленский, джастин трюдо, индия