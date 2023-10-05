"Победим - и вам воздастся": Ищенко о заочном аресте Буданова и моральном воздействии - 05.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231005/1049930463.html
"Победим - и вам воздастся": Ищенко о заочном аресте Буданова и моральном воздействии
"Победим - и вам воздастся": Ищенко о заочном аресте Буданова и моральном воздействии - 05.10.2023 Украина.ру
"Победим - и вам воздастся": Ищенко о заочном аресте Буданова и моральном воздействии
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, как заочный арест Буданова и военного руководства Украины ударит по Киеву. Украина.ру, 05.10.2023
2023-10-05T13:20
2023-10-05T13:23
видео
ростислав ищенко
сво
украина
россия
ск рф
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
арест
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049930184_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ede4dbdb23fcb6a42ce315d7658e58ff.jpg
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, как заочный арест Буданова и военного руководства Украины ударит по Киеву.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049930184_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b9886463b0e08c6c3d65c2e22944209.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, ростислав ищенко, сво, украина, россия, ск рф, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), арест, спецоперация, видео
Видео, Ростислав Ищенко, СВО, Украина, Россия, СК РФ, Кирилл Буданов, Главное управление разведки Украины (ГУР), арест, Спецоперация

"Победим - и вам воздастся": Ищенко о заочном аресте Буданова и моральном воздействии

13:20 05.10.2023 (обновлено: 13:23 05.10.2023)
 
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, как заочный арест Буданова и военного руководства Украины ударит по Киеву.
 
ВидеоРостислав ИщенкоСВОУкраинаРоссияСК РФКирилл БудановГлавное управление разведки Украины (ГУР)арестСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:40Украинский оппозиционер получил повестку после обращения к Ермаку
14:34Украинские депутаты избили мужчину в Киеве
14:13Вслед за Пелоси из Белого дома выгнали собаку Байдена
14:11Латвия попросила более 3000 россиян покинуть страну
14:00ПВО не может защитить портовую инфраструктуру Одессы — власти
13:53Кличко снова напомнил о долге правительства перед отопительным сезоном
13:44Кремль: Жизни украинцев для Запада ничего не значат
13:32"Секретный парфюм" для предателя Смольянинова*. Кто лишил разума бывшего актера, ставшего в РФ иноагентом
13:25Над Варшавой впервые развернули систему противоракетной обороны - Блащак
13:24Президент Словакии Чапутова потребовала отложить помощь Киеву до окончания выборов в парламент
13:20"Победим - и вам воздастся": Ищенко о заочном аресте Буданова и моральном воздействии
13:20Байден назначил на должность спецпрокурора США бывшего коллегу своего сына Хантера
13:08Русский тратит больше немца. Италия страдает без российских туристов
13:00Пострадавшие в Горловке, паника чиновников, закрытые двери в ЕС. Главное на Украине на 13:00 5 октября
12:55Сергей Маркедонов об интересах России в Закавказье и "коллективном Саакашвили" в Грузии
12:48Тихие союзники России и прекрасный новый мир
12:47Юнкер рассказал, когда мигрантов из Афганистана приравнивают к украинским беженцам
12:44Юнкер назвал себя "единственным, кому разрешено цитировать Ленина" в Европе
12:43"Партизаны" Есенина, мэр планирует построить "Хутор-Сити". Что происходит в Харькове
12:33Владимир Зеленский и "последняя война"
Лента новостейМолния