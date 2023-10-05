https://ukraina.ru/20231005/1049930463.html
"Победим - и вам воздастся": Ищенко о заочном аресте Буданова и моральном воздействии
"Победим - и вам воздастся": Ищенко о заочном аресте Буданова и моральном воздействии - 05.10.2023 Украина.ру
"Победим - и вам воздастся": Ищенко о заочном аресте Буданова и моральном воздействии
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, как заочный арест Буданова и военного руководства Украины ударит по Киеву. Украина.ру, 05.10.2023
2023-10-05T13:20
2023-10-05T13:20
2023-10-05T13:23
видео
ростислав ищенко
сво
украина
россия
ск рф
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
арест
спецоперация
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, как заочный арест Буданова и военного руководства Украины ударит по Киеву.
2023
Новости
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"Победим - и вам воздастся": Ищенко о заочном аресте Буданова и моральном воздействии
13:20 05.10.2023 (обновлено: 13:23 05.10.2023)
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, как заочный арест Буданова и военного руководства Украины ударит по Киеву.