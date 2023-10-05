https://ukraina.ru/20231005/1049930463.html

"Победим - и вам воздастся": Ищенко о заочном аресте Буданова и моральном воздействии

"Победим - и вам воздастся": Ищенко о заочном аресте Буданова и моральном воздействии - 05.10.2023 Украина.ру

"Победим - и вам воздастся": Ищенко о заочном аресте Буданова и моральном воздействии

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, как заочный арест Буданова и военного руководства Украины ударит по Киеву. Украина.ру, 05.10.2023

2023-10-05T13:20

2023-10-05T13:20

2023-10-05T13:23

видео

ростислав ищенко

сво

украина

россия

ск рф

кирилл буданов

главное управление разведки украины (гур)

арест

спецоперация

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, как заочный арест Буданова и военного руководства Украины ударит по Киеву.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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