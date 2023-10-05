https://ukraina.ru/20231005/1049923827.html
"Когда я вошёл в Совет ЕС": Юнкер признался, когда начался кризис в Европе
"Когда я вошёл в Совет ЕС": Юнкер признался, когда начался кризис в Европе - 05.10.2023 Украина.ру
"Когда я вошёл в Совет ЕС": Юнкер признался, когда начался кризис в Европе
Европа находится в кризисе с 1982 года, заявил 5 октября экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine
2023-10-05T11:56
2023-10-05T11:56
2023-10-05T11:56
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европа
ес
кризис
европейский совет
юнкер
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Журналистка попросила Юнкера оценить попытки Брюсселя вывести ЕС из кризиса.С тех, отмечает он, ЕС добился валютного союза, укрепил внутренний рынок и преодолел финансовый кризис. Во время пандемии и конфликта на Украине европейский фронт был един, "с небольшими колебаниями со стороны венгров и других", добавил Юнкер.Экс-глава Еврокомиссии считает это не просто достижением, а "континентальным успехом, который вызывает восхищение и в остальном мире", с учётом "ужасной европейской истории и дрейфа центральных сил".Решение кризиса Юнкер видит в любви. "Мы просто должны снова начать любить друг друга в Европе", говорит он."Что мы, люксембуржцы, знаем о североевропейцах, а они - о сицилийцах? Если мы проявим достаточный интерес к другим народам Европы, то сможем показать миру более дружелюбное лицо", - резюмировал он.
https://ukraina.ru/20231005/1049921905.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, европа, ес, кризис, европейский совет, юнкер
Новости, Европа, ЕС, кризис, Европейский совет, Юнкер
"Когда я вошёл в Совет ЕС": Юнкер признался, когда начался кризис в Европе
Европа находится в кризисе с 1982 года, заявил 5 октября экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine
Журналистка попросила Юнкера оценить попытки Брюсселя вывести ЕС из кризиса.
"Европа находится в кризисе с тех пор, как я стал членом Европейского совета министров в 1982 году", - заявил Юнкер.
С тех, отмечает он, ЕС добился валютного союза, укрепил внутренний рынок и преодолел финансовый кризис. Во время пандемии и конфликта на Украине европейский фронт был един, "с небольшими колебаниями со стороны венгров и других", добавил Юнкер.
Экс-глава Еврокомиссии считает это не просто достижением, а "континентальным успехом, который вызывает восхищение и в остальном мире", с учётом "ужасной европейской истории и дрейфа центральных сил".
Решение кризиса Юнкер видит в любви. "Мы просто должны снова начать любить друг друга в Европе", говорит он.
"Что мы, люксембуржцы, знаем о североевропейцах, а они - о сицилийцах? Если мы проявим достаточный интерес к другим народам Европы, то сможем показать миру более дружелюбное лицо", - резюмировал он.