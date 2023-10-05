https://ukraina.ru/20231005/1049923827.html

"Когда я вошёл в Совет ЕС": Юнкер признался, когда начался кризис в Европе

"Когда я вошёл в Совет ЕС": Юнкер признался, когда начался кризис в Европе - 05.10.2023 Украина.ру

"Когда я вошёл в Совет ЕС": Юнкер признался, когда начался кризис в Европе

Европа находится в кризисе с 1982 года, заявил 5 октября экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine

2023-10-05T11:56

2023-10-05T11:56

2023-10-05T11:56

новости

европа

ес

кризис

европейский совет

юнкер

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Журналистка попросила Юнкера оценить попытки Брюсселя вывести ЕС из кризиса.С тех, отмечает он, ЕС добился валютного союза, укрепил внутренний рынок и преодолел финансовый кризис. Во время пандемии и конфликта на Украине европейский фронт был един, "с небольшими колебаниями со стороны венгров и других", добавил Юнкер.Экс-глава Еврокомиссии считает это не просто достижением, а "континентальным успехом, который вызывает восхищение и в остальном мире", с учётом "ужасной европейской истории и дрейфа центральных сил".Решение кризиса Юнкер видит в любви. "Мы просто должны снова начать любить друг друга в Европе", говорит он."Что мы, люксембуржцы, знаем о североевропейцах, а они - о сицилийцах? Если мы проявим достаточный интерес к другим народам Европы, то сможем показать миру более дружелюбное лицо", - резюмировал он.

https://ukraina.ru/20231005/1049921905.html

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новости, европа, ес, кризис, европейский совет, юнкер