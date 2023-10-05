Rheinmetall уточнил характеристики разведывательных систем, поставляемых на Украину - 05.10.2023 Украина.ру
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Rheinmetall уточнил характеристики разведывательных систем, поставляемых на Украину
Rheinmetall уточнил характеристики разведывательных систем, поставляемых на Украину - 05.10.2023 Украина.ру
Rheinmetall уточнил характеристики разведывательных систем, поставляемых на Украину
Компания Rheinmetall от правительства Германии получила новый контракт на поставку автоматизированных разведывательных систем в Украину. Об этом немецкий концерн сообщил 5 октября на своем официальном сайте
2023-10-05T10:58
2023-10-05T10:58
новости
rheinmetall ag
украина
поставки
системы
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В рамках заказа – система защиты от беспилотных летательных аппаратов SurveilSpire, предназначенная для разведки и поражения БПЛА противника. Поставки этой системы на Украину уже осуществляются, отметили в компании.В комплект поставки входят и транспортные средства.Системы, которые на Украину поставляет немецкая компания, используются в том числе для мониторинга участков местности с минимальным количеством персонала. Также они могут обеспечивать работу сети 5G.В реализации проекта Rheinmetall сотрудничает с эстонской компанией DefSecIntel, которая выпускает вышки наблюдения для данной системы. В немецком концерне подчеркивают, что преимущество эти вышек состоит в том, что их можно погрузить на прицепы и быстро доставить в район эксплуатации. Их могут собрать три человека, так как операция полностью автоматизирована.Система включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт. В качестве источника питания она использует солнечные панели, которые обеспечивают системе длительную работу без силовых кабелей, отмечается на сайте компании.Стоимость заказа превышает 10 млн евро, точная сумма не уточняется.Rheinmetall напоминает, что компания принимает участие в нескольких проектах в поддержку Украины. Это поставки боевых машин пехоты Marder, боеприпасов различного калибра, полевых госпиталей, военных грузовиков. Планируются поставки разведывательной системы следующего поколения LUNA.Кроме того, Rheinmetall является партнером во многих многосторонних сделках “Рингтоуш”."Здесь страны-члены НАТО передают Украине оборудование советских времен в обмен на излишки систем западного производства", - уточняется в сообщении Rheinmetall.В конце сентября Федеральное антимонопольное ведомство Германии дало разрешение на создание на Украине совместного предприятия немецкого оружейного завода Rheinmetall и бывшего "Укроборонпрома" — концерна "Украинская оборонная промышленность". Планируется, что совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисным обслуживанием, сборкой, производством и разработкой военной техники.
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новости, rheinmetall ag, украина, поставки, системы
Новости, Rheinmetall AG, Украина, поставки, системы

Rheinmetall уточнил характеристики разведывательных систем, поставляемых на Украину

10:58 05.10.2023
 
Автоматизированная разведывательная система SurveilSpire концерна Rheinmetall
Автоматизированная разведывательная система SurveilSpire концерна Rheinmetall
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Компания Rheinmetall от правительства Германии получила новый контракт на поставку автоматизированных разведывательных систем в Украину. Об этом немецкий концерн сообщил 5 октября на своем официальном сайте
В рамках заказа – система защиты от беспилотных летательных аппаратов SurveilSpire, предназначенная для разведки и поражения БПЛА противника. Поставки этой системы на Украину уже осуществляются, отметили в компании.
"Разведывательные системы включают в себя мобильные вышки наблюдения с камерами дневного и ночного видения, мини-дроны с автопилотом и систему командования и управления". – уточняется на сайте концерна.
В комплект поставки входят и транспортные средства.
Системы, которые на Украину поставляет немецкая компания, используются в том числе для мониторинга участков местности с минимальным количеством персонала. Также они могут обеспечивать работу сети 5G.
В реализации проекта Rheinmetall сотрудничает с эстонской компанией DefSecIntel, которая выпускает вышки наблюдения для данной системы. В немецком концерне подчеркивают, что преимущество эти вышек состоит в том, что их можно погрузить на прицепы и быстро доставить в район эксплуатации. Их могут собрать три человека, так как операция полностью автоматизирована.
Система включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт. В качестве источника питания она использует солнечные панели, которые обеспечивают системе длительную работу без силовых кабелей, отмечается на сайте компании.
Стоимость заказа превышает 10 млн евро, точная сумма не уточняется.
Rheinmetall напоминает, что компания принимает участие в нескольких проектах в поддержку Украины. Это поставки боевых машин пехоты Marder, боеприпасов различного калибра, полевых госпиталей, военных грузовиков. Планируются поставки разведывательной системы следующего поколения LUNA.
Кроме того, Rheinmetall является партнером во многих многосторонних сделках “Рингтоуш”.
"Здесь страны-члены НАТО передают Украине оборудование советских времен в обмен на излишки систем западного производства", - уточняется в сообщении Rheinmetall.
В конце сентября Федеральное антимонопольное ведомство Германии дало разрешение на создание на Украине совместного предприятия немецкого оружейного завода Rheinmetall и бывшего "Укроборонпрома" — концерна "Украинская оборонная промышленность". Планируется, что совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисным обслуживанием, сборкой, производством и разработкой военной техники.
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30 марта, 05:37
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НовостиRheinmetall AGУкраинапоставкисистемы
 
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