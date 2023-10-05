Объекты инфраструктуры Курской области атаковали Украинские БПЛА - 05.10.2023 Украина.ру
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Объекты инфраструктуры Курской области атаковали Украинские БПЛА
Объекты инфраструктуры Курской области атаковали Украинские БПЛА - 05.10.2023 Украина.ру
Объекты инфраструктуры Курской области атаковали Украинские БПЛА
Объекты инфраструктуры трёх районов Курской области ночью атаковали беспилотники ВСУ, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале
2023-10-05T07:02
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"Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества", - говорится в сообщении.По словам губернатора, аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения на пострадавших объектах.Напомним, граничащие с Украиной территории России регулярно подвергаются ударам с беспилотников и атакам диверсантов.
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Новости, Россия, Курская область, Украина, СВО, БПЛА

Объекты инфраструктуры Курской области атаковали Украинские БПЛА

07:02 05.10.2023 (обновлено: 07:03 05.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Объекты инфраструктуры трёх районов Курской области ночью атаковали беспилотники ВСУ, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале
"Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения на пострадавших объектах.
Напомним, граничащие с Украиной территории России регулярно подвергаются ударам с беспилотников и атакам диверсантов.
 
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