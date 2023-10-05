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Объекты инфраструктуры Курской области атаковали Украинские БПЛА

Объекты инфраструктуры Курской области атаковали Украинские БПЛА - 05.10.2023 Украина.ру

Объекты инфраструктуры Курской области атаковали Украинские БПЛА

Объекты инфраструктуры трёх районов Курской области ночью атаковали беспилотники ВСУ, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале

2023-10-05T07:02

2023-10-05T07:02

2023-10-05T07:03

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"Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества", - говорится в сообщении.По словам губернатора, аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения на пострадавших объектах.Напомним, граничащие с Украиной территории России регулярно подвергаются ударам с беспилотников и атакам диверсантов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, украина, сво, бпла