На запорожском фронте в районе Копани и Работино ад: горят лесопосадки, кругом трупы украинских солдат - 05.10.2023 Украина.ру
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На запорожском фронте в районе Копани и Работино ад: горят лесопосадки, кругом трупы украинских солдат
На запорожском фронте в районе Копани и Работино ад: горят лесопосадки, кругом трупы украинских солдат - 05.10.2023 Украина.ру
На запорожском фронте в районе Копани и Работино ад: горят лесопосадки, кругом трупы украинских солдат
На участке запорожского фронта от населенного пункта (н.п.) Копани на западе н.п. Новофёдоровки на востоке в последние сутки продолжались ожесточенные бои. Если на восточном участке российская армия наступает, то на западном и в центре – "качели", то ВСУ займут позиции ВС РФ, то ВС РФ их отобьют и затем займут украинские позиции
2023-10-05T04:05
2023-10-05T04:05
работино
вербовое/вербное
сво
запорожский фронт
эксклюзив
спецоперация
украина
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Тяжелые бои идут в центре этого участка фронта – у н.п. Новопрокоповка. Российские бойцы за эти сутки смогли отбить украинские позиции в сторону Работино. Правда, в это многострадальное село они не зашли, так как там уже не за что зацепиться и создать оборонительные рубежи. Все разрушено."Сейчас около Копани наши ведут бои за лесопосадки. Отбиваем их. Под Вербным, которое мы контролируем - "качели", то украинцы отобьют наши позиции, то мы. ВСУ используют кассетные боеприпасы не только по нашим, но и вообще обстреливают ими Токмакский и Пологский районы. Очень сильно страдает гражданское население.Все посадки вдоль дорог, ведущих в Токмак горят из-за того, что украинская арта бьет по ним зажигательными снарядами. Кругом пожары. Также бьют зажигательными снарядами и по окрестным полям, где местные фермеры готовятся сеять озимые. Когда бьют по лесопосадкам, логика понятна – хотят уничтожить наши склады, доты, технику. Но зачем бить по полям? В чем смысл?", - удивляется в интервью изданию Украина.ру донецкий волонтер Елена Бобкова, которая возит на этот участок фронта гуманитарку.Разведчики, по словам Бобковой, говорили ей, что ВСУ сейчас стягивают в этот район свои последние резервы. Бои начинаются в 4 часа утра и идут практически без перерыва до позднего вечера. На Вербовом/Вербном стоят казаки-десантники из Новороссийска (их можно узнать по шеврону – парашют, гора и две скрещенные шашки), в районе Работино – десантники из другой дивизии, а также мобилизованные из Москвы и дагестанцы, в Копани тоже стоят москвичи."Во вторник вечером и утром в среду ВСУ попытались атаковать наши позиции под Копани. Но их разметала наша авиация и арта. Мне звонил оттуда друг, говорит, что там и под Работино Ад – в полях очень много трупов украинских солдат. В последние дни очень большое количество погибших. Они даже вечером не расслабляются, ждут, что в ночь со среды на четверг снова украинцы попрут на них. Техника ВСУ используется сейчас только в качестве транспорта. На ней подвозят пехоту поближе к нашим позициям", - рассказала Бобкова.Ранее издание Украина.ру высказала предположение, что начавшееся контрнаступление российской армии в этом районе в итоге может привести к котлу, в который попадет украинская группировка, пытающаяся уже 4 месяца прорваться к Токмаку, а затем и к Мелитополю.В свою очередь попытки ВСУ захватить Копани связано с недопущением другого российского контрудара из этого района, которое может привести к соединению с другими российскими подразделениями, удачно наступающими из района Новофедоровки
https://ukraina.ru/20231004/1049882276.html
https://ukraina.ru/20231002/1049826384.html
работино
вербовое/вербное
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
работино, вербовое/вербное, сво, запорожский фронт, эксклюзив, спецоперация, украина
Работино, Вербовое/Вербное, СВО, Запорожский фронт, Эксклюзив, Спецоперация, Украина

На запорожском фронте в районе Копани и Работино ад: горят лесопосадки, кругом трупы украинских солдат

04:05 05.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
На участке запорожского фронта от населенного пункта (н.п.) Копани на западе н.п. Новофёдоровки на востоке в последние сутки продолжались ожесточенные бои. Если на восточном участке российская армия наступает, то на западном и в центре – "качели", то ВСУ займут позиции ВС РФ, то ВС РФ их отобьют и затем займут украинские позиции
Тяжелые бои идут в центре этого участка фронта – у н.п. Новопрокоповка. Российские бойцы за эти сутки смогли отбить украинские позиции в сторону Работино. Правда, в это многострадальное село они не зашли, так как там уже не за что зацепиться и создать оборонительные рубежи. Все разрушено.
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Вчера, 06:09
Российское контрнаступление в районе Работино — Вербового: есть продвижение на 1–2 кмКонтрудар ВС РФ нанесли во вторник днем по правому флангу украинской группировки, вклинившейся в российскую оборону на этом участке Запорожского фронта
"Сейчас около Копани наши ведут бои за лесопосадки. Отбиваем их. Под Вербным, которое мы контролируем - "качели", то украинцы отобьют наши позиции, то мы. ВСУ используют кассетные боеприпасы не только по нашим, но и вообще обстреливают ими Токмакский и Пологский районы. Очень сильно страдает гражданское население.
Все посадки вдоль дорог, ведущих в Токмак горят из-за того, что украинская арта бьет по ним зажигательными снарядами. Кругом пожары. Также бьют зажигательными снарядами и по окрестным полям, где местные фермеры готовятся сеять озимые. Когда бьют по лесопосадкам, логика понятна – хотят уничтожить наши склады, доты, технику. Но зачем бить по полям? В чем смысл?", - удивляется в интервью изданию Украина.ру донецкий волонтер Елена Бобкова, которая возит на этот участок фронта гуманитарку.
Разведчики, по словам Бобковой, говорили ей, что ВСУ сейчас стягивают в этот район свои последние резервы. Бои начинаются в 4 часа утра и идут практически без перерыва до позднего вечера. На Вербовом/Вербном стоят казаки-десантники из Новороссийска (их можно узнать по шеврону – парашют, гора и две скрещенные шашки), в районе Работино – десантники из другой дивизии, а также мобилизованные из Москвы и дагестанцы, в Копани тоже стоят москвичи.
"Во вторник вечером и утром в среду ВСУ попытались атаковать наши позиции под Копани. Но их разметала наша авиация и арта. Мне звонил оттуда друг, говорит, что там и под Работино Ад – в полях очень много трупов украинских солдат. В последние дни очень большое количество погибших. Они даже вечером не расслабляются, ждут, что в ночь со среды на четверг снова украинцы попрут на них. Техника ВСУ используется сейчас только в качестве транспорта. На ней подвозят пехоту поближе к нашим позициям", - рассказала Бобкова.
Спецоперация
2 октября, 02:13
Запорожский фронт: Российская армия начала готовить котел для ВСУ под Работино и Вербовым?Украинские части, которые вклинились в нашу оборону в направлении Токмака, но за четыре месяца так и не смогли дойти до первого рубежа "линии Суровикина" и расширить фронт, в итоге могут оказаться в ловушке
Ранее издание Украина.ру высказала предположение, что начавшееся контрнаступление российской армии в этом районе в итоге может привести к котлу, в который попадет украинская группировка, пытающаяся уже 4 месяца прорваться к Токмаку, а затем и к Мелитополю.
В свою очередь попытки ВСУ захватить Копани связано с недопущением другого российского контрудара из этого района, которое может привести к соединению с другими российскими подразделениями, удачно наступающими из района Новофедоровки
 
РаботиноВербовое/ВербноеСВОЗапорожский фронтЭксклюзивСпецоперацияУкраина
 
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