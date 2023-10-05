https://ukraina.ru/20231005/1049914361.html

На запорожском фронте в районе Копани и Работино ад: горят лесопосадки, кругом трупы украинских солдат

На запорожском фронте в районе Копани и Работино ад: горят лесопосадки, кругом трупы украинских солдат - 05.10.2023 Украина.ру

На запорожском фронте в районе Копани и Работино ад: горят лесопосадки, кругом трупы украинских солдат

На участке запорожского фронта от населенного пункта (н.п.) Копани на западе н.п. Новофёдоровки на востоке в последние сутки продолжались ожесточенные бои. Если на восточном участке российская армия наступает, то на западном и в центре – "качели", то ВСУ займут позиции ВС РФ, то ВС РФ их отобьют и затем займут украинские позиции

2023-10-05T04:05

2023-10-05T04:05

2023-10-05T04:05

работино

вербовое/вербное

сво

запорожский фронт

эксклюзив

спецоперация

украина

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Тяжелые бои идут в центре этого участка фронта – у н.п. Новопрокоповка. Российские бойцы за эти сутки смогли отбить украинские позиции в сторону Работино. Правда, в это многострадальное село они не зашли, так как там уже не за что зацепиться и создать оборонительные рубежи. Все разрушено."Сейчас около Копани наши ведут бои за лесопосадки. Отбиваем их. Под Вербным, которое мы контролируем - "качели", то украинцы отобьют наши позиции, то мы. ВСУ используют кассетные боеприпасы не только по нашим, но и вообще обстреливают ими Токмакский и Пологский районы. Очень сильно страдает гражданское население.Все посадки вдоль дорог, ведущих в Токмак горят из-за того, что украинская арта бьет по ним зажигательными снарядами. Кругом пожары. Также бьют зажигательными снарядами и по окрестным полям, где местные фермеры готовятся сеять озимые. Когда бьют по лесопосадкам, логика понятна – хотят уничтожить наши склады, доты, технику. Но зачем бить по полям? В чем смысл?", - удивляется в интервью изданию Украина.ру донецкий волонтер Елена Бобкова, которая возит на этот участок фронта гуманитарку.Разведчики, по словам Бобковой, говорили ей, что ВСУ сейчас стягивают в этот район свои последние резервы. Бои начинаются в 4 часа утра и идут практически без перерыва до позднего вечера. На Вербовом/Вербном стоят казаки-десантники из Новороссийска (их можно узнать по шеврону – парашют, гора и две скрещенные шашки), в районе Работино – десантники из другой дивизии, а также мобилизованные из Москвы и дагестанцы, в Копани тоже стоят москвичи."Во вторник вечером и утром в среду ВСУ попытались атаковать наши позиции под Копани. Но их разметала наша авиация и арта. Мне звонил оттуда друг, говорит, что там и под Работино Ад – в полях очень много трупов украинских солдат. В последние дни очень большое количество погибших. Они даже вечером не расслабляются, ждут, что в ночь со среды на четверг снова украинцы попрут на них. Техника ВСУ используется сейчас только в качестве транспорта. На ней подвозят пехоту поближе к нашим позициям", - рассказала Бобкова.Ранее издание Украина.ру высказала предположение, что начавшееся контрнаступление российской армии в этом районе в итоге может привести к котлу, в который попадет украинская группировка, пытающаяся уже 4 месяца прорваться к Токмаку, а затем и к Мелитополю.В свою очередь попытки ВСУ захватить Копани связано с недопущением другого российского контрудара из этого района, которое может привести к соединению с другими российскими подразделениями, удачно наступающими из района Новофедоровки

https://ukraina.ru/20231004/1049882276.html

https://ukraina.ru/20231002/1049826384.html

работино

вербовое/вербное

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

работино, вербовое/вербное, сво, запорожский фронт, эксклюзив, спецоперация, украина