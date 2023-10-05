Влияние Путина в США растёт – Клинтон - 05.10.2023 Украина.ру
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Влияние Путина в США растёт – Клинтон
Влияние Путина в США растёт – Клинтон - 05.10.2023 Украина.ру
Влияние Путина в США растёт – Клинтон
В Соединённых Штатах фиксируется рост российского влияния, что является заслугой лидера РФ Владимира Путина. Об этом в четверг, 5 октября, заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон
2023-10-05T00:54
2023-10-05T00:54
хиллари клинтон
сша
владимир путин
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В интервью телеканалу PBS, она подчеркнула, что сегодня приходится бороться с пророссийскими настроениями в США. Внутри страны стали чаще звучать тезисы, которые произносят СМИ РФ. По мнению экс-секретаря, Россия якобы пользуется тревожной обстановкой в американском Конгрессе, сулящей если не прекращение, то серьёзные трудности с поставкой военной помощи Киеву. Сегодня в Конгрессе сложился "идеологический и партийно-политический раскол", но большая часть по-прежнему выступает за поддержку Украины, отметила Клинтон. Напомним, Кевин Маккарти смещен с поста спикера Палаты представителей Конгресса США 3 октября.&nbsp;Его место может занять республиканец&nbsp;Джим Джордан, который уже выступил против помощи&nbsp;Украине. По словам Джордана, ключевые проблемы для американцев — не Украина, а ситуация на границе и преступность на улицах страны.&nbsp;Ранее президент США Джо Байден&nbsp;выражал обеспокоенность из-за возможного отказа Конгресса помогать Киеву.
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хиллари клинтон, сша, владимир путин
Хиллари Клинтон, США, Владимир Путин

Влияние Путина в США растёт – Клинтон

00:54 05.10.2023
 
© РИА Новости . Никита Шохов / Перейти в фотобанкКандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в штате Индиана
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в штате Индиана - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Никита Шохов
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В Соединённых Штатах фиксируется рост российского влияния, что является заслугой лидера РФ Владимира Путина. Об этом в четверг, 5 октября, заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон
В интервью телеканалу PBS, она подчеркнула, что сегодня приходится бороться с пророссийскими настроениями в США. Внутри страны стали чаще звучать тезисы, которые произносят СМИ РФ.
"Честно говоря, я не понимаю американцев, встающих на сторону Владимира Путина, однако мы видим и слышим это", - сказала Клинтон.
По мнению экс-секретаря, Россия якобы пользуется тревожной обстановкой в американском Конгрессе, сулящей если не прекращение, то серьёзные трудности с поставкой военной помощи Киеву.
Сегодня в Конгрессе сложился "идеологический и партийно-политический раскол", но большая часть по-прежнему выступает за поддержку Украины, отметила Клинтон.
Напомним, Кевин Маккарти смещен с поста спикера Палаты представителей Конгресса США 3 октября. Его место может занять республиканец Джим Джордан, который уже выступил против помощи Украине. По словам Джордана, ключевые проблемы для американцев — не Украина, а ситуация на границе и преступность на улицах страны.
 Ранее президент США Джо Байден выражал обеспокоенность из-за возможного отказа Конгресса помогать Киеву.
 
Хиллари КлинтонСШАВладимир Путин
 
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