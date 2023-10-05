https://ukraina.ru/20231005/1049913820.html

Влияние Путина в США растёт – Клинтон

Влияние Путина в США растёт – Клинтон - 05.10.2023 Украина.ру

Влияние Путина в США растёт – Клинтон

В Соединённых Штатах фиксируется рост российского влияния, что является заслугой лидера РФ Владимира Путина. Об этом в четверг, 5 октября, заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон

2023-10-05T00:54

2023-10-05T00:54

2023-10-05T00:54

хиллари клинтон

сша

владимир путин

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В интервью телеканалу PBS, она подчеркнула, что сегодня приходится бороться с пророссийскими настроениями в США. Внутри страны стали чаще звучать тезисы, которые произносят СМИ РФ. По мнению экс-секретаря, Россия якобы пользуется тревожной обстановкой в американском Конгрессе, сулящей если не прекращение, то серьёзные трудности с поставкой военной помощи Киеву. Сегодня в Конгрессе сложился "идеологический и партийно-политический раскол", но большая часть по-прежнему выступает за поддержку Украины, отметила Клинтон. Напомним, Кевин Маккарти смещен с поста спикера Палаты представителей Конгресса США 3 октября. Его место может занять республиканец Джим Джордан, который уже выступил против помощи Украине. По словам Джордана, ключевые проблемы для американцев — не Украина, а ситуация на границе и преступность на улицах страны. Ранее президент США Джо Байден выражал обеспокоенность из-за возможного отказа Конгресса помогать Киеву.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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хиллари клинтон, сша, владимир путин