https://ukraina.ru/20231005/1049911859.html

Дмитрий Выдрин о заявлении Бербок: В ее фантазиях луганская гвардия уже штурмует Лиссабон

Дмитрий Выдрин о заявлении Бербок: В ее фантазиях луганская гвардия уже штурмует Лиссабон - 05.10.2023 Украина.ру

Дмитрий Выдрин о заявлении Бербок: В ее фантазиях луганская гвардия уже штурмует Лиссабон

Спецслужбы США терактом в Турции отвлекают внимание от провального контрнаступления вооруженных сил Украины. Вряд ли Киев получит турецкие инвестиции на... Украина.ру, 05.10.2023

2023-10-05T05:21

2023-10-05T05:21

2023-10-05T05:21

интервью

турция

украина

россия

анналена бербок

зарубежье

власть

беспилотники

теракт

деньги

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Спецслужбы США терактом в Турции отвлекают внимание от провального контрнаступления вооруженных сил Украины. Вряд ли Киев получит турецкие инвестиции на производство беспилотников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.— Дмитрий Игнатьевич, в США и Европе по отношению к событиям на Украине сейчас меняется ситуация. В частности главы МИД стран ЕС на саммите в Киеве не смогли договориться о выделении Украине военной помощи в 5 миллиардов евро на следующий год. Значит ли это, что поддержка Киева со стороны США будет прекращена совсем?— Отношение к Украине ни у Штатов, ни у Европы пока не меняется. По крайне мере на фундаментальном экзистенциальном уровне. В их представлении Украина — самая ярая "Антироссия". То есть, страна способная нанести России максимальный ущерб, создать критические проблемы и трудности.Коллективный Запад по-прежнему исповедует формулу Збигнева Бжезинского о том, что Россия именно без Украины не станет империей, то есть великой мировой державой. Я упоминал, как пытался выяснить у последнего [Бжезинского] на основе какого анализа и расчета он сделал такой вывод. Тот отмалчивался или отнекивался — мол, так вижу.На самом же деле это говорил голос его ненависти, а не рассудка. Но Запад и сейчас живет ненавистью, а не рассудком. Поэтому все силы будет бросать на пролонгирование ситуации с конфронтацией.Не случайно бывший министр обороны Британии потребовал от Украины бросать в бой в том числе самых молодых. А позже может дойти до детей и женщин. И это станет уже не военной, а моральной проблемой.Другое дело, что Запад переоценил свои силы. Особенно организационные, интеллектуальные, смыслотворческие. Плюс возникают другие проблемы — если любой конфликт "размазать" по времени, он наложится на возникающие новые вызовы.В Штатах сейчас на первый план выдвигается проблема перехода власти от одной политической силы к конкурирующей. Последняя как раз не очень верит в максиму Бжезинского — даже убрали спикера нижней палаты Конгресса за подобную веру.В Европе же все озабочены деиндустриализацией экономики, хаотизацией политики и падением уровня жизни граждан. Европа на глазах дряхлеет.На этом фоне и возникают эксцессы с финансированием так называемого украинского проекта — одни утрачивают в него веру, другие просто не могут вложиться.Один мыслитель метко заметил, что жизнь делится на три части: когда вы по-детски верите в волшебника Санта-Клауса; когда по-взрослому не верите в Санта-Клауса; когда вы сами становитесь дряхлым Санта-Клаусом. Так же делятся и страны. Украина относится к первой категории; Штаты — ко второй; Европа — к третьей.Даже типичная американская "снегурочка" — военный спикер-спикерша Сара Эштон-Чирилло — из Украины улетело. Наверное, тоже не верит, что боевые геи и просто гей-славяне, трансгендеры и просто спидоносцы победят Россию. Отсюда и падение помощи.А Украина все еще верит в рождественские сказки…— Насколько серьезно в Киеве отнесутся к письму из США с перечнем необходимых реформ?— В Киеве серьезно относятся только к деньгам. А письма, если в них не вложены банкноты, никто не читает. Говорить о реформах с актерами, которые изображают государственных деятелей, смешно. Все равно, что обсуждать с героями пьесы "Вишневый сад" проблемы садоводства. Какие реформы…— Около сотни миллионов долларов турецкая компания Baykar инвестирует в строительство завода по производству беспилотников на Украине, сообщил 29 сентября гендиректор фирмы Халук Байрактар. С учётом того, что дроны чуть ли не каждый день падают на территории России, насколько политически адекватен такой шаг со стороны компании Турции? — Не думаю, что турки будут куда-то инвестировать серьезные деньги. Тем более в украинские проекты или, точнее, прожекты. Это ведь одна из наиболее здравомыслящих стран. А у них самих колоссальная потребность в финансовых средствах.Скорее, идет речь об освоении кредитов западных банков под раскрученную тему. Или же это хитрый восточный ход для получения доступа к недостающим технологиям: мы обещаем деньги в будущем, а вы нам сейчас даете документацию.— Первого октября стало известно, что недалеко от здания МВД в центре Анкары прогремел взрыв. В заявлении МВД Турции утверждается, что преступник состоял в запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Это тревожный звоночек на тему курдов или что-то еще?— Когда-то Николай первый назвал Турцию, а точнее Османскую империю "больным человеком Европы". Сейчас же сама Европа "больной человек" по соседству с Турцией. У Турции самая сильная армия в Европе, самый перспективный газовый хаб, самая быстрорастущая энергетика. Самый влиятельный в субрегионе геополитический проект — Организация тюркских государств. Даже турецкая медицина по многим параметрам превосходящая европейскую и американскую…Это скорее не "больной человек", а "большой человек". Слишком большой для мельчающего Запада. Поэтому столь естественно желание последнего затормозить его рост — через девальвацию лиры, через внутреннюю нестабильность, через теракты… Даже через масштабное землетрясение, которое по мнению турецких экспертов, носит искусственный характер.Последний теракт в Анкаре из этой серии. За нее уже взяла ответственность Рабочая партия Курдистана. А кто ее финансирует? Правильно — спецслужбы Штатов.Причем, все было подготовлено явно впопыхах. Возможно, необходимо было быстренько отвлечь внимание от провального украинского контрнаступа, и попутно сорвать выступление президента Эрдогана в парламенте. Не получилось. Но подобные попытки, конечно, повторятся.Слишком велика вероятность, что не Запад "втянет" в себя мускулистых османов, а последние — осколки Запада. В двери Организации тюркских государств уже стучится своенравная Венгрия, уставшая от регидного Брюсселя.— Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска". Что она имела ввиду?— Честно говоря, не знаю, что она имела ввиду. У барышни парадоксальный тип мышления. Подобное случается с располневшими бывшими гимнастками — гибкость уже не та, а кульбиты пытаются делать прежние. Поэтому не удивлюсь, что в ее фантазиях луганская гвардия уже штурмует Лиссабон.Анналена Бербок знает, что шахтеры уважают портвейн и видимо не исключает великий "поход касок за порто". Я не против подобного сценария. Только надо спросить у шахтеров.— Что станет с Арменией без Карабаха?— Я вырос на шансоне "А без Подола Киев не возможен". Тем более не возможна Армения без Карабаха, где армяне жили около трех тысяч лет. Это была своего рода армянская Спарта — кузница героев.Двадцать четыре Героя Советского Союза имеют карабахские корни. Видимо суровые условия выживания формировали соответствующие волевые качества жителей. Без Карабаха Армения быстро превратиться в нацию торговцев.И тут я вспоминаю старую американскую притчу. Отец семейства вечером чистил свой кольт и спросил у сына, почему тот не присоединяется к привычному домашнему ритуалу. Тот с превосходством ответил, что, мол, поменял в школе свой обшарпанный ствол на шикарные часы. Папа задумчиво посмотрел на обновку и изрек: "Действительно выгодная сделка. Теперь ты сможешь точно засечь время, когда тебе набьют физиономию".А я почему-то вспоминаю роскошные часы на площади Республики в Ереване…А Карабах, жалко. Но это теперь азербайджанская история. Так решил избранник мудрого армянского народа Пашинян. Тот уже назначил карабахским беженцам, которые бросили вековые усадьбы предков, щедрую компенсацию — по 200 долларов с копейками. Типа, ни в чем себе не отказывайте.Ясно, что теперь начнется их исход в Россию. Будь моя воля, пригласил бы их в родной Крым. Это единственное, чем мы можем им пока помочь. А здесь на людей с героическим архетипом всегда спрос. К тому же карабахцы отличные виноделы и производят лучшую в мире тутовую водку. И даже громадная турбаза "Карабах" есть на Южном побережье Крыма…

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20231002/1049842510.html

https://ukraina.ru/20230925/1049662398.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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